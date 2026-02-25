Getty Images
Traduzido por
“Ele me enviou uma mensagem no Instagram!” - Declan Rice revela mensagem direta de David Beckham após incrível dupla de cobranças de falta contra o Real Madrid
Rice surpreendeu o Real Madrid com duas cobranças de falta brilhantes
Rice não é conhecido como especialista em cobranças de falta em sua carreira profissional, mas foi o herói do norte de Londres após marcar dois gols espetaculares contra o Real Madrid na última temporada. Os gols ajudaram o Arsenal a vencer por 3 a 0 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, garantindo posteriormente uma vitória por 5 a 1 no placar agregado com uma vitória por 2 a 1 fora de casa, no Bernabeu.
No entanto, o ano não acabou sendo do Arsenal, já que o Paris Saint-Germain, eventual vencedor, eliminou o time nas semifinais.
Ele pode não ter marcado mais gols de falta nesta temporada, mas Rice teve outra boa campanha, desempenhando um papel fundamental na busca do Arsenal por vários troféus. Ele marcou quatro gols e deu oito assistências em todas as competições, com suas cobranças de escanteio causando estragos nas defesas adversárias.
- Getty Images Sport
Estrela da Inglaterra revela mensagem de lenda das bolas paradas
Os dois lances livres de Rice contra o Real Madrid já se tornaram lendários, e ele revelou que recebeu uma mensagem de Beckham após o jogo.
Em entrevista exclusiva ao The Sun, ele disse: “Ele [Beckham] me enviou uma mensagem no Instagram sobre isso.
Foi incrível, porque ele teve alguns dos maiores momentos da história com cobranças de falta.
Lembro-me que a primeira vez que conheci Beckham foi no Catar. Todos nós nos aproximamos dele. Todos os jogadores o viam como um deus, porque era o Becks.
Quando coloco a bola no chão [para uma jogada ensaiada], é tudo uma questão de sensação. É saber onde você vai colocar a bola, quanta velocidade você vai dar a ela.
As pessoas podem perguntar: ‘Como você sabe disso?’ Você tem que seguir o instinto.
“Sei que isso pode causar caos, mas é um dos nossos pontos fortes. Vamos continuar assim, porque tem sido muito bom para nós este ano.”
Rice ainda não marcou outro livre
Embora seus dois gols contra o Real Madrid tenham feito de Rice o primeiro jogador na história da Liga dos Campeões a marcar dois gols de falta direta em uma única partida da fase eliminatória, esses dois gols continuam sendo os únicos gols de falta que ele já marcou.
Beckham, por sua vez, era um verdadeiro especialista. O icônico ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid marcou 65 gols fenomenais em cobranças de falta ao longo de sua carreira, muitos deles durante sua passagem pela Premier League. Ele também marcou gols em jogadas de bola parada pela Inglaterra, sendo o mais importante deles contra a Grécia, que levou os Três Leões à Copa do Mundo de 2002.
- Getty Images Sport
O Arsenal continua a sua marcha rumo aos títulos
O Arsenal parece estar bem posicionado para conquistar seu primeiro troféu desde 2020, com os Gunners atualmente liderando a corrida pelo título da Premier League e bem posicionados na Liga dos Campeões, tendo chegado às oitavas de final ao liderar a tabela da fase de grupos.
No entanto, o primeiro troféu da temporada será disputado em menos de um mês, quando o Arsenal enfrentar o Manchester City na final da Carabao Cup, e Rice admitiu que o resultado pode ser crucial do ponto de vista mental, com mais títulos em jogo nos últimos meses da temporada.
O ex-jogador do West Ham United acrescentou: “Estou empolgado. É tudo pelo que temos trabalhado.
É o primeiro troféu em disputa. É um troféu que você pode conquistar e, depois disso, seguir na Premier League com todo o ímpeto.
Estamos em uma posição muito boa agora que chegamos à final e temos a chance de conquistá-lo.
“Mas como é em março e ainda faltam dois meses para o fim da Prem, é um grande impulso. Por isso, é um troféu que definitivamente queremos conquistar.”
Publicidade