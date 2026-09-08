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"Ele não é meio-campista!" - Graeme Souness faz ataque sensacional por "trapaça" contra a estrela do Arsenal Declan Rice após vitória sobre o Chelsea
Souness detona função de Rice no meio-campo
Souness criticou o jogador de 27 anos após a recente vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o rival na disputa pelo título, o Chelsea. Falando no programa Football Uncensored, de Piers Morgan, o ex-capitão do Liverpool analisou o hábito de Rice de recuar durante a fase de construção. Ele argumentou que a contratação de £ 105 milhões atua frequentemente como defensor, e não como um verdadeiro meio-campista.
Apesar de reconhecer Rice como o melhor volante da Inglaterra, Souness insistiu que sua tendência de receber a bola sem ser pressionado a partir da linha defensiva limita severamente seu impacto geral. O comentarista rejeitou com firmeza a ideia de que o homem de marcação do Arsenal pertença ao mesmo patamar dos volantes de elite dos principais clubes da Europa.
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Avaliação brutal sobre "trapaça"
Souness não poupou palavras ao avaliar o posicionamento recuado do meio-campista. "Quantas vezes você o vê como o último homem com a bola?", disse ele a Morgan. "Na construção da jogada, ele é o último homem. Fica entre dois zagueiros ou entre o zagueiro e o lateral. Ele é o último homem. Muitas vezes, ele não joga no meio-campo.
"No meu segundo ou terceiro jogo em casa (da minha carreira), eu recuei para a linha de quatro como todos os meio-campistas fazem hoje. É futebol de velho. É trapaça. Uma maneira de velho de jogar no meio-campo. Você recebe a bola sem nenhuma pressão e a toca para o lateral."
Embora tenha elogiado seus instintos defensivos, Souness questionou sua influência nas partidas. "Ele (Rice) joga recuado demais para afetar o jogo", continuou Souness. "Não acho que ele tenha futebol suficiente. Deixe-me dizer o que ele pode fazer. Ele é o melhor volante defensivo do país neste momento, fareja o perigo. Mas, por outro lado, ele está lá atrás o tempo todo."
Souness chegou a sugerir que uma mudança de posição poderia ser apropriada para o internacional inglês. "Então ele não é um jogador de meio-campo, é? Acho que pode ser um zagueiro. A bola viaja mais rápido do que você. Eu o vejo correr com a bola por 30 jardas e fazer um passe para o lado. Ele bate muito bem na bola e abre bem o corpo, não há nada de que não gostar nele. Mas os jogadores modernos são um pouco sensíveis. As críticas não recaem facilmente sobre os ombros desses jogadores. Ele não é um meio-campista completo."
Colapso na Copa do Mundo e comparações com a elite
Ao ser pressionado sobre o status de Rice como jogador de classe mundial, Souness foi totalmente desdenhoso. "Não tenho certeza se ele seria titular em Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Man City", comentou. "Se você quer os melhores nessa posição, o City teve dois deles: Fernandinho e Rodri. Eles jogavam no meio-campo. Da próxima vez, por favor, observe-o. Ele entra e pega a bola de graça, sem pressão, em um passe de 10 jardas do Gabriel, e toca para o lado."
O comentarista também responsabilizou Rice pela eliminação da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina no verão. "Quando a Inglaterra abriu 1 a 0 contra a Argentina, eles se borraram. 'Ah, o que fazemos agora?' E eu coloco isso na conta de Declan Rice e [Elliot] Anderson como os meio-campistas centrais na sala de máquinas", alegou Souness. "Eles não conseguiram fazê-los jogar. Voltaram de mãos dadas com a linha de quatro defensores."
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Os próximos desafios do Arsenal
Apesar das críticas, Rice continua sendo uma peça crucial para o time de Mikel Arteta, que ocupa a segunda colocação da Premier League após um início perfeito na campanha. O Arsenal conquistou três vitórias consecutivas sobre Coventry, Aston Villa e Chelsea para dar início à defesa do título.
Arteta agora tem o luxo de poder rodar seu general do meio-campo após a chegada de verão de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões, que começou no banco contra o Chelsea. O Arsenal volta a campo na quarta-feira, com um duelo da Champions League contra o Napoli, antes de viajar ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland neste sábado.
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