O capitão do City, Silva, refletiu sobre mais um momento marcante em sua brilhante trajetória no clube, após ajudar a levar o City à conquista da FA Cup em Wembley. Em entrevista à BBC Oneapós a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea no sábado, o meio-campista português descreveu sua passagem por Manchester como “fantástica”, enquanto se prepara para encerrar uma era de enorme sucesso no Etihad.

A vitória, garantida por um gol de Antoine Semenyo, rendeu ao City seu oitavo troféu da FA Cup e completou a dobradinha nas copas nacionais, após o título da Carabao Cup conquistado no início desta temporada.

“Hoje estamos muito felizes”, disse Silva. “É muito especial para mim, sendo minha última temporada, dar a eles mais um troféu. Espero que não seja o último.”