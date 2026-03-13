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"Ele mentiu na nossa cara" — Agente de Dro Fernández é acusado de "traição e hipocrisia", enquanto Joan Laporta explica a "manobra suja" por trás da surpreendente transferência do jovem astro para o PSG
Uma quebra de confiança na La Masia
A saída da jovem promessa Fernández para o PSG deixou um gosto amargo na Ciutat Esportiva. Embora os 8 milhões de euros tenham entrado nos cofres do clube, a reação interna tem sido de puro ressentimento. Os dirigentes do Barcelona acreditam que um acordo verbal foi ignorado para facilitar a transferência para a capital francesa.
Laporta e o departamento esportivo consideram que a comitiva do jogador agiu de má-fé, especialmente tendo em conta os esforços realizados para integrar o jovem na equipe principal. A transferência não está sendo vista como uma saída profissional normal, mas como uma “facada nas costas” calculada por parte daqueles que gerenciam a carreira do meio-campista.
- AFP
A explosão de raiva de Laporta
Em uma participação no canal Jijantes, Laporta admitiu que ainda estava chateado com a saída de Fernández no início deste ano. Ele disse: “A saída do Dro foi uma verdadeira traição. Sinto-me mal porque me senti traído por Ivan de la Peña (seu agente).
“Hansi [Flick] ficou muito decepcionado porque eu lhe dei tempo de jogo. ‘Lo Pelat’ é uma pessoa especial por causa de seu passado no Barça, mas ele nos mostrou sua hipocrisia. Abrimos uma exceção, e ele fez algo muito ruim. Ele mentiu para nós. E, felizmente, temos um bom relacionamento com o PSG, e ele não usou sua cláusula de rescisão.”
Flick também expressou sua frustração
A frustração de Laporta ecoa os comentários feitos por Flick, que depositava grandes esperanças no jovem prodígio. O técnico alemão sugeriu que influências externas tiveram um papel fundamental em afastar o adolescente da Catalunha.
“Como treinador, o que fazemos é dar confiança aos jogadores para que eles cresçam”, explicou Flick. “Também sei que há pessoas ao redor dele. Você pode não concordar com o que elas fazem, mas são adultos. Há pessoas ao redor deles e isso pode influenciá-los.”
- Getty Images Sport
O Barça continua focado na conquista do título
O Barcelona ocupa atualmente a liderança da La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid. Os blaugranas buscarão garantir uma vitória contra o Sevilla para manter a liderança sobre os blancos. Em seguida, os jogadores de Flick se prepararão para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle, após o empate em 1 a 1 no jogode ida.
Enquanto isso, Fernández ainda está se adaptando à sua nova vida no PSG. Até agora, ele foi titular em três das seis partidas disputadas em todas as competições. O jogador de 18 anos espera voltar ao time titular quando o Les Parisiens enfrentar o Chelsea na Liga dos Campeões.
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