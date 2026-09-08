"Ele não é meio-campista!" - Graeme Souness faz ataque sensacional por "trapaça" contra a estrela do Arsenal Declan Rice após vitória sobre o Chelsea

Souness não poupou palavras ao avaliar o posicionamento recuado do meio-campista. "Quantas vezes você o vê como o último homem com a bola?", disse ele a Morgan. "Na construção da jogada, ele é o último homem. Fica entre dois zagueiros ou entre o zagueiro e o lateral. Ele é o último homem. Muitas vezes, ele não joga no meio-campo.

"No meu segundo ou terceiro jogo em casa (da minha carreira), eu recuei para a linha de quatro como todos os meio-campistas fazem hoje. É futebol de velho. É trapaça. Uma maneira de velho de jogar no meio-campo. Você recebe a bola sem nenhuma pressão e a toca para o lateral."

Embora tenha elogiado seus instintos defensivos, Souness questionou sua influência nas partidas. "Ele (Rice) joga recuado demais para afetar o jogo", continuou Souness. "Não acho que ele tenha futebol suficiente. Deixe-me dizer o que ele pode fazer. Ele é o melhor volante defensivo do país neste momento, fareja o perigo. Mas, por outro lado, ele está lá atrás o tempo todo."

Souness chegou a sugerir que uma mudança de posição poderia ser apropriada para o internacional inglês. "Então ele não é um jogador de meio-campo, é? Acho que pode ser um zagueiro. A bola viaja mais rápido do que você. Eu o vejo correr com a bola por 30 jardas e fazer um passe para o lado. Ele bate muito bem na bola e abre bem o corpo, não há nada de que não gostar nele. Mas os jogadores modernos são um pouco sensíveis. As críticas não recaem facilmente sobre os ombros desses jogadores. Ele não é um meio-campista completo."



