Segundo a revista "kicker", já há algum tempo que se percebe que a jogadora da seleção alemã não renovará seu contrato com o Kraichgau, que expira em 30 de junho de 2026, e, consequentemente, se transferirá para um clube de ponta sem custo de transferência.
Traduzido por
Ele marca gols sem parar: a grande transferência envolvendo a estrela da seleção alemã está cada vez mais próxima
O Arsenal deve, portanto, tornar-se o novo clube de Cercis. Ainda não foi assinado nada oficialmente. A saída do Hoffenheim também ainda não foi comunicada oficialmente. E, no entanto, parece já estar claro há muito tempo que a jogadora de 25 anos está agora em busca de um novo desafio.
No entanto, seu caminho não levará, pelo menos, à concorrência nacional. Foi o que deu a entender o técnico do Wolfsburg, Stephan Lerch. “Não teríamos nada contra se ela tivesse optado pelo VfL. Não é segredo que eu tentei, de bom grado, trazê-la para Wolfsburg”, disse ele em março.
As “Lobas” precisam compensar, após o fim da temporada, as saídas da artilheira Lineth Beerensteyn e de Alexandra Popp. Mas Cerci aparentemente não está disponível para isso. Seu próximo objetivo? “É claro que quero ganhar títulos”, disse ela: “Em princípio, não sou contra a ideia de jogar no exterior, mas ainda não pensei nisso.”
Selina Cerci é, há anos, uma das melhores artilheiras alemãs
Cerci é, há anos, uma das melhores artilheiras da Bundesliga — primeiro no 1. FC Köln, agora no Hoffenheim. No entanto, uma lesão no ligamento cruzado em 2022 e outra cirurgia no joelho a afetaram bastante ainda em sua juventude. Há dois anos, porém, ela está praticamente livre de lesões e conquistou a artilharia da última temporada com 16 gols.
Ela também está a caminho de repetir o feito na temporada atual. Até agora, ela já marcou 16 gols em 21 jogos. Pernille Harder, do FC Bayern, vem em segundo lugar, com 15 gols em 23 jogos.
Apesar de sua excelente média na Bundesliga, ela ainda desempenha um papel secundário na seleção feminina da DFB, comandada pelo técnico Christian Wück. Nas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Áustria, Cerci só entrou em campo no primeiro confronto, aos 65 minutos. Também no Campeonato Europeu do ano passado, ela atuou mais como uma jogadora de impacto, atrás de Lea Schüller, Jule Brand e Klara Bühl.