Carragher não poupou críticas em sua avaliação de Wirtz após uma atuação apagada contra o Bournemouth. Apesar de o Liverpool ter garantido uma vitória apertada por 1 a 0 no Vitality Stadium, o foco permaneceu na incapacidade do meio-campista alemão de influenciar o jogo. Durante o primeiro tempo, Carragher foi particularmente contundente sobre a contribuição do jogador de 23 anos enquanto trabalhava na transmissão como comentarista. "Wirtz esteve muito mal de novo", afirmou. "É simplesmente nada. Nada está acontecendo ali."

"Essa foi uma das piores atuações que já vi dele com a camisa do Liverpool", disse ele no Jamie Carragher Podcast. Ampliando suas preocupações, admitiu: "Tenho sido crítico pelo fato de ele não ter os números. Mas, normalmente, quando você vê Wirtz, ele é caprichoso e seguro, mantém a posse, há coisas de que você gosta."

Ele acrescentou: "Ele sai de uma situação apertada em que normalmente você espera que seu jogador perca a bola. Mas a razão pela qual eu me preocupo é que não acho que Wirtz esteja em má fase desde que chegou ao Liverpool. Na verdade, acho que o que estamos vendo é o que ele é. E eu estava preocupado com Wirtz provavelmente há 12 meses. E talvez tenha sido um pouco cedo para dizer isso, mas eu não disse. Isso só estava no fundo da minha cabeça."