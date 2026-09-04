AFP
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'Ele me deve algumas assistências!' - Cody Gakpo brinca sobre parceria em evolução com Alexander Isak depois de a dupla do Liverpool voltar a impressionar
Holandês brilha em aula de criatividade
Gakpo foi o arquiteto do sucesso do Liverpool na noite de sexta-feira, com uma atuação que silenciou qualquer conversa remanescente sobre uma saída de Anfield no verão. O atacante, que vinha sendo alvo de fortes especulações de transferência, provou exatamente por que continua sendo uma peça vital no sistema de Andoni Iraola.
Falando após o jogo, o internacional holandês estava de ótimo humor em relação à sua conexão com Isak. "Sim, vamos ver. Nós sempre treinamos juntos e sempre tentamos nos conhecer melhor. Espero que possamos dar assistências um para o outro muitas vezes. Ele me deve algumas assistências agora!"
A vitória por 2 a 0 foi uma prova da visão de jogo e do altruísmo de Gakpo no terço final. Refletindo sobre o desempenho da equipe, ele disse à Sky Sports: "Acho que foi um grande jogo hoje. Obviamente, ainda há algumas coisas que precisamos melhorar, mas era uma vitória muito necessária para nós, e estou muito feliz por termos conquistado os três pontos."
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Isak iguala feito histórico em Anfield
Enquanto Gakpo ditava o ritmo, Isak dava o toque de eficiência que tem sido a marca registrada de sua recente retomada. O internacional sueco vive atualmente a melhor fase da carreira, já tendo igualado em apenas três partidas nesta temporada todo o seu número de gols na Premier League da última campanha.
Seus dois gols em nove minutos foram uma demonstração de puro instinto artilheiro, com ambos saindo em assistências de Gakpo. Esses notáveis "nove minutos de loucura" fizeram o ex-jogador do Newcastle atingir uma marca que não era alcançada por um jogador do Liverpool havia mais de uma década. Na verdade, Isak igualou um feito estabelecido por Maxi Rodriguez.
Iraola desencanta em Suffolk
O resultado foi particularmente significativo para o técnico Andoni Iraola, que enfim conquistou seus primeiros três pontos no comando do Liverpool. Depois de iniciar seu trabalho com dois empates por 2 a 2, havia preocupações sobre a capacidade da equipe de administrar os jogos até o fim, mas esses temores foram deixados de lado com uma atuação segura em Suffolk. A vitória garantiu que Iraola não se tornasse o primeiro técnico desde Brendan Rodgers a não vencer nenhum de seus três primeiros jogos de Premier League pelo clube.
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Van Dijk apoia Gakpo para brilhar pelo Liverpool
O capitão Virgil van Dijk foi rápido ao elogiar a abordagem tática e a contribuição individual de Gakpo. O defensor holandês disse: "Acho que fomos um pouco mais diretos no começo, que era o que queríamos, levar o perigo ao campo deles e criar um pouco de caos. Grandes gols. Cody foi excepcional. Grande vitória, e vamos para a próxima."
Van Dijk também enfatizou a importância de Gakpo permanecer no clube apesar do interesse de outros times durante a janela de transferências. "Enorme. Eu disse isso antes de a janela de transferências fechar, ele é importante para nós, e será importante nesta temporada."
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