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'Ele não está nesse grupo' - Enzo Maresca explica por que Phil Foden foi preterido na hierarquia da braçadeira de capitão do Manchester City, apesar de ser 'da casa'
Hierarquia de liderança confirmada no Etihad
Maresca já definiu oficialmente o grupo de liderança do Manchester City para a nova temporada, mas houve uma ausência notável: Foden. O jogador de 26 anos, que tem sido presença constante no time principal desde que surgiu na base, foi considerado para uma função, mas acabou ficando fora do quarteto principal.
O treinador confirmou que as funções oficiais com a braçadeira serão divididas entre quatro pessoas específicas nesta temporada. "O capitão é Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma", disse o treinador aos repórteres durante sua coletiva de imprensa de sexta-feira ao esclarecer a hierarquia. Enquanto Dias e Haaland representam o núcleo já estabelecido do elenco, a inclusão de estrelas relativamente novas como Guehi e Donnarumma destaca uma nova abordagem de liderança sob o novo comando técnico.
- Craig Mercer
Por que Foden ficou fora do corte oficial
Maresca foi rápido em reconhecer a importância de Foden para a identidade do clube, referindo-se a ele como um "cara da casa" por causa de suas raízes locais e da longa ligação com os torcedores do City. No entanto, o italiano explicou que priorizou jogadores com experiência prévia específica como capitães ao concluir sua escolha. O comandante do City detalhou seu raciocínio em relação ao Jogador do Ano da PFA de 2023-24, admitindo que a decisão foi difícil de tomar.
"Antes de tudo, porque Marc já era capitão no Palace", disse Maresca. "Então ele tem experiência. Gigio é o capitão da seleção italiana, então ele tem experiência. O motivo pelo qual decidi por eles é porque consigo vê-los ajudando os companheiros de equipe e o vestiário a se comportarem da maneira certa."
Ele acrescentou: "Esses são os quatro que vão ser os capitães. Mas eu também estava pensando no Phil, porque Phil é um dos caras da casa. Ele não está nesse grupo, mas para mim também é um dos capitães, um dos jogadores que pertencem a esse grupo."
Mudanças de posição para a estrela da Inglaterra
Além do debate sobre a braçadeira de capitão, Maresca também vem abordando o papel de Foden dentro de seu sistema tático. O versátil atacante passou as primeiras semanas da temporada da Premier League atuando pela ponta direita, em grande parte devido a uma lesão de Jeremy Doku.
"Acho que a melhor posição do Phil é por dentro", insistiu o técnico italiano. "Mas ele está fazendo um esforço para ajudar o time. Porque, nos dois primeiros jogos, não tínhamos opções pelos lados, porque o Jeremy estava lesionado.
"Não há dúvida de que a posição do Phil por dentro é muito melhor. Mas estou muito, muito feliz com o Phil desde o primeiro dia. Ele está trabalhando muito bem e, mesmo quando jogou aberto nos últimos dois jogos, foi bem."
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Adaptabilidade e o caminho a seguir
A disposição de Maresca de usar Foden em várias funções mostra o alto QI futebolístico e a qualidade técnica do jogador. O treinador acredita que talentos de elite devem ser capazes de desempenhar múltiplas funções em benefício do coletivo, especialmente durante crises de lesões. Ele elogiou a postura de Foden diante desses ajustes táticos, observando que o jogador permaneceu profissional apesar de não atuar em sua posição preferida, na faixa do camisa 10, durante toda a partida.
O treinador concluiu reforçando sua confiança na capacidade de Foden de influenciar jogos em qualquer lugar da linha de frente, dizendo: "Dá para ver que dentro de campo ele está muito melhor. Mas, no fim, Phil vai jogar em uma posição diferente. Porque ele é bom e bons jogadores podem jogar em posições diferentes."
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