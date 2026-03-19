"Ele não poderia ter tomado decisão melhor" — Estrela do Spurs é aconselhada a buscar saída no meio do ano após críticas severas

Apesar das dificuldades recentes do Tottenham, Pagliuca insiste que a reputação do goleiro permanece intacta. No entanto, o apelo de um clube que disputa o mais alto nível do futebol europeu pode ser forte demais para ser ignorado pelo italiano, que se transferiu do Empoli para o norte de Londres no verão de 2023. Em entrevista ao Calciomercato, o lendário goleiro destacou o prestígio dos gigantes italianos como um fator determinante em qualquer decisão.

Pagliuca disse: “Ele não poderia tomar uma decisão melhor. Se um time que acabou de chegar à final da Liga dos Campeões te chama, como você pode dizer não? Agora ele teve uma temporada ruim, não teve um desempenho tão bom quanto no primeiro ano, mas vimos que todo o time teve problemas, eles trocaram de técnico, depois ele foi substituído na Liga dos Campeões, e quem quer que tenha assumido o seu lugar tem sido desastroso.”