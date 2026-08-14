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'Ele não é Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo' - Jude Bellingham ouve que 'não pode vencer jogos sozinho' e é mais uma figura ao estilo Bryan Robson para a Inglaterra do que um camisa 10 criativo
Quem mais? Bellingham se tornou um talismã para a Inglaterra
Bellingham ocupou ambas essas funções ao longo da carreira até aqui. Ele surgiu no cenário como um adolescente precocemente talentoso enquanto atuava no meio-campo do Birmingham City. Naquele momento, comparações inevitáveis foram feitas com o ídolo do Liverpool Steven Gerrard.
Não demorou muito, após a transferência para o Borussia Dortmund, para que viesse o reconhecimento em nível principal da seleção. O jogador de 23 anos se tornou uma presença talismânica para a Inglaterra, com sua icônica comemoração de “quem mais?” na Euro 2024 sendo seguida por sete gols na Copa do Mundo de 2026.
A Inglaterra busca em Bellingham, ao lado do capitão recordista Harry Kane, inspiração. Ele de fato tem correspondido com regularidade, com Thomas Tuchel encontrando um espaço de armador em seus planos para um jogador que atua logo atrás de Kylian Mbappe em nível de clube.
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Por que Bellingham não é do molde de Messi e Ronaldo
Há a promessa de que ainda há mais por vir, mas o ex-astro da Inglaterra Barnes, falando em associação com 247Bet, disse à GOAL ao ser perguntado se a melhor versão de Bellingham foi redescoberta após os recentes problemas de lesão: “A melhor versão de Jude não vai nos fazer ganhar a Copa do Mundo. A melhor versão da Inglaterra é que vai nos fazer ganhar a Copa do Mundo.
“Jude Bellingham e Harry Kane, sozinhos, não vão nos fazer ganhar a Copa do Mundo. Eles mostraram o que podem fazer, que é vencer alguns jogos sozinhos em termos da forma como o time é montado para que eles sejam os artilheiros.
“Mas, se você quer vencer no mais alto nível, no topo de tudo, Jude Bellingham sozinho não vai fazer isso. Ele não é um Messi ou Cristiano Ronaldo, e nem mesmo Messi ou Cristiano Ronaldo fizeram isso.
“Ele fará parte disso, mas precisamos ter um ambiente melhor para então ter um time muito melhor, em vez de Jude brilhando em um time mediano. Temos jogadores bons o suficiente para irmos melhor do que fomos na perspectiva coletiva.”
Oito ou 10: qual é a melhor posição de Bellingham?
Questionado mais uma vez sobre a melhor posição de Bellingham, sendo importante que Real Madrid e Inglaterra tirem o máximo dele, a lenda do Liverpool Barnes acrescentou: “Jude não é um camisa 10, ele é um camisa 8. Ele não é um 10, não é um Messi, não é um Wirtz.
“Não é isso que ele é, e talvez ele ache que seja, mas não é. Ele é um Bryan Robson, pode ir de uma área à outra, porque também consegue voltar e defender. Não é um jogador criativo nesse sentido, como Florian Wirtz, com aquele passe em espaço mínimo e aquelas jogadas intrincadas em espaços curtos. Ele é um camisa 8, o que pode ter grande valor, como [Dominik] Szoboszlai, por exemplo.
“Acho que o treinador então precisa encontrar uma forma de utilizar Jude, talvez não Harry Kane na idade que ele tem, para achar a maneira de o time jogar de modo a se adequar a todos os jogadores, e Jude será uma parte importante disso.”
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Special One: Bellingham trabalhando com Mourinho em Madri
Bellingham, depois de ajudar a Inglaterra a chegar a mais uma semifinal de grande torneio e ao terceiro lugar na fase final da Copa do Mundo na América do Norte, voltou ao elenco do Real, que inicia um novo capítulo sob o comando de Jose Mourinho.
Trabalhar com o ‘Special One’ pode destravar ainda mais potencial em seu jogo, fazendo dele novamente um candidato à Bola de Ouro, enquanto a Inglaterra voltará a campo entre o fim de setembro e o início de outubro para abrir sua mais recente campanha na Liga das Nações da Uefa contra Espanha, Tchéquia e Croácia.
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