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'Ele não é uma máquina!' - Luis Enrique faz defesa apaixonada do astro do PSG Khvicha Kvaratskhelia
Luis Enrique demonstra forte apoio a Kvaratskhelia
O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, falou com a imprensa antes do duelo de sábado pela Ligue 1 contra o Le Mans, no Parc des Princes. O treinador espanhol aproveitou sua entrevista coletiva pré-jogo para apoiar publicamente o atacante Khvicha Kvaratskhelia após questionamentos sobre sua forma recente.
O PSG chega para a partida em uma sequência de três vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo triunfos sobre Brest e Marseille antes da pausa internacional.
O treinador deixou claro que mantém total confiança em seu atacante estrela.
- AFP
Técnico lembra aos críticos que os jogadores são humanos
Ao abordar o escrutínio em torno das atuações de Kvaratskhelia, Luis Enrique fez uma defesa apaixonada do internacional georgiano. "Kvara é um jogador de altíssimo nível. Ele já mostrou isso em momentos importantes", declarou Luis Enrique.
"Estou muito feliz por tê-lo no elenco."
"Mas ele não é uma máquina, é um ser humano. E é normal ter altos e baixos, e momentos não tão bons. Não há nada com que se preocupar."
Refletindo sobre o início da temporada e a integração ao elenco
Luis Enrique também falou sobre como os novos reforços de verão estão se adaptando ao elenco, ao mesmo tempo em que avaliou o início de campanha do PSG no cenário doméstico. "Depende da língua, da personalidade de cada jogador, depende de muitas coisas", explicou sobre a adaptação.
"Sou o primeiro a criticar meus jogadores, mas, ao analisar o início da temporada, nós merecíamos ter mais pontos do que temos atualmente."
"Estou muito feliz com os nossos reforços de verão, especialmente pelo que vejo nos treinamentos."
- PsnewZ
Exigindo foco total contra o Le Mans
O PSG recebe o recém-promovido Le Mans, que visita o Parc des Princes em uma sequência de três jogos sem perder. Apesar da boa fase do adversário, Luis Enrique segue focado em garantir os três pontos para subir na tabela da Ligue 1.
"O Le Mans mostrou que pode competir neste nível", observou Luis Enrique. "Teremos de estar ainda mais atentos do que o habitual."
"Não há jogos fáceis, especialmente depois de uma pausa internacional. Estamos no Parc des Princes, com a nossa torcida, e queremos subir na tabela."
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