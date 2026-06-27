Donis pareceu perdido e indeciso durante toda a Copa do Mundo, tendo disputado as três partidas com três formações diferentes: começando com um 4-4-2 contra o Uruguai, depois um 5-3-2 contra a Espanha e, por fim, um 4-3-3 contra Cabo Verde.

O técnico grego começou a partida com três alterações em relação à escalação que perdeu por 4 a 0 para a Espanha no último domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A mudança mais notável foi no esquema tático, já que Donis voltou a escalar quatro zagueiros na retaguarda, assim como fez contra o Uruguai no empate em 1 a 1 na primeira rodada, e Ali Lagami foi o jogador que saiu dessa linha.

Lajami não foi o único a deixar a linha defensiva; ele foi acompanhado por Mutaib Al-Harbi, dando lugar a Nawaf Bushel, que atuou como lateral-esquerdo titular pela primeira vez neste Mundial.

Além disso, Donis colocou de volta seu craque Mohammed Kano no meio-campo, e a surpresa foi que isso ocorreu no lugar de Musab Al-Juwair, mantendo Abdullah Al-Khaibari e Nasser Al-Dosari ao lado do craque do Al-Hilal.

Já a mudança mais marcante foi a entrada de Sultan Mandash ao lado de Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dossari, fazendo com que a seleção saudita jogasse pela primeira vez com um ala direito puro, depois que Mohammed Abu Al-Shamat atuou como meio-campista com tendência para a direita na partida contra o Uruguai.

A escalação da seleção saudita foi a seguinte:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Nawaf Bushal

Meio-campo: Mohamed Kano – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari

Ataque: Sultan Mandash – Firas Al-Buraikan – Salem Al-Dossari