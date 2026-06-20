"Ele não é do tipo que deixa a equipe na mão": o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, explica uma decisão polêmica sobre o elenco da seleção alemã

O fato de Sane, que no passado já foi criticado por falta de disciplina defensiva, ter cumprido de forma tão exemplar suas tarefas defensivas contra Curaçao não é, de forma alguma, apenas mérito dele, enfatizou Nagelsmann. “Trabalhamos muito com análises de vídeo e também temos jogadores na equipe que conversam com os demais e dizem o que o grupo precisa. Nem sempre é só o técnico que faz o trabalho, mas também os jogadores”, afirmou o técnico da seleção alemã.

Ao dizer isso, ele provavelmente tem em mente, acima de tudo, jogadores de liderança como o capitão Kimmich. Este já havia defendido Sane de forma ostensiva há alguns dias: “Eu já percebi isso e realmente não entendo as críticas, muito menos depois de um 7 a 1. Achei que ele se empenhou muito, principalmente na transição defensiva. Ele nunca me deixou sozinho, sempre voltava correndo”, elogiou Kimmich em uma coletiva de imprensa.

Antes da partida contra a Costa do Marfim, o ex-técnico do Freiburg, Christian Streich, atuando como comentarista da ZDF, destacou a importância da dedicação de Sané para a coesão da equipe: “Leroy Sané perdeu duas ou três chances contra Curaçao, mas isso não foi decisivo. O que foi decisivo foi que ele fez boas jogadas de transição e recuperou a bola. É normal perder algumas chances de vez em quando. Mas assim, Kimmich, como capitão, pode argumentar na coletiva de imprensa e dizer: ‘Sane fez tudo pela equipe’. Isso faz com que a equipe se una, e é assim que a confiança cresce. Assim, dá para dizer: ‘Deixa que falem lá fora, nós sabemos que ele fez isso’.”