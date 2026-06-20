O atacante deveria “voltar a demonstrar a dedicação defensiva que também mostrou contra Curaçao”, enfatizou Nagelsmann antes da partida deste sábado, em entrevista à ZDF, acrescentando que espera que Sane adote a mesma abordagem no trabalho defensivo que adotou na vitória por 7 a 1 na estreia na Copa do Mundo.
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"Ele não é do tipo que deixa a equipe na mão": o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, explica uma decisão polêmica sobre o elenco da seleção alemã
Dada sua temporada irregular no Galatasaray, a convocação de Sané para a Copa do Mundo já havia sido vista com certo ceticismo. Após a atuação do jogador de 30 anos contra Curaçao, ele se tornou o astro da DFB que, apesar do enorme empenho, teve que conviver com a pior avaliação do público alemão.
“Se ele tivesse marcado um gol nas duas grandes chances que teve, provavelmente receberia uma avaliação bem diferente”, defendeu Nagelsmann seu pupilo. Sané, segundo ele, vinha “treinando novamente com dedicação suas finalizações individualmente nos treinos. Ele fez muitas arrancadas contra Curaçao, e deve fazer o mesmo hoje.”
Além disso, é fundamental que Sane, diante dos velozes alas da Costa do Marfim, como Yan Diomande, do Leipzig, apoie seu companheiro Joshua Kimmich na lateral direita no trabalho defensivo. “Mas ele fez isso; não é do tipo que deixa a equipe na mão. Ele só precisa jogar o que sabe, e então nos trará muita alegria”, afirmou Nagelsmann.
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O capitão Kimmich também o defendeu: Leroy Sané continua no time titular da DFB
O fato de Sane, que no passado já foi criticado por falta de disciplina defensiva, ter cumprido de forma tão exemplar suas tarefas defensivas contra Curaçao não é, de forma alguma, apenas mérito dele, enfatizou Nagelsmann. “Trabalhamos muito com análises de vídeo e também temos jogadores na equipe que conversam com os demais e dizem o que o grupo precisa. Nem sempre é só o técnico que faz o trabalho, mas também os jogadores”, afirmou o técnico da seleção alemã.
Ao dizer isso, ele provavelmente tem em mente, acima de tudo, jogadores de liderança como o capitão Kimmich. Este já havia defendido Sane de forma ostensiva há alguns dias: “Eu já percebi isso e realmente não entendo as críticas, muito menos depois de um 7 a 1. Achei que ele se empenhou muito, principalmente na transição defensiva. Ele nunca me deixou sozinho, sempre voltava correndo”, elogiou Kimmich em uma coletiva de imprensa.
Antes da partida contra a Costa do Marfim, o ex-técnico do Freiburg, Christian Streich, atuando como comentarista da ZDF, destacou a importância da dedicação de Sané para a coesão da equipe: “Leroy Sané perdeu duas ou três chances contra Curaçao, mas isso não foi decisivo. O que foi decisivo foi que ele fez boas jogadas de transição e recuperou a bola. É normal perder algumas chances de vez em quando. Mas assim, Kimmich, como capitão, pode argumentar na coletiva de imprensa e dizer: ‘Sane fez tudo pela equipe’. Isso faz com que a equipe se una, e é assim que a confiança cresce. Assim, dá para dizer: ‘Deixa que falem lá fora, nós sabemos que ele fez isso’.”
Alemanha x Costa do Marfim com Leroy Sané: a escalação da seleção alemã
GOL
Manuel Neuer
DEFESA
Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown
MEIO-CAMPO
Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha – Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz
ATAQUE
Kai Havertz