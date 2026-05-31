Ele não joga há meses! O FC Barcelona é, de forma totalmente inesperada, associado a um ex-atacante que custou 85 milhões

Segundo o Mundo Deportivo, o pano de fundo é que o Barcelona já estaria em negociações com o Al-Hilal por causa do lateral João Cancelo. Os blaugranas gostariam de tirar o português, que havia chegado à Espanha por empréstimo em janeiro, do vice-campeão da Arábia Saudita e contratá-lo em definitivo.

No âmbito das negociações envolvendo Cancelo, parece que o Barcelona e o Al-Hilal também teriam discutido a situação de Núñez. No entanto, a reportagem deixa explicitamente em aberto se a ideia de uma transferência do jogador da seleção uruguaia partiu do Barcelona ou se foi o Al-Hilal que ofereceu Núñez, que está de fora do time.

O jogador de 26 anos, que se transferiu do Liverpool para a Arábia Saudita no verão passado por 53 milhões de euros, não joga pelo Al-Hilal desde meados de fevereiro. O clube havia ultrapassado o limite máximo de jogadores estrangeiros com a contratação de Karim Benzema no inverno e, por isso, retirou Nunez do elenco sem hesitar. Embora o contrato tenha validade até 2028, há muito se especula sobre uma saída de Nunez no verão. Especialmente porque o Mirror informou recentemente que o contrato de Nunez foi rescindido de comum acordo, permitindo que ele seja transferido sem custo.

Antes de ser dispensado, o uruguaio havia marcado nove gols e dado cinco assistências em 24 partidas pelo Al-Hilal.