Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Ele lamentou": Oliver Baumann revela pedido de desculpas de Julian Nagelsmann por corte da Copa do Mundo

O. Baumann
J. Nagelsmann
Alemanha
Copa do Mundo
M. Neuer

Oliver Baumann revelou que o ex-técnico da Alemanha Julian Nagelsmann pediu desculpas por tê-lo tirado do time pouco antes da Copa do Mundo de 2026. O goleiro de 36 anos era esperado como titular após atuar durante toda a fase de classificação, mas foi para o banco quando Manuel Neuer voltou da aposentadoria da seleção antes da eliminação da Alemanha nas oitavas de final.

  • Baumann revela pedido de desculpas de Nagelsmann

    O goleiro do Hoffenheim, Baumann, revelou que o ex-técnico da Alemanha, Nagelsmann, pediu desculpas por tirá-lo da posição de titular pouco antes da Copa do Mundo de 2026. Baumann havia começado como titular em todos os seis jogos das Eliminatórias e em dois amistosos de preparação para a fase final. No entanto, sua vaga foi repassada abruptamente a Neuer após seu retorno da aposentadoria da seleção, pouco antes de a Alemanha ser eliminada nos pênaltis pelo Paraguai na fase de 32 avos de final.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    "Conversamos por quase uma hora"

    Em conversa com vários veículos de imprensa em Seefeld, na Áustria, durante a pré-temporada do Hoffenheim, Baumann revelou detalhes de sua conversa direta com Nagelsmann, que מאז então foi substituído por Jurgen Klopp.

    Ao falar sobre a decisão amarga, Baumann revelou: "Ele [Nagelsmann] lamentou a forma como tudo terminou no fim. Falei com Julian há dez dias. Nós já tínhamos combinado de conversar por telefone. Depois, falamos por quase uma hora. Eu disse a ele tudo o que era importante para mim.

    "Claro, foi difícil de engolir. Eu tinha esse grande objetivo. Mas consegui dar muita energia ao time [a partir do banco de reservas]. Acho que lancei as bases da minha parte para que nada atrapalhe o sucesso."

  • Neuer se aproxima do capítulo final da carreira

    Ídolo do Bayern de Munique e da Alemanha, Neuer sinalizou que sua distinta carreira como jogador está se aproximando do fim, depois de já ter confirmado que deixará a seleção pela segunda vez após a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo. O veterano goleiro, que redefiniu o papel moderno de "goleiro-líbero", reconheceu que espera se aposentar de vez quando seu contrato com o clube terminar em 2027. A saída definitiva de Neuer da seleção abre um caminho claro para que a próxima geração de goleiros assuma o lugar na Alemanha.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Oliver Baumann Germany 2026Getty Images

    Vaga de titular em aberto

    Baumann agora mira a vaga de goleiro titular da Alemanha quando Klopp comandar sua primeira partida como treinador contra a Holanda em 24 de setembro, pela Liga das Nações da Uefa. A disputa pela posição deve ser reaberta com o início de uma nova era sob o comando do ex-treinador do Liverpool.