"Ele jogou tudo fora!" Um talento excepcional alemão corre o risco de um fiasco na transferência e até mesmo de ficar na arquibancada

"Ele jogou tudo fora", afirma a revista Sport Bild. Pois, em Freiburg, Atubolu teria sido informado, logo após a derrota na final da Copa da Europa contra o Aston Villa, que, como consequência da recusa em renovar o contrato, não voltaria a jogar pelo time da região de Breisgau.

O Sport-Club já providenciou um substituto. Como novo goleiro titular, Mio Backhaus chega do Werder Bremen por uma quantia recorde de doze milhões de euros. Como reserva, está previsto Florian Müller, que sempre se mostrou confiável, especialmente na Copa da Alemanha. Caso Atubolu não encontre um novo clube, corre o risco de ficar na arquibancada.

Para o SCF, não há mais volta atrás nessa questão, também porque Atubolu se comportou de forma “pouco respeitosa” nas demoradas negociações contratuais. Pelo menos esse é o sentimento predominante entre os dirigentes. A decepção com Atubolu foi especialmente grande porque o jovem goleiro cometeu alguns erros graves em sua primeira temporada na Bundesliga 2023/24, e o clube sempre o protegeu.