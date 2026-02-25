“Ele me enviou uma mensagem no Instagram!” - Declan Rice revela mensagem direta de David Beckham após incrível dupla de cobranças de falta contra o Real Madrid

Os dois lances livres de Rice contra o Real Madrid já se tornaram lendários, e ele revelou que recebeu uma mensagem de Beckham após o jogo.

Em entrevista exclusiva ao The Sun, ele disse: “Ele [Beckham] me enviou uma mensagem no Instagram sobre isso.

Foi incrível, porque ele teve alguns dos maiores momentos da história com cobranças de falta.

Lembro-me que a primeira vez que conheci Beckham foi no Catar. Todos nós nos aproximamos dele. Todos os jogadores o viam como um deus, porque era o Becks.

Quando coloco a bola no chão [para uma jogada ensaiada], é tudo uma questão de sensação. É saber onde você vai colocar a bola, quanta velocidade você vai dar a ela.

As pessoas podem perguntar: ‘Como você sabe disso?’ Você tem que seguir o instinto.

“Sei que isso pode causar caos, mas é um dos nossos pontos fortes. Vamos continuar assim, porque tem sido muito bom para nós este ano.”