AFP
“Ele me chamou de traidor 50 vezes!” – José Mourinho critica assistente do Porto após ser expulso no empate de 2 a 2 do Benfica com o líder da Liga Portuguesa
Recuperação garante empate para o Benfica
O meio-campista dinamarquês Victor Froholdt abriu o placar para o Porto aos 10 minutos, e o polonês Oskar Pietuszewski ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, colocando os visitantes em uma posição confortável. No entanto, o time da casa reagiu com força no segundo tempo e acabou conseguindo uma recuperação notável, garantindo um ponto crucial graças aos gols de Andreas Schjelderup e Leandro Barreiro.
Gols no final do jogo provocam caos nas arquibancadas
A controvérsia eclodiu após o empate de Barreiro aos 89 minutos, com Mourinho a entrar em confronto com o banco do Porto. O antigo treinador do Chelsea e do Real Madrid recebeu posteriormente um cartão vermelho e, ao dirigir-se para o túnel, fez um gesto com o polegar e o indicador juntos, parecendo chamar alguém de pequeno.
Após o jogo, Mourinho explicou o motivo da sua expulsão: “O árbitro disse que me expulsou porque chutei uma bola em direção ao banco de reservas do FC Porto. Isso é completamente falso. Muitas vezes, nos nossos gols, chuto a bola em direção às arquibancadas para dar uma chance a um torcedor sortudo. Sei que não sou muito bom tecnicamente, mas era para as arquibancadas. Fui expulso injustamente. O quarto árbitro fez um péssimo trabalho durante todo o jogo e continua a fazê-lo quando digo isso ao árbitro.”
O jogador de 63 anos confirmou então que Gonzalez foi o homem que despertou a sua ira por parte da equipa técnica do FC Porto, acrescentando: “Ele chamou-me traidor 50 vezes. Gostaria que ele me explicasse: traidor de quê? Fui para o FC Porto, dediquei minha alma ao FC Porto, fui para o Chelsea, fui para a Inter, para o Real Madrid, viajei pelo mundo e dediquei 24 horas da minha vida todos os dias. Isso se chama profissionalismo. Quando ele foi para o Marselha, ele foi um traidor? Traidor de quê? Ele poderia ter me insultado de uma forma que eu teria aceitado melhor, mas acho que foi um ataque ao meu profissionalismo, que é algo que valorizo muito.”
Mourinho concedes Porto 'superior'
Mourinho admitiu, no entanto, que o Porto foi a melhor equipa da noite, apesar da emocionante recuperação da sua equipa. “Em relação ao jogo: durante grande parte do mesmo, o FC Porto esteve mais perto da vitória do que nós. Podemos gostar muito deles, não gostar deles ou até odiá-los, mas o FC Porto construiu uma equipa com uma ideia”, afirmou. “É isso que eles querem, a maneira como jogam, o perfil adequado a esse estilo de jogo. Eles são uma equipe com uma fisicalidade tremenda. É muito difícil jogar contra o FC Porto. Eles têm quatro alas, e qual deles é o mais rápido... Eles são muito superiores a nós na intensidade do jogo.
A classificação permanece inalterada no topo
O empate dramático acaba por deixar a tabela classificativa exatamente como estava. O Porto mantém a liderança com 66 pontos, preservando a sua vantagem crucial de quatro pontos sobre o segundo classificado, o Sporting, que registou um empate 2-2 fora de casa contra o Braga este fim de semana.
O Benfica, por sua vez, continua a sete pontos do Porto, mas Mourinho não está pronto para desistir do título. “Faltam 27 pontos. Considero difícil recuperar 7 pontos. Em termos de diferença de gols, devemos estar muito próximos”, disse ele. “Teremos que ver no futuro como ficará o confronto direto. Mas 7 pontos não me parecem fáceis. Tenho dito isso desde o início da temporada. É muito fácil identificar como o FC Porto joga, muito difícil jogar contra eles. E não acho que será fácil para o FC Porto perder mais pontos. Mas, enquanto for matematicamente possível, tudo pode acontecer.”
