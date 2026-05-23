"Ele não pode ser um líder": Uli Hoeneß critica Julian Nagelsmann por causa da estrela do FC Bayern

Além da questão de Kimmich, Hoeneß, de modo geral, não concorda totalmente com a seleção convocada por Nagelsmann para o grande evento nos EUA, no México e no Canadá. Segundo Hoeneß, ela é “boa, mas não de nível mundial”. “Era preciso ter deixado a equipe jogar junta três, quatro, cinco vezes para formar um grupo coeso”, disse ele. Ele deixou claro que não se tratava de um ataque pessoal contra Nagelsmann, mas apenas de “crítica objetiva e profissional”.

Hoeneß também criticou a forma como Oliver Baumann foi tratado e sua rebaixamento para segundo goleiro, atrás de Manuel Neuer, do Bayern. “Isso não foi certo, não foi justo”, disse ele. Embora o presidente do clube já tivesse enfatizado na comemoração do título do FC Bayern que Neuer continuava sendo, para ele, o melhor goleiro, Baumann lhe causava pena.

Neuer, de 40 anos, já havia encerrado sua carreira na seleção nacional após a Euro 2024 em casa, mas retorna mais uma vez para a Copa do Mundo. Baumann, que disputou as eliminatórias da Copa do Mundo como titular da Alemanha e a quem Nagelsmann inicialmente havia designado para essa função no torneio, passa agora a ficar atrás de Neuer.

A seleção alemã enfrentará Curaçao, Costa do Marfim e Equador na fase de grupos da Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).