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USMNT family storiesGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Ele marcou um gol na Copa do Mundo!” - Os familiares de Auston Trusty, Sebastian Berhalter e Malik Tillman, da Seleção Masculina dos EUA, explicam como é ver seus entes queridos realizarem seus sonhos

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Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
Copa do Mundo
A. Trusty
M. Tillman
S. Berhalter
A. Freeman
G. Reyna
F. Balogun

Cada gol da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo tem despertado alegria muito além do campo, com famílias, amigos e entes queridos compartilhando momentos que levaram anos para se concretizar.

SEATTLE — Todo jogador que chuta uma bola de futebol começa com um sonho, e a maioria deles gira em torno da Copa do Mundo. Inúmeras horas são passadas no quintal ou no campo de treinamento imaginando aquele momento, aquele em que seu chute acerta o fundo da rede e seu país se une em torno de você.

Até o início deste verão, apenas 25 jogadores americanos haviam marcado um gol na Copa do Mundo. Este torneio acrescentou mais seis nomes à lista. Mas esses jogadores não são os únicos a viver esse momento. Por trás de cada um deles estão as famílias, os treinadores, os amigos e as comunidades que os ajudaram a chegar até lá. É preciso uma comunidade inteira para formar um jogador da Copa do Mundo e, para os poucos sortudos, há um breve momento em que toda essa comunidade pode comemorar um gol.

Isso foi algo que seis famílias sentiram neste verão. As famílias Balogun e Reyna viram seus entes queridos, Folarin e Gio, marcarem contra o Paraguai. A família Freeman viu Alex balançar as redes contra a Austrália. As famílias Trusty e Berhalter choraram ao ver Auston e Sebastian marcarem, enquanto a família Tillman gravou um vídeo incrível quando Malik chutou com efeito em sua cobrança de falta contra a Bósnia e Herzegovina. Seis famílias, todas de lugares diferentes e com trajetórias distintas, mas, neste verão, todas sentiram uma coisa: a alegria pura de ver alguém de quem gostam marcar um gol em uma Copa do Mundo.

“É o melhor momento de todos”, diz Emily Trusty, esposa do zagueiro da seleção masculina dos EUA, Auston, aoGOAL. “Não há palavras que possam descrever isso. É você poder ver alguém que ama realizar seus sonhos. É a coisa mais incrível do mundo. Não sei as porcentagens; talvez 0,1% consiga realizar esse sonho.

“Se eu falar sobre isso agora, posso literalmente chorar. É aquele momento em que você vê alguém que ama e simplesmente sabe o quanto isso significa para ele. Ninguém jamais poderá tirar isso dele. Ele marcou um gol na Copa do Mundo!”

É um sentimento que não pode ser tirado de ninguém, e é um sentimento que as seis famílias deste verão nunca vão esquecer.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Cara, acabei de chorar”

    Como praticamente todo mundo, Antonio Freeman teve que esperar.

    Seu filho, Alex Freeman, havia cabeceado a bola para o fundo da rede, aparentemente fazendo 2 a 0 contra a Austrália, mas então a bandeira foi levantada. A alegria foi interrompida, mas logo voltou. Após uma revisão do VAR, o gol foi confirmado, fazendo com que o jogador mais jovem da seleção americana cruzasse o campo em disparada, com seus companheiros de equipe correndo atrás dele.

    O Freeman mais velho criou muitos momentos marcantes ao longo de sua carreira na NFL. Ele sabe o que significa ter sucesso em campo e sabe como é a sensação de se destacar pela equipe. Mas essa sensação? Foi diferente.

    “Cara, eu simplesmente chorei”, disse ele à U.S. Soccer. “Eu estava de óculos escuros, vestindo minha camisa do Freeman, e simplesmente chorei. Ao ver o Alex e seus companheiros de equipe correndo depois que o gol foi validado, chorei ainda mais, cara. Para eles, o Alex era como se fosse o irmão mais novo de todo mundo no time. Isso me fez chorar, cara, porque você pode ter momentos individuais, mas quando você tem momentos de equipe, é isso que torna tudo especial.”

    Reyna, por sua vez, teve sua própria comemoração. Depois de marcar um gol espetacular de trivela para selar a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, Reyna pegou a bola e a colocou debaixo da camisa. Qualquer fã de futebol sabe o que isso significa. É um anúncio de gravidez. Ele e a esposa Chloe estavam apenas esperando o momento certo para tornar a notícia pública, e que momento melhor do que durante uma Copa do Mundo?

    “Eu já sabia há alguns meses”, disse Reyna após marcar o gol, “então estava esperando o momento perfeito, e esse me pareceu ser o momento certo.”

    Enquanto as comemorações de Freeman e Reyna foram emocionantes para as respectivas famílias, Emily Trusty, por ironia do destino, nem percebeu a do marido. Quando Auston Trusty correu freneticamente em direção ao banco após marcar logo nos primeiros minutos da partida contra a Turquia, tudo o que ela pôde fazer foi olhar ao redor. Primeiro, ela cruzou o olhar com a irmã mais velha do marido, Onnie, antes de abaixar os olhos e ver a filha. A partir daí, não teve como conter a emoção.

    “Foi a irmã dele que o inspirou a jogar, e eu olhei para ela para ver se nossa reação era a mesma”, lembra Emily Trusty. “’Era mesmo o Auston? Era mesmo ele?’ Nós nos olhamos e caímos no choro porque percebemos que era ele. Minha filha estava brincando aos meus pés, e quando vejo os vídeos agora, ela está se agarrando às minhas pernas tentando se levantar. Eu não assisti à comemoração porque estava curvada, chorando. Depois, todos voltamos à realidade, o clima se acalmou e ficamos simplesmente chocados. Acho que ficamos tremendo pelo resto do jogo.

    “É engraçado porque as pessoas te parabenizam e comemoram como se fosse a gente”, ela continua. “Eu conversei sobre isso com o Auston depois do gol, sobre como eu estava comemorando e chorando como se fosse eu. Eu não fiz nada. Só fiquei assistindo, mas todo mundo vem me parabenizar, mas não sou eu, é 1.000% ele. Estou aqui apenas comemorando isso.”

    As lágrimas de Gregg Berhalter só vieram mais tarde. Naquele momento, quando seu filho Sebastian marcou contra a Turquia, foram sorrisos e comemorações com o punho cerrado. As lágrimas vieram horas depois.

    “É obviamente ótimo ver seu filho jogando em uma Copa do Mundo, mas ele dar uma assistência e marcar um gol em uma partida da Copa do Mundo, quer dizer, é incrível”, disse Berhalter àESPN. “É realmente uma daquelas coisas difíceis de descrever em palavras, esse sentimento, porque você tem muito orgulho dele.

    “Quando eu estava no avião depois da partida, no caminho de volta, peguei um voo noturno só para refletir sobre tudo isso. Lágrimas vieram aos meus olhos só de pensar na trajetória dele e no quanto isso significava para ele.”

    Para os entes queridos dos artilheiros, esses gols são especiais. Nesses momentos, as famílias refletem sobre a trajetória, e é por isso que muitas vezes décadas de lágrimas jorram, seja no estádio ou, no caso de Berhalter, em um voo noturno.

    Esses momentos, porém, não se limitam apenas à família de cada indivíduo. Há também uma família coletiva. Quando um jogador marca um gol, os olhares da torcida da seleção americana se voltam rapidamente para os entes queridos daquele jogador, e essas lágrimas se transformam em comemorações.

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    'É a hora de você reagir'

    Vários membros da família da Seleção Masculina dos EUA (USMNT) afirmaram o mesmo: as comemorações costumam ser iniciadas por uma mulher.

    “A mãe do Weston McKennie estava sentada bem na minha frente”, conta Anja Tillman, mãe do astro da seleção masculina dos EUA Malik, aoGOAL, “e toda vez que acontecia alguma coisa, ela ficava tipo: ‘Ei!’”

    “É definitivamente a família do Weston”, acrescenta Trusty. “A mãe dele estava bem na nossa frente. Ela estava comemorando com meu primo e os dois estavam enlouquecidos. Estavam tão felizes. Havia outras famílias atrás de nós, e eu estava chorando ao ver as reações, porque estavam tão felizes por nós e pelo Auston.”

    Embora Tina McKennie possa ser quem dá o pontapé inicial na comemoração, cada gol rapidamente se transforma em um momento para todo o grupo. Há uma espécie de sensação de volta ao passado nisso. Quando somos crianças, ao marcar um gol, muitas vezes podemos olhar para nossa família na arquibancada e ver outras pessoas parabenizando nossos entes queridos. Quanto mais longe chegamos, porém, isso acontece cada vez menos, à medida que a vida se interpõe.

    Não em uma Copa do Mundo. É um momento compartilhado, e é compartilhado por todos. A seção de amigos e familiares da Seleção Masculina dos EUA é composta por 26 famílias diferentes e, quando você é parente do jogador que faz a diferença, as outras 25 de repente voltam todos os olhares para você.

    Foi o que aconteceu quando Tillman marcou seu gol espetacular contra a Bósnia e Herzegovina. Todos tinham seus celulares em mãos, esperando para gravar a cobrança de falta. Então, quando a bola bateu no fundo da rede, todos voltaram seus celulares para a família Tillman. A mãe, Anja, estava em lágrimas, enquanto o irmão Timothy sorria de orelha a orelha.

    “Ficar naquela área reservada para a família é divertido”, diz Timothy Tillman ao GOAL, “porque, assim que algo acontece, todo mundo simplesmente se vira e, nesse momento, é a sua vez de reagir... Estamos simplesmente super, super felizes por termos estado lá para vivenciar isso e compartilhar esse momento juntos, sabe? Ele sabia que estávamos nas arquibancadas, e acho que essa é a maior conquista. Foi muito legal para nós três.”

    Para cada família, tem sido reconfortante saber que há outras pessoas passando por essa montanha-russa emocional junto com vocês. Agora, depois de mais de um mês de jornada da Seleção Masculina dos EUA, todos já se conhecem bastante bem.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    "A união da equipe é real"

    No momento em que chegou aos EUA para a Copa do Mundo deste verão, Anja Tillman sabia que tinha um trabalho a fazer.

    Na Alemanha, ela não conseguiu assistir ao documentário “U.S. Against The World”, da HBO, então, assim que desembarcou nos Estados Unidos, precisou assistir a todos os episódios de uma vez. Foi legal conhecer as histórias das jogadoras, é claro, mas havia um objetivo maior: descobrir quem eram os familiares de cada uma antes de chegar à Copa do Mundo.

    “Assisti a isso antes do torneio começar”, diz ela, “e por isso já sabia um pouquinho. Agora, sei quais famílias formam um todo.”

    Os encontros da equipe ajudaram. Ao longo do torneio, a seleção dos EUA realizou algumas atividades em grupo nos dias de folga. Os churrascos ajudaram todo mundo a se conhecer melhor, criando uma química entre quem está nas arquibancadas que quase rivaliza com a química entre quem está em campo.

    “Os churrascos com familiares e amigos ajudaram muito”, diz Timothy Tillman. “Conhecemos as outras famílias. Você descobre quem está com quem e quem é parente de quem.”

    Esse conhecimento ajudou todos a se prepararem para os grandes momentos. Quando Malik Tillman marcou, todos sabiam onde Anja e Timothy estavam. Quando Auston Trusty marcou, todos os olhos estavam voltados para seus entes queridos. Cada gol tem uma história semelhante: Balogun, Reyna, Freeman, Berhalter — quando todos eles marcaram, todos sabiam para onde olhar. Berhalter, por exemplo, tinha 32 amigos e familiares nas arquibancadas para assistir ao seu grande gol, o que significava que era fácil identificar aqueles para quem aquele gol significava tanto.

    “Ter as outras famílias comemorando conosco é a coisa mais incrível”, diz Trusty, “mas também é muito legal quando você consegue retribuir isso. Toda vez que alguém marca um gol, se você estiver perto da família dele, vai comemorar com eles porque sabe o que aquele momento significa para eles também.

    “Você vê a proximidade, e isso não é fingimento. A proximidade da equipe é real, e há algo de especial nesse vínculo que ressoa, e dá para perceber isso com as famílias também.”

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Refletindo depois de

    Os dias que se seguem são dedicados inteiramente à jornada. Por fim, quando a adrenalina passa, surge a oportunidade de refletir. Anos de sacrifício valem a pena com um único chute ou uma cabeçada em pleno salto.

    Trusty conta que, mesmo depois que o momento já havia passado, ela recebeu inúmeras mensagens de texto. Uma delas era da namorada de Matt Freese, Kelsey, que estava posicionada a uma distância suficiente para não conseguir se juntar totalmente à comitiva de Trusty naquele momento. Depois dos jogos, os jogadores se reúnem com seus entes queridos e recebem muitos parabéns de outras pessoas. Malik Tillman, cuja mãe, Anja, brincou dizendo que ele sempre se atrasa, inclusive no dia do gol.

    Na verdade, tudo bem. São momentos que todos vão relembrar pelo resto da vida. São aqueles momentos que fazem com que todos se lembrem de onde estavam e de quem abraçaram primeiro. Para quem está nas arquibancadas e vê a vida de um ente querido mudar em um instante, é difícil não sentir que a própria vida também mudou.

    “É simplesmente um sonho de infância se tornando realidade toda vez que isso acontece”, diz Trusty. “Cada vez que eles vencem, cada jogo sem sofrer gols, cada vez que marcam um gol, é um sonho de infância que se tornou realidade. Você vê isso e, como membro da família, é realmente incrível. Obviamente, você abre mão de muitas coisas por esses sonhos. Mudei-me para o exterior, coloquei minha carreira em espera, basicamente me adaptei à vida dele, e com isso vêm as conversas sobre sonhos, o que ele quer ser e o que isso significa para ele.

    “Ele abriu mão de tantas coisas para perseguir esse sonho, e nunca mudaria nada disso, mas assistir a isso e ver de fato acontecer é um momento tão lindo. São todos apenas crianças vivendo seus sonhos, só que é ainda melhor.”

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