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"Ele não é nenhum Zidane!" – Rayan Cherki ouve que não é melhor do que Michael Olise e Ousmane Dembélé, enquanto ex-jogador da seleção francesa questiona os elogios ao astro do Manchester City, conhecido por suas exibições
Dugarry questiona o entusiasmo exagerado na rádio francesa
Em entrevista à RMC Sport, Dugarry expressou profunda frustração com os elogios constantes dirigidos ao meio-campista ofensivo. Cherki deixou o Lyon para se juntar ao City no verão, acumulando rapidamente nove gols e dez assistências em 41 partidas nesta temporada. No entanto, o comentarista considera que esse desempenho não justifica as comparações com lendas que ele recebe. O City conta com um elenco forte, mas Dugarry foi particularmente crítico em relação ao empenho do jovem na seleção nacional.
Ele se indignou: “Que jogador é esse que pode se dar ao luxo de parar quando perde a bola? Que jogador é esse que, toda vez que toca na bola, está dando um show? Parem de falar assim do Cherki.”
- AFP
Comparação com os rivais ofensivos nacionais
O ex-atacante do Barcelona comparou o meia a outros talentos ofensivos, sugerindo que ele não oferece nada a mais do que seus colegas, incluindo Michael Olise e Ousmane Dembélé. Embora reconheça seu talento natural, o comentarista insistiu que o jogador continua sendo apenas uma peça de rodízio para Didier Deschamps, e não um pilar da equipe. Ele acrescentou: “Todos concordamos que ele é um jogador muito bom, sem dúvida. Mas, com licença, o que ele tem a mais do que Olise, [Desire] Doue, Dembélé, [Bradley] Barcola e muitos outros? Mas pare! Hoje, Cherki estará na rotação, e tanto melhor para a seleção francesa, mas não há nada além disso.”
Priorizar a consistência em detrimento do talento individual
Um tema recorrente nas críticas é a aparente falta de consistência ao longo de uma partida inteira. Dugarry ecoou esses sentimentos, exigindo que o meio-campista provasse seu valor por meio de um desempenho excelente e constante, em vez de lampejos ocasionais de brilhantismo individual. Embora o jogador de € 36,5 milhões tenha demonstrado sua qualidade na Inglaterra, o futebol internacional exige mais confiabilidade.
Combinando sua crítica com uma análise realista sobre as comparações com Zinedine Zidane, o comentarista observou: “Ele é um jogador que ainda precisa de consistência e de melhorar muito com o tempo. Ele precisa mostrar, provar, demonstrar... Ah, Cherki, ele não é o Zidane.”
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O que vem a seguir para Cherki?
No cenário internacional, o atacante atuou recentemente pela França na vitória por 3 a 1 sobre a Colômbia, em 29 de março, jogando 78 minutos. Olhando para o futuro, ele volta às atividades com o clube, com jogos decisivos do campeonato nacional à vista. O City tem uma agenda exigente, enfrentando o Liverpool em casa nas quartas de final da FA Cup neste fim de semana. Na Premier League, a equipe viaja para enfrentar o Chelsea em 12 de abril, antes de receber o atual líder, o Arsenal, em 19 de abril.