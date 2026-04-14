“Ele não é o Lionel Messi!” – Mason Greenwood ouve que só tem nível para jogar no Aston Villa, enquanto Marcel Desailly adverte o Arsenal e o Man City para não contratarem a estrela do Marselha

Destacando que o jogador, que disputou apenas uma partida pela seleção da Inglaterra e ainda tem a opção de defender a Jamaica, não é do mesmo calibre de Lionel Messi, Desailly — em entrevista concedida ao BetVictor Online Casino — disse ao GOAL, quando questionado se Greenwood mudará de clube neste verão: “Quando se olha de fora e se analisa as estatísticas e os gols que ele marcou, pode-se ficar tentado. Mas será que ele realmente tem a força necessária para jogar em um grande clube da Premier League ou da Espanha? Não tenho certeza. Não tenho certeza se ele consegue se adaptar a esse nível.

“Acredito que ele é um jogador que deveria jogar na França, pelo Marselha, ou na Espanha, pelo Villarreal. E para a Premier League, é difícil. Eu não diria o Tottenham, mas talvez o Aston Villa, eventualmente, na Premier League.

“Não tenho certeza se ele tem o nível e a consistência em campo, porque sim, ele marca gols, as estatísticas são boas, mas quando você vai para a Premier League, também precisa ter essa consistência em como você aplica a disciplina à tática que o técnico estabeleceu. É demais.

“Fisicamente, ele pode ser uma tempestade e fazer a diferença na França, mas a queda de rendimento depois é grande demais. Ele não aparece por uma hora, ele não é o Messi! Então, para a França, tudo bem, mas quando você o coloca em uma liga que tem um pouco mais de intensidade e impacto, não sei. Eu adoro ele, mas se eu fosse o Manchester City, se eu fosse o Arsenal, não compraria o Greenwood.”