Davide admitiu que o sucesso sustentado de Pellegrini serve como uma grande fonte de inspiração para treinadores mais jovens que estão entrando no comando em alto nível.

Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo, Davide comentou: "Manuel Pellegrini nem sempre recebe o reconhecimento que merece, porque teve uma carreira incrível e alcançou enorme sucesso. Aqueles de nós que estão apenas começando, como eu, têm uma admiração imensa por ele. Não sei se vou conseguir seguir até a idade dele. Digo a mim mesmo que é impossível. Mas, quando olho para meu pai, que também não está desacelerando, talvez eu mude de ideia."

Destacando a ameaça tática representada pelos visitantes, ele acrescentou: "O Betis é um time organizado, sempre muito difícil de enfrentar. Tirando o jogo contra o Levante, não sofreu muitos gols porque também conta com uma grande organização defensiva."