“Ele marca duas vezes por semana” – Joshua Kimmich impressionado com Harry Kane após dois gols do Bayern no Der Klassiker

Embora o foco continue sendo o brilhantismo individual de Kane, a sinergia entre ele e o resto do time está se tornando cada vez mais evidente. Jogadores como Kimmich estão se destacando com um ponto focal de classe mundial para almejar, e a estrutura tática da equipe parece ter sido projetada para maximizar os vários pontos fortes do atacante. A equipe de Kompany tem demonstrado uma resiliência que muitas vezes faltava nas campanhas anteriores, especialmente em jogos fora de casa de alto risco.

O caminho à frente continua desafiador para os campeões alemães, mas com Kane nesta forma, poucos apostariam contra eles. À medida que a temporada avança para sua fase mais crítica, a forma física e o desempenho do seu craque serão a principal preocupação. Por enquanto, porém, o vestiário do Bayern está feliz em simplesmente aproveitar o espetáculo. Como sugerem os comentários de Kimmich, jogar ao lado de um atacante que marca dois gols quase toda vez que entra em campo é um luxo que eles não consideram garantido.