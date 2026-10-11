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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Ele não merecia dois cartões amarelos”: Andoni Iraola defende Ryan Gravenberch após expulsão polêmica do craque do Liverpool na derrota por 3 a 0 para o Manchester City

A. Iraola
Liverpool
Manchester City
Premier League

Andoni Iraola criticou duramente a decisão de expulsar Ryan Gravenberch durante a dura derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City, em casa, no domingo. O técnico do Liverpool considerou que o meio-campista holandês foi tratado injustamente pelo árbitro Chris Kavanagh antes de um apagão nos minutos finais permitir que os visitantes conquistassem os três pontos.

  • Iraola questiona arbitragem “preocupante” em Anfield

    Iraola ficou furioso ao ver seu time desmoronar após a polêmica expulsão de Ryan Gravenberch. A partida estava equilibrada em Anfield até os 62 minutos, quando o ex-jogador do Bayern de Munique foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por uma entrada em Jérémy Doku.

    “Acho que a análise é bem clara, não?”, disse Iraola na entrevista coletiva após a partida. “Acho que disputamos dois jogos diferentes: um até a expulsão e outro da expulsão até o fim. Acho que fomos o melhor time até a expulsão, nos primeiros 62 minutos. E eles foram melhores do que nós, obviamente, depois da expulsão. E marcaram os gols. Mas acho que os jogadores merecem reconhecimento hoje, porque deram tudo de si.”

    Ele acrescentou: “Eles deram tudo de si. E acho também que os torcedores foram fantásticos hoje, fantásticos. Antes, durante e depois. E acho que o ambiente e a sensação que tínhamos até aquele momento... Acho que era provavelmente nosso melhor momento, quando criávamos chances e estávamos confiantes. Obviamente, quando você perde por 3 a 0, isso não conta muito. Mas acho que foi importante.”


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola insiste que o primeiro cartão amarelo de Gravenberch foi injustificado

    O espanhol se mostrou particularmente contrariado com o primeiro cartão amarelo dado a Gravenberch, argumentando que o contato foi leve demais para justificar uma punição tão severa em um jogo dessa importância. “Acho que a primeira falta do Ryan nunca é para cartão amarelo, nunca”, disse.

    “Em jogos assim, foi só um pisão no dedão do pé, ou algo pequeno. Ele nem marca a falta na hora. Deixa o lance seguir um pouco, acho que Anderson dá alguns passos. Ele decide cair. Não sei por que ele mostra o cartão amarelo depois, porque não é uma situação que gera vantagem. Tínhamos nove jogadores atrás da bola. É como se eles tivessem muita... sabe, era no meio de campo, não havia perigo ali.”

  • Iraola questiona a consistência do árbitro na aplicação dos cartões

    Iraola também questionou a decisão do árbitro de dar cartão amarelo a Ronald Araújo no início da partida por reclamar. Segundo ele, se o árbitro adotar um critério tão rigoroso para as reclamações, terá de mantê-lo durante toda a temporada.

    “Como árbitro, você se coloca em uma situação difícil e também nos coloca. No início do jogo, Ronald [Araújo] recebeu um cartão amarelo. Sei que ele reclamou e reagiu, mas, em uma partida como esta, se você começa punindo Ronald por reclamar após um toque de mão de [Marc] Guéhi, acaba se colocando em uma posição complicada”, explicou Irola.

    Ele concluiu: “Você dá um cartão amarelo ao lateral-direito logo no início do jogo. Pela regra, sim, está perfeito. Ele reclama, e você pode mostrar o cartão amarelo. Mas então vou ficar muito atento durante toda a temporada, porque, sempre que alguém reclamar, terá de receber um cartão amarelo.”

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City aproveita a vantagem numérica

    Depois que o Liverpool ficou com dez jogadores, o atual campeão não perdeu tempo para fazer valer sua superioridade. Erling Haaland abriu o placar apenas três minutos após a expulsão, antes de Jérémy Doku e Rayan Cherki marcarem mais gols e garantirem uma tarde difícil para a torcida da casa.

    Apesar do placar elástico, a reação de Andoni Iraola se concentrou na mudança de rumo da partida provocada pelas decisões da arbitragem, e não em uma falha tática generalizada de seus jogadores. No primeiro tempo, o Liverpool manteve um bloco defensivo disciplinado que dificultou a vida da equipe de Enzo Maresca, mas os espaços deixados pela ausência de Gravenberch acabaram sendo fatais.

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