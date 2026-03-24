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"Ele não é a solução" — o Manchester United é instado a encontrar um "substituto melhor" para Benjamin Sesko, já que Michael Owen afirma que o atacante de 74 milhões de libras não tem condições de liderar a campanha pelo título
Sesko está se destacando sob o comando de Carrick
A decisão do United de aprovar a contratação de Sesko por 74 milhões de libras no verão passado tinha como objetivo oferecer uma solução definitiva para os seus problemas de gol de longa data. Substituindo Rasmus Hojlund, que partiu para o Napoli em um empréstimo inicial, o jogador da seleção eslovena teve dificuldades para se adaptar aos rigores da vida em Old Trafford, marcando apenas dois gols na primeira metade da temporada sob o comando de Ruben Amorim. No entanto, o panorama mudou drasticamente desde que Carrick assumiu o comando como técnico interino. Sob a orientação de Carrick, Sesko parece revitalizado, marcando oito gols em suas últimas 11 partidas em todas as competições, ajudando a impulsionar o United para a terceira posição na tabela da Premier League.
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A opinião de Owen sobre o atacante
Apesar da melhora nos números, Owen continua sem estar convencido de que o jogador de 22 anos tenha o potencial necessário para ser o camisa 9 do United a longo prazo. Em entrevista ao casino.org, o ex-atacante do United afirmou: “Para mim, ele não é a solução a longo prazo. Ele não é o centroavante do Manchester United para sempre. É um jogador caro que pode melhorar e ser uma boa peça do elenco, mas, da mesma forma, se o United disputar amanhã o jogo mais importante da temporada, não acho que ele seja titular.
"Se o Manchester United quer voltar ao lugar onde acredita que pertence e disputar o título, não acho que ele seja o centroavante em quem se deve depositar todas as esperanças no início da temporada. Sim, ele está jogando melhor. É ótimo ver isso, porque não é legal ver ninguém passando por dificuldades. Dito isso, acho que haverá uma melhoria em algum momento nos próximos um ou dois anos, ou quando alguém estiver disponível.
"É ótimo agora que ele possa influenciar a equipe e o elenco e marcar gols importantes. Mas não estou dizendo: 'ah, sim, agora está tudo ótimo e ele vai levá-los ao título do campeonato'. Ele melhorou o time, está confiante novamente e, de repente, é um trunfo para a equipe, mas ainda há um longo caminho a percorrer."
O caso definitivo de Carrick
Owen também se mostra surpreso com qualquer oposição à contratação definitiva de Carrick, argumentando que, após 12 anos de experiências fracassadas com treinadores de sucesso comprovado, o United finalmente encontrou um técnico capaz de recuperar o ímpeto e extrair desempenhos de alto nível de um elenco que antes estava estagnado. Ele afirmou: “Como é que alguém pode dizer que ele não deveria continuar? O que de pior pode acontecer? Dão a ele um contrato de dois anos. Ele começa a próxima temporada, nos primeiros três ou quatro meses perde todos os jogos e é inútil. Ele pode se despedir do clube.
"Não é como se você tivesse que ficar com alguém por 10 anos. Não é como se essa fosse a maior decisão de todas. Ele está indo bem, por que não deixar que continue? É absolutamente inacreditável o que estamos vendo do Manchester United. Se o campeonato tivesse começado quando Carrick assumiu, o Manchester United estaria na liderança da liga. Estamos falando desta fase agora, estaríamos na terceira parte da temporada e o Man United estaria no topo da tabela. Você estaria pensando: bem, será que eles conseguem ganhar o campeonato?”
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Uma reta final decisiva
O United ocupa a terceira posição e continua na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, mas suas qualidades serão postas à prova em uma sequência exaustiva de sete partidas que encerrará a temporada 2025-26 da Premier League. Os Red Devils enfrentam confrontos decisivos contra Leeds, Chelsea e Brentford em abril, antes de encarar um último mês com Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest e Brighton. Esse período servirá como o teste definitivo tanto para a consistência de Sesko quanto para a perspicácia tática de Carrick, enquanto buscam garantir uma classificação entre os quatro primeiros.