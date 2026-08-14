Há a promessa de que ainda há mais por vir, mas o ex-astro da Inglaterra Barnes, falando em associação com 247Bet, disse à GOAL ao ser perguntado se a melhor versão de Bellingham foi redescoberta após os recentes problemas de lesão: “A melhor versão de Jude não vai nos fazer ganhar a Copa do Mundo. A melhor versão da Inglaterra é que vai nos fazer ganhar a Copa do Mundo.

“Jude Bellingham e Harry Kane, sozinhos, não vão nos fazer ganhar a Copa do Mundo. Eles mostraram o que podem fazer, que é vencer alguns jogos sozinhos em termos da forma como o time é montado para que eles sejam os artilheiros.

“Mas, se você quer vencer no mais alto nível, no topo de tudo, Jude Bellingham sozinho não vai fazer isso. Ele não é um Messi ou Cristiano Ronaldo, e nem mesmo Messi ou Cristiano Ronaldo fizeram isso.

“Ele fará parte disso, mas precisamos ter um ambiente melhor para então ter um time muito melhor, em vez de Jude brilhando em um time mediano. Temos jogadores bons o suficiente para irmos melhor do que fomos na perspectiva coletiva.”