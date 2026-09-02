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'Ele merece a coroa!' - o presidente de La Liga, Javier Tebas, escolhe o astro do Barcelona Rodri para a Bola de Ouro após campanha impressionante na Copa do Mundo
Tebas deixa clara sua escolha para a Bola de Ouro
A corrida pela Bola de Ouro de 2026 está se desenhando como uma das mais competitivas dos últimos anos, com várias das maiores estrelas do mundo na disputa pelo prestigioso prêmio individual. Diferentemente de 2024, quando a batalha foi em grande parte entre Rodri e Vinicius Jr., ou de 2025, quando Ousmane Dembele surgiu como o claro favorito, a corrida deste ano parece muito mais aberta.
No entanto, o presidente de La Liga, Tebas, não tem dúvidas sobre quem merece conquistar o prêmio e apoia o meio-campista do Barcelona, Rodri, para vencer sua segunda Bola de Ouro. Para Tebas, as atuações excepcionais de Rodri na Copa do Mundo superam sua participação limitada em nível de clube e fazem dele o merecedor do prêmio deste ano.
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Heroísmo da Bola de Ouro na América do Norte
Rodri foi o coração indiscutível da seleção da Espanha que marchou rumo à glória na Copa do Mundo de 2026. Sua capacidade de ditar o ritmo das partidas e oferecer proteção defensiva aos talentos criativos de La Roja lhe rendeu a Bola de Ouro do torneio, confirmando seu status como o melhor jogador do planeta durante aquele espetáculo de um mês.
Falando em uma interação recente, o chefe de La Liga foi categórico em seus elogios. "Mesmo tendo ficado fora por longos períodos por causa de lesão, na Copa do Mundo em que jogou, ele atuou em um nível incrivelmente alto, incrivelmente alto", afirmou Tebas.
Ele acrescentou: "Acho que Rodri deveria ganhar a Bola de Ouro novamente." Para Tebas, a narrativa é clara: o espanhol provou ser o "Messi do futebol espanhol", sentimento compartilhado pelo técnico da seleção, Luis de la Fuente.
Um grupo numeroso de concorrentes
Embora Rodri conte com o apoio da cúpula da liga, ele enfrenta uma lista formidável de rivais pelo prêmio. À frente aparece seu próprio companheiro de Barcelona, Lamine Yamal. A sensação adolescente viveu um ano de afirmação no Barcelona e foi peça vital da seleção espanhola na Copa do Mundo, o que gerou um debate sobre qual das duas estrelas foi mais influente.
Fora da Espanha, Harry Kane surgiu como uma grande ameaça após uma temporada prolífica em gols pelo Bayern de Munique. O capitão da Inglaterra finalmente conquistou títulos na Alemanha, vencendo tanto a Bundesliga quanto a Copa da Alemanha, embora o fato de não ter conquistado a Champions League nem a Copa do Mundo possa pesar contra ele na votação final.
Enquanto isso, Kylian Mbappe segue na disputa após vencer o troféu Pichichi, mas a falta de grandes títulos coletivos na última temporada deixou o atacante do Real Madrid como um azarão de peso em comparação com o grupo espanhol.
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O legado de um mestre do meio-campo
Se Rodri vencer a edição de 2026, será sua segunda Bola de Ouro, depois do triunfo de 2024, quando foi reconhecido por seu papel na conquista da Champions League pelo Manchester City e na vitória da Espanha na Eurocopa. Sua transferência para o Barcelona em 2026 apenas ampliou seu prestígio, e uma vitória neste ano consolidaria seu lugar entre os maiores de todos os tempos do futebol.
O endosso de Tebas serve como um lembrete da capacidade única do meio-campista de influenciar o jogo a partir de uma posição mais recuada, algo que raramente é recompensado com honrarias individuais na era moderna.
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