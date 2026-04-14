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“Ele não é o Lionel Messi!” – Mason Greenwood ouve que só tem nível para jogar no Aston Villa, enquanto Marcel Desailly adverte o Arsenal e o Man City para não contratarem a estrela do Marselha
Cláusula de revenda: Por que o Manchester United se beneficiará com qualquer transferência de Greenwood
Greenwood rumou ao Stade Vélodrome no verão de 2024, após o Manchester United ter concordado em autorizar sua venda definitiva. Uma quantia de 27 milhões de libras (37 milhões de dólares) foi paga naquela janela de transferências, tendo os Red Devils se certificado de incluir uma cláusula de 50% sobre eventuais transferências futuras.
Esses termos prometem ser muito vantajosos para o United, já que o valor de Greenwood é considerado ter disparado na Ligue 1. Ele dividiu a Chuteira de Ouro da divisão na última temporada com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain.
Na atual temporada, o atacante de 24 anos tem o melhor registro de sua carreira, com 25 gols em todas as competições – desempenhando um papel fundamental na tentativa do Marselha de garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
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Premier League, Série A, La Liga ou Liga Profissional da Arábia Saudita: qual será o próximo destino de Greenwood?
Tem-se especulado sobre um retorno de Greenwood à Inglaterra, enquanto clubes como Barcelona, Juventus e Atlético de Madrid teriam demonstrado interesse em diferentes momentos — além de times que investem pesadamente na Liga Profissional da Arábia Saudita.
O campeão da Copa do Mundo Desailly, que ajudou o Marselha a conquistar a Copa da Europa em 1993, não está convencido de que Greenwood esteja pronto para se juntar a um clube de verdadeira elite. Ele acredita que seria necessário mais um trampolim para chegar a esse ponto.
Desailly explica por que Greenwood ainda não está pronto para integrar um clube de elite
Destacando que o jogador, que disputou apenas uma partida pela seleção da Inglaterra e ainda tem a opção de defender a Jamaica, não é do mesmo calibre de Lionel Messi, Desailly — em entrevista concedida ao BetVictor Online Casino — disse ao GOAL, quando questionado se Greenwood mudará de clube neste verão: “Quando se olha de fora e se analisa as estatísticas e os gols que ele marcou, pode-se ficar tentado. Mas será que ele realmente tem a força necessária para jogar em um grande clube da Premier League ou da Espanha? Não tenho certeza. Não tenho certeza se ele consegue se adaptar a esse nível.
“Acredito que ele é um jogador que deveria jogar na França, pelo Marselha, ou na Espanha, pelo Villarreal. E para a Premier League, é difícil. Eu não diria o Tottenham, mas talvez o Aston Villa, eventualmente, na Premier League.
“Não tenho certeza se ele tem o nível e a consistência em campo, porque sim, ele marca gols, as estatísticas são boas, mas quando você vai para a Premier League, também precisa ter essa consistência em como você aplica a disciplina à tática que o técnico estabeleceu. É demais.
“Fisicamente, ele pode ser uma tempestade e fazer a diferença na França, mas a queda de rendimento depois é grande demais. Ele não aparece por uma hora, ele não é o Messi! Então, para a França, tudo bem, mas quando você o coloca em uma liga que tem um pouco mais de intensidade e impacto, não sei. Eu adoro ele, mas se eu fosse o Manchester City, se eu fosse o Arsenal, não compraria o Greenwood.”
- AFP
Quanto custará tirar Greenwood do Marselha?
Não há indícios de que nem o Arsenal nem o Manchester City estejam interessados em levar Greenwood de volta à sua terra natal, já que seus planos de contratação apontam atualmente para outras direções. Há, no entanto, grandes chances de que uma oferta suficientemente tentadora seja apresentada ao Marselha na próxima janela de transferências, levando o clube a concordar em se desfazer de um jogador tão valioso.
Um novo começo pode estar à vista para Greenwood, que já passou por Espanha e França, com potencial suficiente ainda a ser explorado em seu jogo para sugerir que alguém estará disposto a desembolsar uma quantia de dinheiro muito maior do que a que o levou à Riviera Francesa.