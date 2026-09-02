A corrida pela Bola de Ouro de 2026 está se desenhando como uma das mais competitivas dos últimos anos, com várias das maiores estrelas do mundo na disputa pelo prestigioso prêmio individual. Diferentemente de 2024, quando a batalha foi em grande parte entre Rodri e Vinicius Jr., ou de 2025, quando Ousmane Dembele surgiu como o claro favorito, a corrida deste ano parece muito mais aberta.

No entanto, o presidente de La Liga, Tebas, não tem dúvidas sobre quem merece conquistar o prêmio e apoia o meio-campista do Barcelona, Rodri, para vencer sua segunda Bola de Ouro. Para Tebas, as atuações excepcionais de Rodri na Copa do Mundo superam sua participação limitada em nível de clube e fazem dele o merecedor do prêmio deste ano.