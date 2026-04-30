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Sanfrecce Hiroshima v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUEJ.LEAGUE
Oliver Maywurm

Traduzido por

Ele não jogou nem uma única vez! Ex-jogador da seleção alemã deixa o novo clube após apenas um mês e meio

J. League
P. Max
Gamba Osaka
Alemanha

A aventura no Japão chegou ao fim muito mais cedo do que o esperado para o ex-jogador da seleção alemã Philipp Max.

O Gamba Osaka anunciou na quinta-feira a rescisão de comum acordo do contrato com Philipp Max. O lateral-esquerdo havia assinado com o clube da primeira divisão japonesa há apenas cerca de um mês e meio, em meados de março.

  • "Depois de ter refletido intensamente sobre minha condição física nas últimas semanas, cheguei à conclusão de que terei dificuldade em contribuir de forma satisfatória para a equipe em campo", disse Max sobre sua saída antecipada do Gamba Osaka. "Esta decisão não foi fácil para mim, mas considero que é a melhor escolha como profissional. Desejo ao Gamba Osaka muito sucesso daqui para frente. Continuarei acompanhando o clube com respeito.”

    Nas poucas sete semanas em que esteve sob contrato no Japão, Max não disputou nenhuma partida pelo atual segundo colocado da J1 League. Na verdade, ele só foi escalado uma vez pelo técnico alemão Jens Wissing, mas ficou no banco durante os 90 minutos da primeira partida após sua contratação, em meados de março, contra o Sanfrecce Hiroshima (0 a 2).

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  • Philipp Max DFB DebütGetty Images

    Philipp Max já foi uma grande promessa da seleção alemã

    Max chegou a ser uma grande promessa para a lateral esquerda da seleção alemã. Em novembro de 2020, ele foi titular em três partidas consecutivas do então técnico Joachim Löw: no amistoso contra a República Tcheca (1 a 0) e nos dois jogos da Liga das Nações contra a Ucrânia (3 a 1) e a Espanha (0 a 6). No entanto, essas seriam as únicas três partidas internacionais de Max, que na época jogava pelo PSV Eindhoven. Em março de 2021, ele foi convocado mais uma vez para a seleção nacional, mas não chegou a entrar em campo.

    No início de 2023, Max voltou de Eindhoven para a Alemanha a fim de se destacar no Eintracht Frankfurt para a Euro 2024, que será disputada em casa. O plano fracassou e, após um ano e meio de resultados irregulares, sua passagem pelo clube de Hesse chegou ao fim. Depois disso, as coisas também não correram bem durante os 18 meses que passou no Panathinaikos de Atenas, na Grécia, e lesões repetidas atrasaram o lateral-esquerdo.

    No Japão, Max pretendia agora dar um novo começo. “Vou dar tudo de mim por este maravilhoso clube. Vamos conquistar muitas vitórias juntos”, disse o jogador de 32 anos ao assinar o contrato. Sem ter disputado uma única partida, o capítulo em Osaka já chegou ao fim: “Meu tempo neste clube não foi muito longo, mas sou grato pelas experiências que pude viver aqui e por cada momento. Desde o início, fui calorosamente recebido pelo clube, pelos meus companheiros de equipe, pelos funcionários e pelos torcedores”, agradeceu o ex-jogador da seleção nacional.

    O futuro de Max está agora em aberto. Há anos, ele descreveu um retorno à Alemanha e, acima de tudo, ao Schalke 04, como um sonho. Seu pai, Martin Max, jogou pelo time de Gelsenkirchen (de 1995 a 1999). Além disso, ele já atua há muito tempo nas categorias de base do S04. O próprio Philipp Max jogou pelas equipes sub-19 e sub-23 do Schalke de 2010 a 2014.

  • Philipp Max: resumo de sua carreira profissional


    Período

    Equipe

    Partidas

    2012 a 2014

    FC Schalke II

    54

    2014

    FC Schalke

    2

    2014 a 2015

    Karlsruher SC

    26

    2015 a 2020

    FC Augsburg

    156

    2020 a 2023

    PSV Eindhoven

    117

    2023 a 2024

    Eintracht Frankfurt

    42

    2024 a 2026

    Panathinaikos Atenas

    11

    março a abril de 2026

    Gamba Osaka

    0


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