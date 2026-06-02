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Oliver Maywurm

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Ele marcou um gol de sonho contra o FCB! O Bayern de Munique estaria prestes a fazer uma contratação totalmente inesperada para o ataque?

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I. Saibari
Bayern de Munique
PSV Eindhoven

Parece que o FC Bayern de Munique poderá realizar uma transferência totalmente inesperada neste verão.

Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, após o fracasso nas tentativas de contratar Anthony Gordon, o FCB identificou em Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, um novo alvo para o ataque.

  • Segundo Romano, já estão em andamento negociações entre o Bayern e Saibari, que teriam ganhado força após a recusa de Gordon. O marroquino estaria “ansioso para se transferir para o Bayern neste verão”, afirma a fonte.

    Em Eindhoven, Saibari ainda tem contrato até 2029. Segundo Romano, ele aguarda atualmente que o campeão holandês comunique suas exigências de transferência. Além do Bayern, rumores indicam que Galatasaray e Paris Saint-Germain também estariam de olho no atacante.

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-ROTTERDAMAFP

    Candidato ao FCB? Ismael Saibari marcou um gol de sonho contra o Bayern

    A contratação de um novo jogador para o ataque é uma das prioridades do Bayern para a próxima janela de transferências de verão. O perfil desejado: um jogador versátil no ataque, especialmente nas posições de ponta e como reserva de Harry Kane no centro do ataque.

    Gordon teria sido um candidato adequado nesse sentido, e o Bayern já teria chegado a um acordo com o jogador da seleção inglesa. No entanto, Gordon acabou optando por uma transferência para o FC Barcelona, que pagará até 80 milhões de euros de indenização ao Newcastle United.

    Com Saibari, agora parece que o próximo nome em alta na Säbener Straße é aquele que se encaixaria no perfil procurado. As principais posições do jogador da seleção marroquina são as duas laterais e o meio-campista ofensivo, mas ele também pode atuar como centroavante no ataque.

    Na derrota do Eindhoven por 1 a 2 para o Bayern, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões no final de janeiro, Saibari, por exemplo, integrou a dupla de ataque e marcou um belo gol que empatou o jogo em 1 a 1. Com isso e com sua combinação geralmente boa de técnica, dinamismo e capacidade de finalização, o jogador de 25 anos aparentemente impressionou de forma duradoura os dirigentes do FCB, liderados pelo diretor esportivo Max Eberl.

    Além disso, é provável que o valor de Saibari se encaixe no orçamento. No caso de Gordon, o Bayern teria estabelecido um limite de 60 milhões de euros para a transferência — o preço de Saibari, ao contrário do do inglês, deve ficar dentro desse limite.

  • Será que Ismael Saibari vai aumentar seu valor na Copa do Mundo?

    Saibari passou sua juventude, entre outros, nos principais clubes belgas RSC Anderlecht e KRC Genk. Em 2020, ele passou da equipe sub-21 do Genk para a segunda equipe do PSV e, após boas atuações lá, foi promovido para a equipe principal do PSV na temporada 2022/23.

    Sobretudo nas duas últimas temporadas, ele foi uma figura absolutamente fundamental no PSV, apresentando um desempenho consistente na conquista dos títulos do campeonato nacional e, aqui e ali, sempre brilhando na Liga dos Campeões, como com seu gol de sonho contra o Bayern.

    Uma situação complicada para o FCB: na próxima Copa do Mundo, Saibari pode aumentar consideravelmente seu valor com boas atuações pela Marrocos, uma das favoritas secretas. Na seleção norte-africana, o astro do PSV é titular no meio-campo ofensivo e já desempenhou um papel importante na Copa Africana de Nações, realizada na virada do ano. A Copa do Mundo começa para Saibari e companhia com o confronto de peso contra o Brasil; considerando os outros adversários da fase de grupos, Escócia e Haiti, a meta mínima de Marrocos é chegar às oitavas de final.

  • PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    O FC Bayern está interessado? Os números de Ismael Saibari pelo PSV Eindhoven


    Jogos

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    29

    Títulos

    3 vezes campeão holandês, 2 vezes vencedor da Copa da Holanda