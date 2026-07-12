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“Ele não estava se sentindo bem” - Explicações sobre os motivos do desempenho abaixo do esperado de Erling Haaland e sua substituição na prorrogação na partida das quartas de final da Copa do Mundo entre a Noruega e a Inglaterra
Vírus atinge o gigante nórdico
Embora grande parte da expectativa antes da partida tenha se concentrado no confronto épico entre Harry Kane e Haaland, o atacante norueguês não conseguiu exercer seu domínio habitual em campo. De acordo com o ex-atacante da Premier League Tony Cascarino, o jogador de 25 anos vinha enfrentando um problema físico semelhante ao que o inglês Declan Rice havia enfrentado no início da semana.
Cascarino revelou que recebeu informações privilegiadas sobre o estado de Haaland durante o intervalo daquela tensa partida das oitavas de final. “Não, fui informado ontem à noite; recebi uma mensagem no intervalo dizendo que, aparentemente, Erling Haaland não estava bem”, disse Cascarino ao programa World Cup Weekender, da talkSPORT. “Ele era mais um que estava passando mal. Então, obviamente, o técnico fez alusão a isso ao falar em problemas físicos, e ele claramente não parecia bem. Digamos o que dissermos, ele não parecia bem fisicamente. Ele saiu de campo e não mencionou nenhuma lesão. Portanto, presumo que tenha sido exatamente o que acabei de dizer. Ele não estava se sentindo bem.”
- AFP
Falta da energia característica da marca
As estatísticas confirmaram o que se via em campo, com Haaland tendo dificuldades para encontrar seu ritmo contra John Stones e Marc Guehi. Apesar de Alexander Sorloth não ter conseguido passar a bola para ele em um momento decisivo, quando a Noruega vencia por 1 a 0, foi a falta de mobilidade geral de Haaland que chamou a atenção de todo o estádio em Miami. Além disso, o atacante norueguês esteve no centro da maior polêmica da partida quando o gol de Torbjorn Lysaker Heggem no segundo tempo foi anulado pelo VAR, depois que os árbitros determinaram que Haaland havia cometido falta em seu futuro companheiro de equipe no Man City, Elliot Anderson, na jogada que antecedeu o gol.
Cascarino enfatizou ainda mais a gravidade da situação, observando que os movimentos explosivos habituais do atacante estavam completamente ausentes. “Ele não estava bem, sim. Ele já não estava bem antes do jogo”, acrescentou Cascarino. “Ele não toca muito na bola de qualquer maneira, mas fiquei surpreso com a falta de energia que ele demonstrou também. Tanto ele quanto Sorloth pareciam não ter aquele ânimo, e ele parecia absolutamente... Eu só olhei para ele depois e pensei: bem, o que eu tinha ouvido no intervalo — estou dizendo que sei disso por alguém que saberia — era que ele estava [doente], não estava bem.”
Solbakken explica a retirada tática
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, confirmou após a partida que tirar seu craque de campo foi uma decisão simples, baseada no estado físico do jogador. Haaland, que tem sido o destaque individual da Noruega com sete gols no torneio, finalmente chegou ao seu limite no calor da partida das quartas de final.
Em declarações à imprensa, Solbakken disse: “Não foi uma decisão difícil tirá-lo de campo, porque ele estava exausto. Talvez eu devesse tê-lo tirado dez minutos antes. Obviamente, ele teve uma Copa do Mundo incrível, gastou toda a sua energia e força jogo após jogo. Acho que ele também sofreu uma contusão na perna no segundo tempo, o que se somou ao cansaço. Mas ele fez tudo o que podia; acho que teve um pouco de azar em algumas situações. No entanto, ele marcou sete gols em cinco jogos pela nossa seleção; teve uma Copa do Mundo fantástica.”
- Getty Images Sport
Rice e Haaland enfrentam dificuldades semelhantes
O problema de saúde não se limitou à seleção da Noruega, já que o meio-campista inglês Rice também enfrentou uma corrida contra o tempo para poder jogar a partida. O astro do Arsenal teria passado dias de cama antes de Thomas Tuchel decidir que ele só conseguiria jogar 45 minutos da partida das quartas de final. Os níveis de exaustão dos melhores jogadores do mundo se tornaram um dos principais assuntos em pauta à medida que o torneio chega às suas fases finais.
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