"Ele não é a solução" — o Manchester United é instado a encontrar um "substituto melhor" para Benjamin Sesko, já que Michael Owen afirma que o atacante de 74 milhões de libras não tem condições de liderar a campanha pelo título

Apesar da melhora nos números, Owen continua sem estar convencido de que o jogador de 22 anos tenha o potencial necessário para ser o camisa 9 do United a longo prazo. Em entrevista ao casino.org, o ex-atacante do United afirmou: “Para mim, ele não é a solução a longo prazo. Ele não é o centroavante do Manchester United para sempre. É um jogador caro que pode melhorar e ser uma boa peça do elenco, mas, da mesma forma, se o United disputar amanhã o jogo mais importante da temporada, não acho que ele seja titular.

"Se o Manchester United quer voltar ao lugar onde acredita que pertence e disputar o título, não acho que ele seja o centroavante em quem se deve depositar todas as esperanças no início da temporada. Sim, ele está jogando melhor. É ótimo ver isso, porque não é legal ver ninguém passando por dificuldades. Dito isso, acho que haverá uma melhoria em algum momento nos próximos um ou dois anos, ou quando alguém estiver disponível.

"É ótimo agora que ele possa influenciar a equipe e o elenco e marcar gols importantes. Mas não estou dizendo: 'ah, sim, agora está tudo ótimo e ele vai levá-los ao título do campeonato'. Ele melhorou o time, está confiante novamente e, de repente, é um trunfo para a equipe, mas ainda há um longo caminho a percorrer."