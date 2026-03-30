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France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Ele não é nenhum Zidane!" – Rayan Cherki ouve que não é melhor do que Michael Olise e Ousmane Dembélé, enquanto ex-jogador da seleção francesa questiona os elogios ao astro do Manchester City, conhecido por suas exibições

R. Cherki
Manchester City
M. Olise
O. Dembele
Bayern de Munique
PSG
Z. Zidane
C. Dugarry
França

O ex-jogador da seleção francesa Christophe Dugarry lançou um ataque contundente a Rayan Cherki, questionando o enorme alarde em torno do meia do Manchester City. Apesar de sua recente transferência para a Inglaterra por 36,5 milhões de euros e de uma impressionante temporada de estreia em todas as competições, o campeão da Copa do Mundo de 1998 acredita que o jogador de 22 anos está longe de ser uma peça completa para a seleção nacional.

  • Dugarry questiona o entusiasmo exagerado na rádio francesa

    Em entrevista à RMC Sport, Dugarry expressou profunda frustração com os elogios constantes dirigidos ao meio-campista ofensivo. Cherki deixou o Lyon para se juntar ao City no verão, acumulando rapidamente nove gols e dez assistências em 41 partidas nesta temporada. No entanto, o comentarista considera que esse desempenho não justifica as comparações com lendas que ele recebe. O City conta com um elenco forte, mas Dugarry foi particularmente crítico em relação ao empenho do jovem na seleção nacional.

    Ele se indignou: “Que jogador é esse que pode se dar ao luxo de parar quando perde a bola? Que jogador é esse que, toda vez que toca na bola, está dando um show? Parem de falar assim do Cherki.”

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    Comparação com os rivais ofensivos nacionais

    O ex-atacante do Barcelona comparou o meia a outros talentos ofensivos, sugerindo que ele não oferece nada a mais do que seus colegas, incluindo Michael Olise e Ousmane Dembélé. Embora reconheça seu talento natural, o comentarista insistiu que o jogador continua sendo apenas uma peça de rodízio para Didier Deschamps, e não um pilar da equipe. Ele acrescentou: “Todos concordamos que ele é um jogador muito bom, sem dúvida. Mas, com licença, o que ele tem a mais do que Olise, [Desire] Doue, Dembélé, [Bradley] Barcola e muitos outros? Mas pare! Hoje, Cherki estará na rotação, e tanto melhor para a seleção francesa, mas não há nada além disso.”

  • Priorizar a consistência em detrimento do talento individual

    Um tema recorrente nas críticas é a aparente falta de consistência ao longo de uma partida inteira. Dugarry ecoou esses sentimentos, exigindo que o meio-campista provasse seu valor por meio de um desempenho excelente e constante, em vez de lampejos ocasionais de brilhantismo individual. Embora o jogador de € 36,5 milhões tenha demonstrado sua qualidade na Inglaterra, o futebol internacional exige mais confiabilidade.

    Combinando sua crítica com uma análise realista sobre as comparações com Zinedine Zidane, o comentarista observou: “Ele é um jogador que ainda precisa de consistência e de melhorar muito com o tempo. Ele precisa mostrar, provar, demonstrar... Ah, Cherki, ele não é o Zidane.”

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Cherki?

    No cenário internacional, o atacante atuou recentemente pela França na vitória por 3 a 1 sobre a Colômbia, em 29 de março, jogando 78 minutos. Olhando para o futuro, ele volta às atividades com o clube, com jogos decisivos do campeonato nacional à vista. O City tem uma agenda exigente, enfrentando o Liverpool em casa nas quartas de final da FA Cup neste fim de semana. Na Premier League, a equipe viaja para enfrentar o Chelsea em 12 de abril, antes de receber o atual líder, o Arsenal, em 19 de abril.