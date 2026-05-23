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Uli HoeneßGetty Images
Marko Brkic

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"Ele não pode ser um líder": Uli Hoeneß critica Julian Nagelsmann por causa da estrela do FC Bayern

Copa do Mundo
J. Kimmich
Alemanha

O debate sobre a posição de Joshua Kimmich na seleção alemã é reacendido por Uli Hoeneß. Ele critica o técnico da seleção, Julian Nagelsmann.

O presidente honorário do FC Bayern de Munique não concorda com a decisão de Nagelsmann de escalar Kimmich como lateral-direito em vez de no meio-campo central.

  • "Preciso do Joshua Kimmich no meio-campo. De jeito nenhum na lateral direita, ele não pode ser um líder nessa posição", disse Hoeneß em entrevista à revista *Der Spiegel*. O dirigente de 74 anos acredita que a seleção alemã precisa de um bloco do Bayern no meio-campo, formado por Kimmich e Aleksandar Pavlovic. 

    O debate sobre a posição de Kimmich na seleção nacional já se arrasta há algum tempo, embora, na verdade, já tivesse esfriado. Enquanto no Bayern de Munique ele é escalado na posição de volante sob o comando do técnico Vincent Kompany, Nagelsmann o coloca como lateral-direito e, até o momento, mantém essa decisão, mesmo de olho na Copa do Mundo. “Na verdade, é uma discussão muito, muito longa. O técnico sabe que eu posso jogar nas duas posições e, portanto, isso pode ser aproveitado”, disse Kimmich ainda no ano passado a respeito.

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  • Uli Hoeneß sobre a rebaixamento de Baumann: “Isso não foi correto”

    Além da questão de Kimmich, Hoeneß, de modo geral, não concorda totalmente com a seleção convocada por Nagelsmann para o grande evento nos EUA, no México e no Canadá. Segundo Hoeneß, ela é “boa, mas não de nível mundial”. “Era preciso ter deixado a equipe jogar junta três, quatro, cinco vezes para formar um grupo coeso”, disse ele. Ele deixou claro que não se tratava de um ataque pessoal contra Nagelsmann, mas apenas de “crítica objetiva e profissional”.

    Hoeneß também criticou a forma como Oliver Baumann foi tratado e sua rebaixamento para segundo goleiro, atrás de Manuel Neuer, do Bayern. “Isso não foi certo, não foi justo”, disse ele. Embora o presidente do clube já tivesse enfatizado na comemoração do título do FC Bayern que Neuer continuava sendo, para ele, o melhor goleiro, Baumann lhe causava pena.

    Neuer, de 40 anos, já havia encerrado sua carreira na seleção nacional após a Euro 2024 em casa, mas retorna mais uma vez para a Copa do Mundo. Baumann, que disputou as eliminatórias da Copa do Mundo como titular da Alemanha e a quem Nagelsmann inicialmente havia designado para essa função no torneio, passa agora a ficar atrás de Neuer.

    A seleção alemã enfrentará Curaçao, Costa do Marfim e Equador na fase de grupos da Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).

  • Seleção Alemã: A lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensivoNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensivoNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensivoAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    OfensivoNadiem AmiriMainz 05
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United
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