'Ele não é uma máquina!' - Luis Enrique faz defesa apaixonada do astro do PSG Khvicha Kvaratskhelia

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, falou com a imprensa antes do duelo de sábado pela Ligue 1 contra o Le Mans, no Parc des Princes. O treinador espanhol aproveitou sua entrevista coletiva pré-jogo para apoiar publicamente o atacante Khvicha Kvaratskhelia após questionamentos sobre sua forma recente.

O PSG chega para a partida em uma sequência de três vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo triunfos sobre Brest e Marseille antes da pausa internacional.

O treinador deixou claro que mantém total confiança em seu atacante estrela.