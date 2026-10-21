Ulrich Hufnagel
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“Ele merece esse troféu”: Serge Gnabry aposta em Harry Kane, seu companheiro no Bayern de Munique, para ganhar a Bola de Ouro antes de confronto com o Arsenal pela Champions League
Ponta alemão apoia atacante goleador
Gnabry apoiou a principal referência ofensiva do Bayern de Munique na disputa pelo prêmio individual mais prestigioso do futebol antes do confronto pela fase de liga, na noite de quarta-feira, contra o ex-clube do jogador. O atacante de 33 anos disputa a honraria com Lamine Yamal, do Barcelona, campeão de La Liga e da Copa do Mundo. Sua candidatura se baseia na impressionante marca de 61 gols pelo clube, que ajudou a conquistar o título da Bundesliga na temporada passada, além de ter sido capitão da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina.
- Sven Simon
Produção consistente estabelece um padrão elevado
O capitão da Inglaterra manteve o embalo na temporada 2026-27, com nove gols e seis assistências em 10 jogos por todas as competições, incluindo três gols em duas partidas da Champions League. Essas contribuições ajudaram a manter sua equipe na liderança da Bundesliga, com 14 pontos, empatada com o Borussia Dortmund.
Ao explicar à TNT Sports por que seu companheiro merece o prêmio neste ano, Gnabry disse: "Ele mostrou repetidas vezes o quanto é valioso. O quanto evoluiu desde que chegou aqui. É um jogador incrível.
"Merece muito. Eu disse isso antes, em uma coletiva de imprensa. Não sei quem define os critérios para decidir quem merece ganhar esse troféu, mas ele teve um ano incrível. Continua em ótima fase, segue marcando muitos gols e é muito valioso para a nossa equipe. Eu gostaria que ele ganhasse, ele merece esse troféu."
Questionado sobre o que significa jogar ao lado do atacante em Munique, ele o descreveu como um "grande exemplo" antes de acrescentar: "Ele marca muitos gols. Tem a mentalidade certa, está sempre ligado no jogo, concentrado. Nesse sentido, mantém a calma em meio à tempestade e eleva o nível de exigência."
Ex-jogador do Arsenal elogia o norte de Londres
O jogo de quarta-feira também colocará Gnabry diante do clube que deixou em 2016 após ter poucas oportunidades sob o comando de Arsene Wenger. Ele se transferiu para o Werder Bremen antes de acertar sua ida para a Baviera um ano depois e passou a temporada 2017-18 emprestado ao TSG Hoffenheim.
Depois de dividir o vestiário com Mikel Arteta durante sua passagem pelo norte de Londres, ele agora enfrentará o espanhol como técnico adversário. Ao elogiar a impressionante transformação e a conquista do título sob o comando de seu ex-companheiro de equipe na temporada passada, Gnabry explicou: “Não era um projeto fácil. Para ele permanecer por tanto tempo, alcançar esse sucesso e fazer com que fossem campeões novamente, é uma conquista muito grande. Provavelmente maior do que algumas conquistas de técnicos de mais renome.
“Joguei pelo clube, então, de certa forma, fico feliz por eles, mas, claro, amanhã jogo pelo Bayern de Munique. É o meu clube atual, e precisamos vencer amanhã.”
- getty
Cerimônia em Londres acontece após teste europeu
Assim que terminar o confronto continental de peso desta quarta-feira, as atenções se voltarão rapidamente para a cerimônia da Bola de Ouro na segunda-feira, 26 de outubro. Além de descobrir se levará o prêmio para casa, Kane também deve esclarecer seu futuro no clube a longo prazo nas próximas semanas. O prolífico artilheiro é amplamente cotado para renovar seu contrato na Baviera, já que o vínculo atual termina no verão de 2027.
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