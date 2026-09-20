Getty Images Sport
Traduzido por
'Ele não pode estar no time!' - Carragher detona Wirtz após 'uma de suas piores' atuações pelo Liverpool, mas aposta em Jurgen Klopp para recuperá-lo
Carragher questiona a produção e o preço pedido por Wirtz
Carragher não poupou críticas em sua avaliação de Wirtz após uma atuação apagada contra o Bournemouth. Apesar de o Liverpool ter garantido uma vitória apertada por 1 a 0 no Vitality Stadium, o foco permaneceu na incapacidade do meio-campista alemão de influenciar o jogo. Durante o primeiro tempo, Carragher foi particularmente contundente sobre a contribuição do jogador de 23 anos enquanto trabalhava na transmissão como comentarista. "Wirtz esteve muito mal de novo", afirmou. "É simplesmente nada. Nada está acontecendo ali."
"Essa foi uma das piores atuações que já vi dele com a camisa do Liverpool", disse ele no Jamie Carragher Podcast. Ampliando suas preocupações, admitiu: "Tenho sido crítico pelo fato de ele não ter os números. Mas, normalmente, quando você vê Wirtz, ele é caprichoso e seguro, mantém a posse, há coisas de que você gosta."
Ele acrescentou: "Ele sai de uma situação apertada em que normalmente você espera que seu jogador perca a bola. Mas a razão pela qual eu me preocupo é que não acho que Wirtz esteja em má fase desde que chegou ao Liverpool. Na verdade, acho que o que estamos vendo é o que ele é. E eu estava preocupado com Wirtz provavelmente há 12 meses. E talvez tenha sido um pouco cedo para dizer isso, mas eu não disse. Isso só estava no fundo da minha cabeça."
- Getty Images Sport
Preocupações táticas e o efeito Szoboszlai
As consequências táticas da inclusão de Wirtz no time titular também são um ponto de discordância para Carragher. Ele acredita que escalar Wirtz na função de camisa 10 tira outros jogadores importantes de suas posições naturais, citando especificamente o internacional húngaro Dominik Szoboszlai. "A preocupação com Wirtz agora é que as atuações dele até aqui, ou o que ele entregou ao Liverpool, são muito fracas", argumentou Carragher.
"Era esperado que ele levasse o Liverpool a outro título da liga, a conquistar uma Liga dos Campeões. A distância que ele tem de percorrer para quase justificar o que as pessoas esperavam, eu sinceramente acho que é grande demais. Você não consegue chegar lá."
Exigindo grandes decisões de Iraola
Com um duelo de alta tensão contra o Manchester City se aproximando em Anfield, no dia 11 de outubro, Carragher pediu ao técnico Andoni Iraola que tome uma decisão implacável. O comentarista insistiu que, pela forma atual, não há justificativa para Wirtz ser titular contra os atuais campeões. "Acho que, daqui para frente, Iraola tem uma decisão a tomar aqui. Wirtz não estaria no meu time do Liverpool", declarou.
O comentarista destacou que a precisão de passe de Wirtz, de 63 por cento contra o Bournemouth, foi a mais baixa entre todos os jogadores do Liverpool em campo, em contraste com os 75 por cento registrados por Milos Kerkez e Alexander Isak. "Manchester City em casa, para mim, ele não pode estar no time", acrescentou Carragher com firmeza.
- Getty Images Sport
Jurgen Klopp pode salvar a temporada de Wirtz?
Apesar das duras críticas, Carragher acredita que há um caminho potencial para Wirtz recuperar a confiança: a pausa para jogos de seleções. Com o ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp agora no comando da seleção alemã, Wirtz passará três semanas sob a orientação do homem que conhece as exigências de Anfield melhor do que ninguém.
Klopp incluiu o meio-campista em sua convocação para os próximos compromissos da Nations League contra Sérvia e Grécia. "A única esperança dos torcedores do Liverpool agora é que Klopp é o técnico da Alemanha", sugeriu Carragher. "Wirtz vai se apresentar à seleção da Alemanha por três semanas, e ele obviamente é um dos melhores jogadores da Alemanha, é assim que eles o veem.
Carragher reconheceu que o estilo único de gestão de grupo de Klopp pode ser a chave para destravar o potencial de Wirtz. "Jurgen é um dos maiores técnicos do mundo, nós sabemos disso. E o que ele extrai dos jogadores provavelmente é mais do que a maioria dos técnicos por causa da natureza de sua personalidade, e tomara que algo possa acontecer por ele."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.