Ele marcou um gol de sonho contra o FCB! O Bayern de Munique estaria prestes a fazer uma contratação totalmente inesperada para o ataque?

A contratação de um novo jogador para o ataque é uma das prioridades do Bayern para a próxima janela de transferências de verão. O perfil desejado: um jogador versátil no ataque, especialmente nas posições de ponta e como reserva de Harry Kane no centro do ataque.

Gordon teria sido um candidato adequado nesse sentido, e o Bayern já teria chegado a um acordo com o jogador da seleção inglesa. No entanto, Gordon acabou optando por uma transferência para o FC Barcelona, que pagará até 80 milhões de euros de indenização ao Newcastle United.

Com Saibari, agora parece que o próximo nome em alta na Säbener Straße é aquele que se encaixaria no perfil procurado. As principais posições do jogador da seleção marroquina são as duas laterais e o meio-campista ofensivo, mas ele também pode atuar como centroavante no ataque.

Na derrota do Eindhoven por 1 a 2 para o Bayern, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões no final de janeiro, Saibari, por exemplo, integrou a dupla de ataque e marcou um belo gol que empatou o jogo em 1 a 1. Com isso e com sua combinação geralmente boa de técnica, dinamismo e capacidade de finalização, o jogador de 25 anos aparentemente impressionou de forma duradoura os dirigentes do FCB, liderados pelo diretor esportivo Max Eberl.

Além disso, é provável que o valor de Saibari se encaixe no orçamento. No caso de Gordon, o Bayern teria estabelecido um limite de 60 milhões de euros para a transferência — o preço de Saibari, ao contrário do do inglês, deve ficar dentro desse limite.