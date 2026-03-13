"Ele mentiu na nossa cara" — Agente de Dro Fernández é acusado de "traição e hipocrisia", enquanto Joan Laporta explica a "manobra suja" por trás da surpreendente transferência do jovem astro para o PSG

A saída da jovem promessa Fernández para o PSG deixou um gosto amargo na Ciutat Esportiva. Embora os 8 milhões de euros tenham entrado nos cofres do clube, a reação interna tem sido de puro ressentimento. Os dirigentes do Barcelona acreditam que um acordo verbal foi ignorado para facilitar a transferência para a capital francesa.

Laporta e o departamento esportivo consideram que a comitiva do jogador agiu de má-fé, especialmente tendo em conta os esforços realizados para integrar o jovem na equipe principal. A transferência não está sendo vista como uma saída profissional normal, mas como uma “facada nas costas” calculada por parte daqueles que gerenciam a carreira do meio-campista.