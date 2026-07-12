“Ele não estava se sentindo bem” - Explicações sobre os motivos do desempenho abaixo do esperado de Erling Haaland e sua substituição na prorrogação na partida das quartas de final da Copa do Mundo entre a Noruega e a Inglaterra

As estatísticas confirmaram o que se via em campo, com Haaland tendo dificuldades para encontrar seu ritmo contra John Stones e Marc Guehi. Apesar de Alexander Sorloth não ter conseguido passar a bola para ele em um momento decisivo, quando a Noruega vencia por 1 a 0, foi a falta de mobilidade geral de Haaland que chamou a atenção de todo o estádio em Miami. Além disso, o atacante norueguês esteve no centro da maior polêmica da partida quando o gol de Torbjorn Lysaker Heggem no segundo tempo foi anulado pelo VAR, depois que os árbitros determinaram que Haaland havia cometido falta em seu futuro companheiro de equipe no Man City, Elliot Anderson, na jogada que antecedeu o gol.

Cascarino enfatizou ainda mais a gravidade da situação, observando que os movimentos explosivos habituais do atacante estavam completamente ausentes. “Ele não estava bem, sim. Ele já não estava bem antes do jogo”, acrescentou Cascarino. “Ele não toca muito na bola de qualquer maneira, mas fiquei surpreso com a falta de energia que ele demonstrou também. Tanto ele quanto Sorloth pareciam não ter aquele ânimo, e ele parecia absolutamente... Eu só olhei para ele depois e pensei: bem, o que eu tinha ouvido no intervalo — estou dizendo que sei disso por alguém que saberia — era que ele estava [doente], não estava bem.”