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'Ele não é a resposta!' - Roy Keane detona investida do Manchester United pelo astro do Newcastle Lewis Hall, avaliado em £ 75 milhões
Keane detona desespero por transferência
Keane criticou duramente a atuação tardia do Manchester United no mercado de transferências e questionou o interesse noticiado do clube no defensor Hall, do Newcastle. O time de Michael Carrick estava desesperado para garantir uma cobertura na lateral esquerda para Luke Shaw durante a janela de verão, mas acabou não conseguindo contratar um reforço especialista para a posição.
O Manchester United foi ligado a vários defensores, incluindo uma investida de última hora no dia do fechamento da janela por Rayan Ait-Nouri. No entanto, não conseguiu fechar acordo, deixando o prospecto da base Harry Amass como a única opção de reserva natural para Shaw.
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Não é um bom defensor
Falando no The Overlap, Keane não poupou críticas ao avaliar a investida do Manchester United por Hall. O internacional inglês de 21 anos estaria disponível por impressionantes £ 75 milhões, mas Keane insiste que ele tem o perfil errado para o clube.
"Não acho que Hall seja a resposta. Ele não é ruim, não me entenda mal", explicou o ex-capitão do United. "Não acho que ele seja um bom defensor. Estamos voltando àquela conversa: qual é a sua prioridade em um defensor hoje?
"Claro que você quer que ele tenha conforto com a bola, claro, mas antes de tudo ele precisa saber defender, porque esse é o seu desafio agora."
Uma corrida contra o tempo no último dia da janela de transferências
A conversa foi iniciada por Gary Neville, que questionou a investida tardia do United por Ait-Nouri. Neville se perguntou se era desleixado correr atrás de negócios com apenas duas horas restantes para o fechamento da janela. Keane concordou com seu ex-companheiro de equipe, sugerindo que a correria de última hora cheirava a falta de planejamento.
"Vocês estão desesperados, eles estão desesperados", comentou Keane. "Para um clube como o United, vocês não deveriam estar tão desesperados a duas horas do fim. Dito isso, alguns negócios malucos já aconteceram anteriormente no último minuto e deram muito certo para o clube, não apenas para o United, então acho que essa é a indústria. Eu não seria muito duro com eles, mas o problema é quando você fica desesperado no fim."
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O foco se volta para o confronto com o Everton
Embora o United espere retomar a busca por Hall em 2027 como parte do reforço do elenco da INEOS, o foco imediato volta para a Premier League. Carrick terá de atravessar as próximas semanas sem o novo reforço Baleba, que está fora de ação com uma lesão no tornozelo.
É improvável que o meio-campista retorne antes do fim do mês. Isso o tira dos próximos compromissos contra Everton, Sabah FK, Manchester City e o ex-clube Brighton.
Após a vitória em casa contra o Ipswich, o United tentará embalar quando viajar para enfrentar o Everton no Hill Dickinson Stadium, no domingo.
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