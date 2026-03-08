A controvérsia eclodiu após o empate de Barreiro aos 89 minutos, com Mourinho a entrar em confronto com o banco do Porto. O antigo treinador do Chelsea e do Real Madrid recebeu posteriormente um cartão vermelho e, ao dirigir-se para o túnel, fez um gesto com o polegar e o indicador juntos, parecendo chamar alguém de pequeno.

Após o jogo, Mourinho explicou o motivo da sua expulsão: “O árbitro disse que me expulsou porque chutei uma bola em direção ao banco de reservas do FC Porto. Isso é completamente falso. Muitas vezes, nos nossos gols, chuto a bola em direção às arquibancadas para dar uma chance a um torcedor sortudo. Sei que não sou muito bom tecnicamente, mas era para as arquibancadas. Fui expulso injustamente. O quarto árbitro fez um péssimo trabalho durante todo o jogo e continua a fazê-lo quando digo isso ao árbitro.”

O jogador de 63 anos confirmou então que Gonzalez foi o homem que despertou a sua ira por parte da equipa técnica do FC Porto, acrescentando: “Ele chamou-me traidor 50 vezes. Gostaria que ele me explicasse: traidor de quê? Fui para o FC Porto, dediquei minha alma ao FC Porto, fui para o Chelsea, fui para a Inter, para o Real Madrid, viajei pelo mundo e dediquei 24 horas da minha vida todos os dias. Isso se chama profissionalismo. Quando ele foi para o Marselha, ele foi um traidor? Traidor de quê? Ele poderia ter me insultado de uma forma que eu teria aceitado melhor, mas acho que foi um ataque ao meu profissionalismo, que é algo que valorizo muito.”