O capitão da Inglaterra manteve o embalo na temporada 2026-27, com nove gols e seis assistências em 10 jogos por todas as competições, incluindo três gols em duas partidas da Champions League. Essas contribuições ajudaram a manter sua equipe na liderança da Bundesliga, com 14 pontos, empatada com o Borussia Dortmund.

Ao explicar à TNT Sports por que seu companheiro merece o prêmio neste ano, Gnabry disse: "Ele mostrou repetidas vezes o quanto é valioso. O quanto evoluiu desde que chegou aqui. É um jogador incrível.

"Merece muito. Eu disse isso antes, em uma coletiva de imprensa. Não sei quem define os critérios para decidir quem merece ganhar esse troféu, mas ele teve um ano incrível. Continua em ótima fase, segue marcando muitos gols e é muito valioso para a nossa equipe. Eu gostaria que ele ganhasse, ele merece esse troféu."

Questionado sobre o que significa jogar ao lado do atacante em Munique, ele o descreveu como um "grande exemplo" antes de acrescentar: "Ele marca muitos gols. Tem a mentalidade certa, está sempre ligado no jogo, concentrado. Nesse sentido, mantém a calma em meio à tempestade e eleva o nível de exigência."