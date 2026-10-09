O meio-campista adolescente deixou bem clara sua admiração pelo jogador de 30 anos. Ao falar sobre a influência de Merino nos bastidores, Lewis-Skelly destacou a inteligência do veterano e sua capacidade de balançar as redes.

"O mais subestimado? Mikel, Mikel Merino. Cem por cento, cara", explicou Lewis-Skelly em entrevista à Premier League. "Acho que ele não recebe o crédito que merece. Até hoje, eu estava falando com ele sobre como faz tantos gols, porque eu quero aprender e adicionar isso ao meu jogo."

Ele acrescentou: "A forma como ele vê o futebol é muito boa para aprender. Ele deveria receber o reconhecimento que merece."



