“Ele não pode ir para lá!” – Lenda do Liverpool implora a Caoimhin Kelleher para não se juntar ao Chelsea em meio à crise de goleiros do clube, enquanto sugere a possibilidade de um incrível retorno aos Reds
A saída em barganha e as esperanças de recompra
Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Aldridge elogiou o goleiro “imaculado” e lamentou sua venda a preço reduzido para o Brentford. “Caoimhin Kelleher é um ótimo goleiro. Nós o amávamos, os torcedores o amavam... Ele nunca fez nada de errado”, disse ele. “A única coisa que realmente me chocou foi que ele foi vendido por cerca de £ 15 milhões. Achei que ele seria um jogador de £ 40 milhões.” Aldridge continuou expressando sua esperança de que exista uma cláusula para trazer Kelleher de volta: “Só espero que haja algo assim, para que, quando o Liverpool vier bater à nossa porta, possamos tê-lo de volta por £ 15 milhões, quando ele tiver mais experiência.”
Aviso do Chelsea para Kelleher
Em relação ao interesse manifestado pelo Stamford Bridge, Aldridge foi categórico ao afirmar que Kelleher deveria evitar a transferência, especialmente depois de ter assinado um contrato de cinco anos com o Brentford em junho de 2025. “Chelsea? Ele não pode ir para lá. Ele fez o seu estágio no Liverpool e agora está a estagiar numa equipa que está a ter um desempenho muito bom”, alertou.
Aldridge acredita que a jornada do irlandês está longe de terminar, sugerindo que sua idade é uma grande vantagem. “Aconteça o que acontecer, ele poderá ir para um grande clube no futuro, com certeza. Ele ainda é relativamente jovem para um goleiro, não nos esqueçamos disso.”
Sonhando com o retorno de Klopp
Voltando sua atenção para o banco de reservas, Aldridge mencionou a conexão emocional com o ex-técnico Klopp, especialmente porque o Liverpool tem enfrentado dificuldades com resultados medíocres sob o comando de Slot nesta temporada. Klopp deixou Anfield no verão de 2024, após uma passagem lendária de nove anos, tendo conquistado oito troféus, incluindo os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões. Embora Aldridge continue apoiando o atual técnico, ele admitiu que a porta sempre estará aberta para o alemão. “Adoraríamos tê-lo de volta se Arne Slot fosse embora, obviamente que sim, porque o que ele fez por nós, a paixão que trouxe para a equipe foi digna de Bill Shankly”, explicou Aldridge.
Encontros futuros e status lendário
Aldridge, que em breve se reunirá com Klopp para uma partida beneficente em Anfield, brincou sobre a possibilidade do Liverpool enfrentar o alemão na Europa, caso ele venha a se juntar a um clube como o Real Madrid. “Boa sorte para ele, desde que, quando jogar contra o Liverpool na Liga dos Campeões nos próximos anos, eu queira que ele jogue com seus reservas!”, brincou.
