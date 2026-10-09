Getty Images Sport
Traduzido por
'Ele não recebe o crédito que merece' - Myles Lewis-Skelly aponta a estrela 'mais subestimada' do Arsenal em quem Mikel Arteta confia
Merino recebe grandes elogios da base do Arsenal
Lewis-Skelly apontou Mikel Merino como o talento mais subestimado no vestiário do Arsenal. O meio-campista espanhol se firmou discretamente como uma peça importante no norte de Londres, mas suas contribuições no geral muitas vezes passam despercebidas pelo grande público.
O jogador formado na base do Arsenal acredita que seu colega mais experiente oferece um valor imenso em campo. Além de sua contribuição direta, Merino também atua como um mentor ativo para os jogadores mais jovens que tentam consolidar seu lugar no elenco de Arteta.
- Getty Images Sport
Aprendendo com um profissional experiente
O meio-campista adolescente deixou bem clara sua admiração pelo jogador de 30 anos. Ao falar sobre a influência de Merino nos bastidores, Lewis-Skelly destacou a inteligência do veterano e sua capacidade de balançar as redes.
"O mais subestimado? Mikel, Mikel Merino. Cem por cento, cara", explicou Lewis-Skelly em entrevista à Premier League. "Acho que ele não recebe o crédito que merece. Até hoje, eu estava falando com ele sobre como faz tantos gols, porque eu quero aprender e adicionar isso ao meu jogo."
Ele acrescentou: "A forma como ele vê o futebol é muito boa para aprender. Ele deveria receber o reconhecimento que merece."
Frustrações e heroísmos da seleção nacional
Merino recentemente mostrou seu poder de decisão no cenário internacional, saindo do banco no intervalo para marcar dois gols dramáticos no fim na vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Croácia, em Split.
Apesar de suas atuações heroicas que garantiram a vitória e de uma notável sequência como substituto decisivo, o jogador do Arsenal admitiu estar lidando com "frustração" por suas poucas oportunidades como titular.
"Estou muito feliz por poder ajudar a equipe, mais um jogo em que foi a minha vez de marcar saindo do banco", disse Merino após a partida. "Vou entrar em campo com a melhor atitude possível mesmo frustrado por não poder jogar mais... mas este time é uma família e isso sempre aparece."
- Getty Images Sport
Em busca de minutos regulares por clube e seleção
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, ecoou as palavras de Lewis-Skelly e sugeriu que o meio-campista é muito subestimado em seu país. Depois de ver seu super-reserva garantir a vitória contra uma resistente seleção croata, De la Fuente afirmou que foi uma "honra" treiná-lo, acrescentando que o teria "carregado nos braços" até a Copa do Mundo.
Merino agora precisa tentar transformar seu embalo na seleção em rendimento pelo clube. Daqui para frente, o meio-campista tem o desafio imediato de converter seu impacto consistente e decisivo saindo do banco em uma vaga regular entre os titulares tanto do Arsenal quanto da Espanha.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.