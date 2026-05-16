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"Ele mudou a minha maneira de ver o futebol" - Bernardo Silva elogia a influência de Pep Guardiola, enquanto a lenda do Manchester City se pronuncia sobre a incerteza em torno do futuro do técnico
Um digno capítulo final em Wembley
O capitão do City, Silva, refletiu sobre mais um momento marcante em sua brilhante trajetória no clube, após ajudar a levar o City à conquista da FA Cup em Wembley. Em entrevista à BBC Oneapós a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea no sábado, o meio-campista português descreveu sua passagem por Manchester como “fantástica”, enquanto se prepara para encerrar uma era de enorme sucesso no Etihad.
A vitória, garantida por um gol de Antoine Semenyo, rendeu ao City seu oitavo troféu da FA Cup e completou a dobradinha nas copas nacionais, após o título da Carabao Cup conquistado no início desta temporada.
“Hoje estamos muito felizes”, disse Silva. “É muito especial para mim, sendo minha última temporada, dar a eles mais um troféu. Espero que não seja o último.”
- AFP
A influência de Guardiola
Fundamental para a evolução de Silva, de um talentoso ponta a uma peça-chave tática de nível mundial, foi sua relação com Guardiola. Com 20 títulos conquistados desde sua chegada do Mônaco em 2017, Silva foi sincero sobre o profundo impacto que o técnico catalão teve em sua vida profissional, afirmando que Guardiola efetivamente reescreveu sua compreensão do jogo.
“Ele mudou a maneira como vejo o futebol”, disse Silva. “80% da minha carreira foi com ele como meu técnico. Tudo o que eu esperava alcançar foi com ele. A relação que temos é muito forte, com as frustrações e as conquistas.”
Será que Guardiola seguirá os passos de Silva?
Apesar de ser uma lenda do clube e o atual capitão, a saída de Silva parece ser uma decisão calculada da comissão técnica, à medida que o clube olha para o futuro. Enquanto isso, o futuro de Guardiola tem sido frequentemente alvo de especulações, e Silva acredita que a decisão cabe ao técnico.
“Eu me importo muito com o Man City. Essa é uma decisão dele [Guardiola]. Não me cabe comentar sobre isso”, observou ele. “Desejo tudo de bom. Gosto de estar com ele, de ter compartilhado todos esses momentos juntos.”
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Uma última missão
Com a FA Cup e a Carabao Cup já garantidas, o foco de Silva continua voltado para uma possível disputa pelo título da Premier League nos últimos dias da temporada.
O City ocupa atualmente a segunda posição na tabela da Premier League, dois pontos atrás do líder Arsenal, faltando apenas duas partidas para o fim da disputa pelo título. O time viajará para enfrentar o Bournemouth na próxima terça-feira, antes de receber o Leeds em sua última partida da temporada, no dia 24 de maio.
O Arsenal, por sua vez, receberá o Burnley na segunda-feira antes de encerrar a temporada com uma viagem para enfrentar o Crystal Palace, prometendo um final tenso na disputa pelo título da Premier League.