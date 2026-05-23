O presidente honorário do FC Bayern de Munique não concorda com a decisão de Nagelsmann de escalar Kimmich como lateral-direito em vez de no meio-campo central.
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"Ele não pode ser um líder": Uli Hoeneß critica Julian Nagelsmann por causa da estrela do FC Bayern
"Preciso do Joshua Kimmich no meio-campo. De jeito nenhum na lateral direita, ele não pode ser um líder nessa posição", disse Hoeneß em entrevista à revista *Der Spiegel*. O dirigente de 74 anos acredita que a seleção alemã precisa de um bloco do Bayern no meio-campo, formado por Kimmich e Aleksandar Pavlovic.
O debate sobre a posição de Kimmich na seleção nacional já se arrasta há algum tempo, embora, na verdade, já tivesse esfriado. Enquanto no Bayern de Munique ele é escalado na posição de volante sob o comando do técnico Vincent Kompany, Nagelsmann o coloca como lateral-direito e, até o momento, mantém essa decisão, mesmo de olho na Copa do Mundo. “Na verdade, é uma discussão muito, muito longa. O técnico sabe que eu posso jogar nas duas posições e, portanto, isso pode ser aproveitado”, disse Kimmich ainda no ano passado a respeito.
Uli Hoeneß sobre a rebaixamento de Baumann: “Isso não foi correto”
Além da questão de Kimmich, Hoeneß, de modo geral, não concorda totalmente com a seleção convocada por Nagelsmann para o grande evento nos EUA, no México e no Canadá. Segundo Hoeneß, ela é “boa, mas não de nível mundial”. “Era preciso ter deixado a equipe jogar junta três, quatro, cinco vezes para formar um grupo coeso”, disse ele. Ele deixou claro que não se tratava de um ataque pessoal contra Nagelsmann, mas apenas de “crítica objetiva e profissional”.
Hoeneß também criticou a forma como Oliver Baumann foi tratado e sua rebaixamento para segundo goleiro, atrás de Manuel Neuer, do Bayern. “Isso não foi certo, não foi justo”, disse ele. Embora o presidente do clube já tivesse enfatizado na comemoração do título do FC Bayern que Neuer continuava sendo, para ele, o melhor goleiro, Baumann lhe causava pena.
Neuer, de 40 anos, já havia encerrado sua carreira na seleção nacional após a Euro 2024 em casa, mas retorna mais uma vez para a Copa do Mundo. Baumann, que disputou as eliminatórias da Copa do Mundo como titular da Alemanha e a quem Nagelsmann inicialmente havia designado para essa função no torneio, passa agora a ficar atrás de Neuer.
A seleção alemã enfrentará Curaçao, Costa do Marfim e Equador na fase de grupos da Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).
Seleção Alemã: A lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique Goleiro Alexander Nübel VfB Stuttgart Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensivo Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensivo Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique Defensivo Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique Defensivo David Raum RB Leipzig Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensivo Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensivo Angelo Stiller VfB Stuttgart Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique Ataque Kai Havertz Arsenal Ataque Lennart Karl FC Bayern de Munique Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart Ataque Florian Wirtz FC Liverpool Ataque Nick Woltemade Newcastle United