Iraola ficou furioso ao ver seu time desmoronar após a polêmica expulsão de Ryan Gravenberch. A partida estava equilibrada em Anfield até os 62 minutos, quando o ex-jogador do Bayern de Munique foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por uma entrada em Jérémy Doku.

“Acho que a análise é bem clara, não?”, disse Iraola na entrevista coletiva após a partida. “Acho que disputamos dois jogos diferentes: um até a expulsão e outro da expulsão até o fim. Acho que fomos o melhor time até a expulsão, nos primeiros 62 minutos. E eles foram melhores do que nós, obviamente, depois da expulsão. E marcaram os gols. Mas acho que os jogadores merecem reconhecimento hoje, porque deram tudo de si.”

Ele acrescentou: “Eles deram tudo de si. E acho também que os torcedores foram fantásticos hoje, fantásticos. Antes, durante e depois. E acho que o ambiente e a sensação que tínhamos até aquele momento... Acho que era provavelmente nosso melhor momento, quando criávamos chances e estávamos confiantes. Obviamente, quando você perde por 3 a 0, isso não conta muito. Mas acho que foi importante.”



