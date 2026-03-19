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"Ele não poderia ter tomado decisão melhor" — Estrela do Spurs é aconselhada a buscar saída no meio do ano após críticas severas
Medo do rebaixamento e erros individuais
A dificuldade de Vicario em recuperar a forma reflete a péssima temporada do Tottenham, com o clube atualmente na 16ª posição da Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O recente empate em 1 a 1 contra o Liverpool destacou esses problemas quando ele concedeu uma falta, o que lhe rendeu críticas contundentes do comentarista da Sky Sports, Jamie Carragher. “Ele é especialista em cobranças de falta, mas vou te dizer uma coisa: o Tottenham não tem um goleiro especialista”, comentou Carragher. “Isso é horrível, absolutamente chocante da parte do goleiro. A razão pela qual o outro cara [Antonin Kinsky] jogou no meio da semana é porque ele não é bom o suficiente... O Tottenham tem enormes problemas no gol.”
- AFP
O fascínio dos finalistas da Liga dos Campeões
Apesar das dificuldades recentes do Tottenham, Pagliuca insiste que a reputação do goleiro permanece intacta. No entanto, o apelo de um clube que disputa o mais alto nível do futebol europeu pode ser forte demais para ser ignorado pelo italiano, que se transferiu do Empoli para o norte de Londres no verão de 2023. Em entrevista ao Calciomercato, o lendário goleiro destacou o prestígio dos gigantes italianos como um fator determinante em qualquer decisão.
Pagliuca disse: “Ele não poderia tomar uma decisão melhor. Se um time que acabou de chegar à final da Liga dos Campeões te chama, como você pode dizer não? Agora ele teve uma temporada ruim, não teve um desempenho tão bom quanto no primeiro ano, mas vimos que todo o time teve problemas, eles trocaram de técnico, depois ele foi substituído na Liga dos Campeões, e quem quer que tenha assumido o seu lugar tem sido desastroso.”
Analisando o perfil do italiano
Embora Vicario tenha sido alvo de críticas por seu desempenho recente na Inglaterra — tendo sofrido 62 gols em 42 partidas em todas as competições pelo Tottenham nesta temporada —, Pagliuca acredita que suas características fundamentais fazem dele uma “oportunidade de transferência” ideal para o Inter. Isso ocorre em um momento em que o La Gazzetta dello Sport identificou recentemente Vicario como um dos principais candidatos a suceder Michele Di Gregorio na Juventus. Apesar do escrutínio, o experiente analista observou que, embora haja espaço para melhorias, o jogador de 29 anos continua sendo um dos principais talentos entre os goleiros italianos.
“Vicario é definitivamente um dos melhores goleiros italianos da atualidade”, explicou Pagliuca. “Ele ainda não é um jogador de ponta, mas acho que, se ele realmente vier, seria uma escolha que vai além de sua nacionalidade. Vicario será escolhido por seu perfil e só isso. E realmente parece uma oportunidade de transferência. Vicario é muito bom entre os postes. Seu ponto fraco é a incapacidade de sair da linha.”
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O momento certo é fundamental para a saída do Tottenham
De uma perspectiva estratégica, a próxima janela de transferências de verão representa o momento lógico para o Tottenham considerar uma venda. Vicario tem contrato até 2028, mas, com seu valor potencialmente atingindo o pico antes de seus últimos anos de contrato, o Spurs pode procurar capitalizar sobre o grande interesse que está surgindo atualmente na Itália.
Pagliuca também refletiu sobre a trajetória do goleiro até agora, observando: “Ele jogou na melhor liga do mundo, em um clube que, há alguns anos, tinha como objetivo conquistar a Premier League. No ano passado, ele venceu a Liga Europa, mesmo que este ano o time esteja quase correndo risco de rebaixamento.” Tanto para o jogador quanto para o clube, um novo começo em Milão poderia ser o desfecho mais benéfico para todas as partes envolvidas.
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