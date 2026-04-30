Ele não jogou nem uma única vez! Ex-jogador da seleção alemã deixa o novo clube após apenas um mês e meio

Max chegou a ser uma grande promessa para a lateral esquerda da seleção alemã. Em novembro de 2020, ele foi titular em três partidas consecutivas do então técnico Joachim Löw: no amistoso contra a República Tcheca (1 a 0) e nos dois jogos da Liga das Nações contra a Ucrânia (3 a 1) e a Espanha (0 a 6). No entanto, essas seriam as únicas três partidas internacionais de Max, que na época jogava pelo PSV Eindhoven. Em março de 2021, ele foi convocado mais uma vez para a seleção nacional, mas não chegou a entrar em campo.

No início de 2023, Max voltou de Eindhoven para a Alemanha a fim de se destacar no Eintracht Frankfurt para a Euro 2024, que será disputada em casa. O plano fracassou e, após um ano e meio de resultados irregulares, sua passagem pelo clube de Hesse chegou ao fim. Depois disso, as coisas também não correram bem durante os 18 meses que passou no Panathinaikos de Atenas, na Grécia, e lesões repetidas atrasaram o lateral-esquerdo.

No Japão, Max pretendia agora dar um novo começo. “Vou dar tudo de mim por este maravilhoso clube. Vamos conquistar muitas vitórias juntos”, disse o jogador de 32 anos ao assinar o contrato. Sem ter disputado uma única partida, o capítulo em Osaka já chegou ao fim: “Meu tempo neste clube não foi muito longo, mas sou grato pelas experiências que pude viver aqui e por cada momento. Desde o início, fui calorosamente recebido pelo clube, pelos meus companheiros de equipe, pelos funcionários e pelos torcedores”, agradeceu o ex-jogador da seleção nacional.

O futuro de Max está agora em aberto. Há anos, ele descreveu um retorno à Alemanha e, acima de tudo, ao Schalke 04, como um sonho. Seu pai, Martin Max, jogou pelo time de Gelsenkirchen (de 1995 a 1999). Além disso, ele já atua há muito tempo nas categorias de base do S04. O próprio Philipp Max jogou pelas equipes sub-19 e sub-23 do Schalke de 2010 a 2014.