Maresca foi rápido em reconhecer a importância de Foden para a identidade do clube, referindo-se a ele como um "cara da casa" por causa de suas raízes locais e da longa ligação com os torcedores do City. No entanto, o italiano explicou que priorizou jogadores com experiência prévia específica como capitães ao concluir sua escolha. O comandante do City detalhou seu raciocínio em relação ao Jogador do Ano da PFA de 2023-24, admitindo que a decisão foi difícil de tomar.

"Antes de tudo, porque Marc já era capitão no Palace", disse Maresca. "Então ele tem experiência. Gigio é o capitão da seleção italiana, então ele tem experiência. O motivo pelo qual decidi por eles é porque consigo vê-los ajudando os companheiros de equipe e o vestiário a se comportarem da maneira certa."

Ele acrescentou: "Esses são os quatro que vão ser os capitães. Mas eu também estava pensando no Phil, porque Phil é um dos caras da casa. Ele não está nesse grupo, mas para mim também é um dos capitães, um dos jogadores que pertencem a esse grupo."