Como praticamente todo mundo, Antonio Freeman teve que esperar.

Seu filho, Alex Freeman, havia cabeceado a bola para o fundo da rede, aparentemente fazendo 2 a 0 contra a Austrália, mas então a bandeira foi levantada. A alegria foi interrompida, mas logo voltou. Após uma revisão do VAR, o gol foi confirmado, fazendo com que o jogador mais jovem da seleção americana cruzasse o campo em disparada, com seus companheiros de equipe correndo atrás dele.

O Freeman mais velho criou muitos momentos marcantes ao longo de sua carreira na NFL. Ele sabe o que significa ter sucesso em campo e sabe como é a sensação de se destacar pela equipe. Mas essa sensação? Foi diferente.

“Cara, eu simplesmente chorei”, disse ele à U.S. Soccer. “Eu estava de óculos escuros, vestindo minha camisa do Freeman, e simplesmente chorei. Ao ver o Alex e seus companheiros de equipe correndo depois que o gol foi validado, chorei ainda mais, cara. Para eles, o Alex era como se fosse o irmão mais novo de todo mundo no time. Isso me fez chorar, cara, porque você pode ter momentos individuais, mas quando você tem momentos de equipe, é isso que torna tudo especial.”

Reyna, por sua vez, teve sua própria comemoração. Depois de marcar um gol espetacular de trivela para selar a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, Reyna pegou a bola e a colocou debaixo da camisa. Qualquer fã de futebol sabe o que isso significa. É um anúncio de gravidez. Ele e a esposa Chloe estavam apenas esperando o momento certo para tornar a notícia pública, e que momento melhor do que durante uma Copa do Mundo?

“Eu já sabia há alguns meses”, disse Reyna após marcar o gol, “então estava esperando o momento perfeito, e esse me pareceu ser o momento certo.”

Enquanto as comemorações de Freeman e Reyna foram emocionantes para as respectivas famílias, Emily Trusty, por ironia do destino, perdeu completamente a comemoração do marido. Quando Auston Trusty correu freneticamente em direção ao banco após marcar logo nos primeiros minutos da partida contra a Turquia, tudo o que ela pôde fazer foi olhar ao redor. Primeiro, ela cruzou o olhar com a irmã mais velha do marido, Onnie, antes de baixar os olhos e ver a filha. A partir daí, não houve como conter a emoção.

“Foi a irmã dele que o inspirou a jogar, e eu olhei para ela para ver se nossa reação era a mesma”, lembra Emily Trusty. “’Era mesmo o Auston? Era mesmo ele?’ Nós nos olhamos e caímos no choro porque percebemos que era ele. Minha filha estava brincando aos meus pés, e quando vejo os vídeos agora, ela está se agarrando às minhas pernas tentando se levantar. Eu não assisti à comemoração porque estava curvada, chorando. Depois, todos voltamos a prestar atenção, o ambiente se acalmou e ficamos simplesmente chocados. Acho que ficamos tremendo pelo resto do jogo.

“É engraçado porque as pessoas te parabenizam e comemoram como se fosse a gente”, ela continua. “Eu conversei sobre isso com o Auston depois do gol e sobre como eu estava comemorando e chorando como se fosse eu. Eu não fiz nada. Só fiquei assistindo, mas todo mundo vem me parabenizar, mas não sou eu, é 1.000 por cento ele. Estou aqui apenas comemorando isso.”

As lágrimas de Gregg Berhalter só vieram mais tarde. Naquele momento, quando seu filho Sebastian marcou contra a Turquia, foram sorrisos e comemorações com o punho cerrado. As lágrimas vieram horas depois.

“É obviamente ótimo ver seu filho jogando em uma Copa do Mundo, mas ele dar uma assistência e marcar um gol em uma partida da Copa do Mundo, quer dizer, é incrível”, disse Berhalter àESPN. “É realmente uma daquelas coisas difíceis de descrever em palavras, esse sentimento, porque você tem muito orgulho deles.

“Quando eu estava no avião depois da partida, no caminho de volta, peguei um voo noturno e fiquei refletindo sobre tudo isso. Lágrimas vieram aos meus olhos só de pensar na trajetória dele e no quanto isso significava para ele.”

Para os entes queridos dos artilheiros, esses gols são especiais. Nesses momentos, as famílias refletem sobre a trajetória, e é por isso que muitas vezes décadas de lágrimas jorram, seja no estádio ou, no caso de Berhalter, em um voo noturno.

Esses momentos, porém, não se limitam apenas à família de cada indivíduo. Há também uma família coletiva. Quando um jogador marca um gol, os olhares da torcida da seleção americana se voltam rapidamente para os entes queridos daquele jogador, e essas lágrimas se transformam em comemorações.