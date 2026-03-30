Em entrevista à RMC Sport, Dugarry expressou profunda frustração com os elogios constantes dirigidos ao meio-campista ofensivo. Cherki deixou o Lyon para se juntar ao City no verão, acumulando rapidamente nove gols e dez assistências em 41 partidas nesta temporada. No entanto, o comentarista considera que esse desempenho não justifica as comparações com lendas que ele recebe. O City conta com um elenco forte, mas Dugarry foi particularmente crítico em relação ao empenho do jovem na seleção nacional.

Ele se indignou: “Que jogador é esse que pode se dar ao luxo de parar quando perde a bola? Que jogador é esse que, toda vez que toca na bola, está dando um show? Parem de falar assim do Cherki.”