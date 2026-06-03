Segundo a revista Sport Bild, nem Atubolu nem o SC Freiburg receberam uma proposta concreta pelo goleiro, que ainda tem contrato com o clube finalista da Liga Europa até 2027. O jogador de 24 anos pretendia dar o próximo passo em sua carreira, de preferência na Premier League. No entanto, pelo que parece, isso não vai acontecer por enquanto.
Traduzido por
"Ele jogou tudo fora!" Um talento excepcional alemão corre o risco de um fiasco na transferência e até mesmo de ficar na arquibancada
"Ele jogou tudo fora", afirma a revista Sport Bild. Pois, em Freiburg, Atubolu teria sido informado, logo após a derrota na final da Copa da Europa contra o Aston Villa, que, como consequência da recusa em renovar o contrato, não voltaria a jogar pelo time da região de Breisgau.
O Sport-Club já providenciou um substituto. Como novo goleiro titular, Mio Backhaus chega do Werder Bremen por uma quantia recorde de doze milhões de euros. Como reserva, está previsto Florian Müller, que sempre se mostrou confiável, especialmente na Copa da Alemanha. Caso Atubolu não encontre um novo clube, corre o risco de ficar na arquibancada.
Para o SCF, não há mais volta atrás nessa questão, também porque Atubolu se comportou de forma “pouco respeitosa” nas demoradas negociações contratuais. Pelo menos esse é o sentimento predominante entre os dirigentes. A decepção com Atubolu foi especialmente grande porque o jovem goleiro cometeu alguns erros graves em sua primeira temporada na Bundesliga 2023/24, e o clube sempre o protegeu.
- Getty Images Sport
Noah Atubolu provavelmente terá que esperar por uma série de mudanças entre os goleiros na Inglaterra
Atubolu, que entretanto despertou o interesse de vários clubes de ponta, ainda estaria de olho em uma transferência para a Premier League. Segundo a revista Sport Bild, por muito tempo parecia que o jogador, que já disputou 22 partidas pela seleção sub-21, poderia acabar no Newcastle United. Os Magpies teriam planejado há algum tempo se reforçar na posição de goleiro no verão. No entanto, recentemente, foram Robin Risser, do RC Lens, e Alexander Nübel, do FC Bayern, que foram associados ao clube com grande poder financeiro. Não haveria mais interesse em Atubolu no momento, segundo a Sport Bild.
No entanto, um desfecho conciliatório para o caso Atubolu ainda não está totalmente descartado. Assim, o jogador de 24 anos teria agora que esperar por uma reestruturação no gol na Inglaterra. “Há movimentação no Liverpool, no Chelsea e também no Aston Villa. O jogador de Freiburg ainda não é o titular lá”, completa a Sport Bild.
- getty
Jonas Urbig, do FC Bayern, parece ter superado Atubolu, pelo menos por enquanto
Atubolu, por sua vez, teria ficado “muito surpreso” com a atitude e a “postura firme” de seu atual empregador. No entanto, o clube de Breisgau, que hoje é financeiramente muito sólido e é administrado de forma bastante lucrativa, simplesmente não depende financeiramente da venda de Atubolu. Ainda assim, os dirigentes do clube provavelmente não ficariam satisfeitos se perdessem potencialmente 25 milhões de euros pela venda de Atubolu e ele acabasse saindo sem custo após passar um ano como reserva.
Atubolu, porém, simplesmente não pode se dar ao luxo de passar um ano sem jogar, se quiser ter alguma chance de disputar a posição de goleiro titular da seleção alemã com vistas ao Euro 2028 e à Copa do Mundo de 2030. Há anos ele é considerado uma das maiores esperanças para quando Manuel Neuer, Oliver Baumann e Marc-Andre ter Stegen se aposentarem nos próximos anos.
Enquanto se aproxima um verão de transferências angustiante para Atubolu, o goleiro do Bayern, Jonas Urbig, com quem ele já competiu na seleção sub-21 e que acabou substituindo-o como titular devido à diferença de idade, está com a seleção principal na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.