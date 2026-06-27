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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ele não aprendeu com a Espanha e o Uruguai... Donis, um técnico perdido, eliminou a Arábia Saudita da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
G. Donis
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA
Grécia

O técnico grego não soube lidar bem com os cabo-verdianos

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, não aprendeu com as seleções da Espanha e do Uruguai, acabando com os sonhos da torcida do “Verde” na Copa do Mundo.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após o empate sem gols com Cabo Verde, neste sábado, no estádio “NRG”, em Houston, na terceira e última rodada.

A “Selecção Verde” terminou a Copa do Mundo na última posição do Grupo H, com dois pontos, conquistados nos empates contra a Uruguai e Cabo Verde, contra uma goleada sofrida contra a Espanha por 4 a 0.

  • Donis... o técnico perdido

    Donis pareceu perdido e indeciso durante toda a Copa do Mundo, tendo disputado as três partidas com três formações diferentes: começando com um 4-4-2 contra o Uruguai, depois um 5-3-2 contra a Espanha e, por fim, um 4-3-3 contra Cabo Verde.

    O técnico grego começou a partida com três alterações em relação à escalação que perdeu por 4 a 0 para a Espanha no último domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    A mudança mais notável foi no esquema tático, já que Donis voltou a escalar quatro zagueiros na retaguarda, assim como fez contra o Uruguai no empate em 1 a 1 na primeira rodada, e Ali Lagami foi o jogador que saiu dessa linha.

    Lajami não foi o único a deixar a linha defensiva; ele foi acompanhado por Mutaib Al-Harbi, dando lugar a Nawaf Bushel, que atuou como lateral-esquerdo titular pela primeira vez neste Mundial.

    Além disso, Donis colocou de volta seu craque Mohammed Kano no meio-campo, e a surpresa foi que isso ocorreu no lugar de Musab Al-Juwair, mantendo Abdullah Al-Khaibari e Nasser Al-Dosari ao lado do craque do Al-Hilal.

    Já a mudança mais marcante foi a entrada de Sultan Mandash ao lado de Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dossari, fazendo com que a seleção saudita jogasse pela primeira vez com um ala direito puro, depois que Mohammed Abu Al-Shamat atuou como meio-campista com tendência para a direita na partida contra o Uruguai.

    A escalação da seleção saudita foi a seguinte:

    Goleiro: Mohammed Al-Owais

    Defesa: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Nawaf Bushal

    Meio-campo: Mohamed Kano – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari

    Ataque: Sultan Mandash – Firas Al-Buraikan – Salem Al-Dossari

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  • A crise de Al-Dosari sem solução

    A princípio, parecia que o objetivo dessas mudanças era beneficiar Salem Al-Dossari, reduzindo suas funções defensivas para que ele pudesse se concentrar no aspecto ofensivo — algo necessário para garantir eficácia no ataque.

    Nawaf Bouchel, que atuou na ala esquerda, tem uma vocação mais defensiva do que Muteb Al-Harbi, com a presença de Nasser Al-Dosari como meio-campista capaz de se deslocar para a esquerda, o que deveria ter aliviado significativamente o “Tornado” das funções defensivas.

    No entanto, isso não aconteceu, pois Salem Al-Dosari foi encarregado de recuar para desempenhar funções defensivas ao lado de Nawaf Bushl, o que prejudicou sua eficácia ofensiva, exatamente como ocorreu contra o Uruguai e a Espanha.

  • Sem soluções ofensivas

    Assim como aconteceu contra o Uruguai, a seleção saudita começou a partida com força e exerceu uma pressão alta sobre os jogadores de Cabo Verde em seu próprio campo, principalmente por meio da dupla Firas Al-Buraikan e Mohammed Kano.

    Essa pressão marcante deu à seleção saudita a oportunidade de manter uma posse de bola significativa, o que era de se esperar, considerando o estilo de jogo da seleção de Cabo Verde, que se baseia mais nos contra-ataques.

    No entanto, o problema sempre residiu no que se seguia a essa posse de bola, já que a seleção saudita parecia totalmente incapaz de encontrar soluções para romper a sólida defesa de Cabo Verde.

    O trio de ataque parecia isolado uns dos outros, devido ao fraco apoio ofensivo dos laterais e dos meio-campistas, com exceção de Mohamed Kano, que tentou ligar as linhas e criar densidade ofensiva na área, mas sem grande eficácia.

  • Um pesadelo no meio-campo

    O isolamento no ataque, principalmente no meio-campo, foi a principal causa disso, já que o trio Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kano e Nasser Al-Dosari não estava em sua melhor forma.

    Al-Khaibari, especificamente, parecia bastante instável, o que levou Donis a dar-lhe algumas orientações específicas no meio do primeiro tempo, antes de decidir substituí-lo no final da etapa.

    O curioso é que seu substituto, Musab Al-Juwair, não se saiu melhor: em vez de ligar as linhas como era esperado, o jogador do Al-Qadisiyah cometeu uma série de erros de passe e colocou a seleção saudita em risco de contra-ataques.

  • Um novo plano inútil

    No meio do segundo tempo, Donis decidiu mudar a tática, colocando Abdullah Al-Hamdan como segundo atacante ao lado de Firas Al-Buraikan, mas essa não foi a única mudança.

    O técnico grego tirou os dois alas — Salem Al-Dossari e Sultan Mandash — e colocou o lateral Mohammed Abu Al-Shamat como meio-campista para dar apoio ao outro lateral, Saud Abdulhamid, especialmente no aspecto ofensivo.

    Com a entrada de Muteb Al-Harbi no lugar de Nawaf Bushl logo em seguida, ficou claro que Donis pretendia se apoiar nos cruzamentos de Al-Hamdan, Al-Buraikan e Kano, mas isso não aconteceu.

  • Ele não aprendeu com a Espanha e o Uruguai

    O problema não foi a má aplicação da tática de Donis pela seleção saudita, mas o fato de que essa tática não contou com a energia física necessária para ser executada.

    A seleção saudita entrou em colapso físico na segunda metade do segundo tempo, como era de se esperar, e partiu para o ataque em busca de um gol que lhe garantisse a vitória indispensável para a classificação.

    É exatamente esse cenário que a seleção de Cabo Verde sabe lidar com maestria, e foi com ele que derrotou as seleções da Espanha e do Uruguai na primeira e na segunda rodadas.

    Os jogadores de Cabo Verde aproveitaram sua vantagem física para vencer os duelos individuais contra seus adversários da seleção saudita e também aproveitaram a investida ofensiva da equipe para contra-atacar.

    De fato, a seleção de Cabo Verde esteve perto de abrir o placar em mais de uma ocasião, não fosse pelo brilhantismo do goleiro Mohammed Al-Owais e pelo desperdício de chances fáceis por parte de seus atacantes.

    Apesar disso, a seleção africana conseguiu alcançar seu objetivo: arrancar um empate que a classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, em sua primeira participação na história do torneio.

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