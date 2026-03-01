Getty
Traduzido por
“Ele marca duas vezes por semana” – Joshua Kimmich impressionado com Harry Kane após dois gols do Bayern no Der Klassiker
As contribuições de Kane tornaram-se quase rotineiras.
A partida foi um clássico encontro entre os dois pesos pesados da Alemanha, fazendo jus à sua reputação de espetáculo de alto risco. Embora o Dortmund tenha lutado bravamente em casa, acabou sucumbindo à eficiência da equipe de Vincent Kompany. Para Kimmich, a presença de Kane na escalação tornou-se uma vantagem garantida que transcende as configurações táticas, proporcionando aos atuais campeões uma vantagem psicológica antes mesmo do início das partidas nessas rivalidades domésticas de alta pressão. As contribuições de Kane tornaram-se quase rotineiras, mas continuam espetaculares. Os dois gols contra o Dortmund foram apenas o capítulo mais recente de uma temporada em que o inglês tem se destacado consistentemente nos momentos mais decisivos para o clube.
- Getty Images Sport
Kimmich impressionado com Kane
Refletindo sobre o impacto do atacante após o apito final, um surpreso Joshua Kimmich elogiou o artilheiro recordista. Kimmich disse à beIN SPORTS: “Foi uma vitória muito importante para nós. É claro que não importa quem é o melhor jogador da partida. Harry é incrível. Ele marca duas vezes por semana e, para nós, é muito importante ter um jogador como ele. Não apenas por causa dos gols, mas também pela forma como ele lidera a equipe, como se destaca e como quer ser responsável pelas vitórias e pelos resultados. É muito importante para o grupo ter jogadores como ele.”
A evolução ofensiva do Bayern sob o comando de Kompany
Embora o foco continue sendo o brilhantismo individual de Kane, a sinergia entre ele e o resto do time está se tornando cada vez mais evidente. Jogadores como Kimmich estão se destacando com um ponto focal de classe mundial para almejar, e a estrutura tática da equipe parece ter sido projetada para maximizar os vários pontos fortes do atacante. A equipe de Kompany tem demonstrado uma resiliência que muitas vezes faltava nas campanhas anteriores, especialmente em jogos fora de casa de alto risco.
O caminho à frente continua desafiador para os campeões alemães, mas com Kane nesta forma, poucos apostariam contra eles. À medida que a temporada avança para sua fase mais crítica, a forma física e o desempenho do seu craque serão a principal preocupação. Por enquanto, porém, o vestiário do Bayern está feliz em simplesmente aproveitar o espetáculo. Como sugerem os comentários de Kimmich, jogar ao lado de um atacante que marca dois gols quase toda vez que entra em campo é um luxo que eles não consideram garantido.
- Getty Images Sport
A força mental do Bayern e as ambições pelo título
Além do brilhantismo individual, a vitória mostrou um time resiliente do Bayern, que se recusou a ceder à pressão. Depois de ser empatado pelo Dortmund, os visitantes mostraram a mentalidade necessária para recuperar a liderança nos últimos minutos da partida. Com uma vantagem de 11 pontos agora estabelecida no topo da Bundesliga, a disputa pelo título parece estar chegando ao fim, mas Kimmich insiste que não haverá complacência no time. “Não vamos deixar nada escapar, ninguém jamais perdeu uma vantagem dessas.”
Publicidade