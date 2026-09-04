Gakpo foi o arquiteto do sucesso do Liverpool na noite de sexta-feira, com uma atuação que silenciou qualquer conversa remanescente sobre uma saída de Anfield no verão. O atacante, que vinha sendo alvo de fortes especulações de transferência, provou exatamente por que continua sendo uma peça vital no sistema de Andoni Iraola.

Falando após o jogo, o internacional holandês estava de ótimo humor em relação à sua conexão com Isak. "Sim, vamos ver. Nós sempre treinamos juntos e sempre tentamos nos conhecer melhor. Espero que possamos dar assistências um para o outro muitas vezes. Ele me deve algumas assistências agora!"

A vitória por 2 a 0 foi uma prova da visão de jogo e do altruísmo de Gakpo no terço final. Refletindo sobre o desempenho da equipe, ele disse à Sky Sports: "Acho que foi um grande jogo hoje. Obviamente, ainda há algumas coisas que precisamos melhorar, mas era uma vitória muito necessária para nós, e estou muito feliz por termos conquistado os três pontos."