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"Ele lamentou": Oliver Baumann revela pedido de desculpas de Julian Nagelsmann por corte da Copa do Mundo
Baumann revela pedido de desculpas de Nagelsmann
O goleiro do Hoffenheim, Baumann, revelou que o ex-técnico da Alemanha, Nagelsmann, pediu desculpas por tirá-lo da posição de titular pouco antes da Copa do Mundo de 2026. Baumann havia começado como titular em todos os seis jogos das Eliminatórias e em dois amistosos de preparação para a fase final. No entanto, sua vaga foi repassada abruptamente a Neuer após seu retorno da aposentadoria da seleção, pouco antes de a Alemanha ser eliminada nos pênaltis pelo Paraguai na fase de 32 avos de final.
- AFP
"Conversamos por quase uma hora"
Em conversa com vários veículos de imprensa em Seefeld, na Áustria, durante a pré-temporada do Hoffenheim, Baumann revelou detalhes de sua conversa direta com Nagelsmann, que מאז então foi substituído por Jurgen Klopp.
Ao falar sobre a decisão amarga, Baumann revelou: "Ele [Nagelsmann] lamentou a forma como tudo terminou no fim. Falei com Julian há dez dias. Nós já tínhamos combinado de conversar por telefone. Depois, falamos por quase uma hora. Eu disse a ele tudo o que era importante para mim.
"Claro, foi difícil de engolir. Eu tinha esse grande objetivo. Mas consegui dar muita energia ao time [a partir do banco de reservas]. Acho que lancei as bases da minha parte para que nada atrapalhe o sucesso."
Neuer se aproxima do capítulo final da carreira
Ídolo do Bayern de Munique e da Alemanha, Neuer sinalizou que sua distinta carreira como jogador está se aproximando do fim, depois de já ter confirmado que deixará a seleção pela segunda vez após a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo. O veterano goleiro, que redefiniu o papel moderno de "goleiro-líbero", reconheceu que espera se aposentar de vez quando seu contrato com o clube terminar em 2027. A saída definitiva de Neuer da seleção abre um caminho claro para que a próxima geração de goleiros assuma o lugar na Alemanha.
- Getty Images
Vaga de titular em aberto
Baumann agora mira a vaga de goleiro titular da Alemanha quando Klopp comandar sua primeira partida como treinador contra a Holanda em 24 de setembro, pela Liga das Nações da Uefa. A disputa pela posição deve ser reaberta com o início de uma nova era sob o comando do ex-treinador do Liverpool.
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