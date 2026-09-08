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'Ele merece mais reconhecimento' - Davide Ancelotti elogia o 'incrível' Manuel Pellegrini antes de duelo da Liga dos Campeões
Italiano elogia técnico veterano
O técnico do Lille, Davide Ancelotti, fez muitos elogios ao técnico do Betis, Pellegrini, antes da estreia de terça-feira na fase de liga da Champions League. A partida marca a estreia de Davide como treinador na principal competição de clubes da Europa, após anos trabalhando ao lado de seu pai, Carlo. O treinador italiano acredita que o experiente técnico chileno merece muito mais reconhecimento por sua longevidade e conquistas extraordinárias no futebol.
- Getty Images Sport
Ancelotti celebra longevidade como técnico
Davide admitiu que o sucesso sustentado de Pellegrini serve como uma grande fonte de inspiração para treinadores mais jovens que estão entrando no comando em alto nível.
Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo, Davide comentou: "Manuel Pellegrini nem sempre recebe o reconhecimento que merece, porque teve uma carreira incrível e alcançou enorme sucesso. Aqueles de nós que estão apenas começando, como eu, têm uma admiração imensa por ele. Não sei se vou conseguir seguir até a idade dele. Digo a mim mesmo que é impossível. Mas, quando olho para meu pai, que também não está desacelerando, talvez eu mude de ideia."
Destacando a ameaça tática representada pelos visitantes, ele acrescentou: "O Betis é um time organizado, sempre muito difícil de enfrentar. Tirando o jogo contra o Levante, não sofreu muitos gols porque também conta com uma grande organização defensiva."
Marcos destacam duelo europeu
O confronto marca uma ocasião histórica para ambos os técnicos e seus respectivos clubes. Para Davide, comandar uma equipe na Liga dos Campeões pela primeira vez representa uma oportunidade vital de sair da enorme sombra de seu pai.
Ao refletir sobre suas ambições, ele afirmou: "A Liga dos Campeões representa um novo começo para mim nesta função, com um nível diferente de responsabilidade, embora não seja um território completamente desconhecido. Tento passar ao clube e aos jogadores a experiência que adquiri como auxiliar técnico. Agora, espero escrever meu próprio capítulo nesta competição com meu próprio nome."
Enquanto isso, Pellegrini se torna o primeiro técnico da história a comandar quatro clubes espanhóis diferentes na Liga dos Campeões, com o Betis retornando ao torneio pela primeira vez desde a campanha de 2005-06.
- PsnewZ
Equipe francesa testa momento
O Lille busca ampliar uma impressionante sequência continental após vencer cada um de seus últimos três jogos da Liga dos Campeões contra adversários espanhóis. Os donos da casa franceses apostarão no poder de fogo do veterano atacante Olivier Giroud, que está prestes a fazer sua primeira aparição na competição por um clube de seu país natal. O Betis, por sua vez, confiará bastante na bagagem de Isco no torneio enquanto tenta atrapalhar a equipe da Ligue 1 na rodada de abertura.
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