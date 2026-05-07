O Arsenal deve, portanto, tornar-se o novo clube de Cercis. Ainda não foi assinado nada oficialmente. A saída do Hoffenheim também ainda não foi comunicada oficialmente. E, no entanto, parece já estar claro há muito tempo que a jogadora de 25 anos está agora em busca de um novo desafio.

No entanto, seu caminho não levará, pelo menos, à concorrência nacional. Foi o que deu a entender o técnico do Wolfsburg, Stephan Lerch. “Não teríamos nada contra se ela tivesse optado pelo VfL. Não é segredo que eu tentei, de bom grado, trazê-la para Wolfsburg”, disse ele em março.

As “Lobas” precisam compensar, após o fim da temporada, as saídas da artilheira Lineth Beerensteyn e de Alexandra Popp. Mas Cerci aparentemente não está disponível para isso. Seu próximo objetivo? “É claro que quero ganhar títulos”, disse ela: “Em princípio, não sou contra a ideia de jogar no exterior, mas ainda não pensei nisso.”