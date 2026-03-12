“Ele não pode ir para lá!” – Lenda do Liverpool implora a Caoimhin Kelleher para não se juntar ao Chelsea em meio à crise de goleiros do clube, enquanto sugere a possibilidade de um incrível retorno aos Reds

Em relação ao interesse manifestado pelo Stamford Bridge, Aldridge foi categórico ao afirmar que Kelleher deveria evitar a transferência, especialmente depois de ter assinado um contrato de cinco anos com o Brentford em junho de 2025. “Chelsea? Ele não pode ir para lá. Ele fez o seu estágio no Liverpool e agora está a estagiar numa equipa que está a ter um desempenho muito bom”, alertou.

Aldridge acredita que a jornada do irlandês está longe de terminar, sugerindo que sua idade é uma grande vantagem. “Aconteça o que acontecer, ele poderá ir para um grande clube no futuro, com certeza. Ele ainda é relativamente jovem para um goleiro, não nos esqueçamos disso.”