Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Nunez, que atualmente tem contrato com o Al-Hilal, na Arábia Saudita, é, de qualquer forma, um assunto em pauta entre os dirigentes do Barça.
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Ele não joga há meses! O FC Barcelona é, de forma totalmente inesperada, associado a um ex-atacante que custou 85 milhões
Segundo o Mundo Deportivo, o pano de fundo é que o Barcelona já estaria em negociações com o Al-Hilal por causa do lateral João Cancelo. Os blaugranas gostariam de tirar o português, que havia chegado à Espanha por empréstimo em janeiro, do vice-campeão da Arábia Saudita e contratá-lo em definitivo.
No âmbito das negociações envolvendo Cancelo, parece que o Barcelona e o Al-Hilal também teriam discutido a situação de Núñez. No entanto, a reportagem deixa explicitamente em aberto se a ideia de uma transferência do jogador da seleção uruguaia partiu do Barcelona ou se foi o Al-Hilal que ofereceu Núñez, que está de fora do time.
O jogador de 26 anos, que se transferiu do Liverpool para a Arábia Saudita no verão passado por 53 milhões de euros, não joga pelo Al-Hilal desde meados de fevereiro. O clube havia ultrapassado o limite máximo de jogadores estrangeiros com a contratação de Karim Benzema no inverno e, por isso, retirou Nunez do elenco sem hesitar. Embora o contrato tenha validade até 2028, há muito se especula sobre uma saída de Nunez no verão. Especialmente porque o Mirror informou recentemente que o contrato de Nunez foi rescindido de comum acordo, permitindo que ele seja transferido sem custo.
Antes de ser dispensado, o uruguaio havia marcado nove gols e dado cinco assistências em 24 partidas pelo Al-Hilal.
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FC Barcelona: Darwin Núñez, uma alternativa a Julián Álvarez?
No entanto, Nunez só deve se tornar uma opção séria para o Barça caso as tentativas dos catalães de contratar o craque Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, não deem em nada. O argentino deve substituir Robert Lewandowski, que está de saída, e, segundo informações, o Barcelona pretende, na melhor das hipóteses, concluir a contratação de Alvarez em breve. O Atlético, no entanto, descartou publicamente e de forma categórica recentemente uma transferência do jogador de 26 anos e, de qualquer forma, seria questionável se o Barcelona, que, como se sabe, está em dificuldades financeiras, conseguiria arcar com o preço de pelo menos 100 milhões de euros de rescisão.
Com Anthony Gordon, o campeão espanhol já garantiu uma contratação cara para a próxima temporada. O atacante inglês, pelo qual o Bayern de Munique também demonstrava grande interesse, chega do Newcastle United por até 80 milhões de euros.
Será que Darwin Nunez vai se destacar na Copa do Mundo?
No verão de 2022, Núñez valia nada menos que 85 milhões de euros para o Liverpool, quando os ingleses o trouxeram do Benfica de Lisboa para a Premier League. Núñez nem sempre conseguiu corresponder às altas expectativas em Anfield Road, razão pela qual os Reds acabaram decidindo se desfazer dele e o venderam ao Al-Hilal há pouco menos de um ano.
Apesar de sua situação difícil no clube, Nunez pode desempenhar um papel importante para o Uruguai na próxima Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. Também por falta de alternativas, o ex-jogador do Liverpool pode ser titular no ataque da seleção sul-americana, que enfrentará Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita em sua chave da fase de grupos.
Para Núñez, a Copa do Mundo pode ser uma oportunidade bem-vinda para se mostrar a potenciais novos clubes.
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Darwin Nunez: as transferências realizadas até agora em sua carreira profissional
Ano
De
Para
Valor da transferência
2019
CA Peñarol
UD Almería
12 milhões de euros
2020
UD Almeria
Benfica de Lisboa
34 milhões de euros
2022
Benfica Lisboa
FC Liverpool
85 milhões de euros
2025
FC Liverpool
Al-Hilal
53 milhões de euros