Lothar Matthäus é apenas um dos muitos especialistas que ainda estão bastante ocupados analisando a vergonhosa eliminação da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026. A seleção alemã foi eliminada pelo Paraguai nas oitavas de final, na disputa de pênaltis – e, após três atuações vergonhosas consecutivas em Copas do Mundo, não é só Matthäus que se pergunta como a Alemanha poderá voltar a ter um bom desempenho rapidamente.
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Ele jogou recentemente na Oberliga contra o Meppen II: um ex-atacante do FC Bayern, que não marcou nenhum gol, como nova esperança para a seleção alemã?
O jogador com mais partidas pela seleção alemã ousou dar uma olhada no futuro no jornal *Bild* e citou, nesse contexto, jogadores que, em sua opinião, poderiam desempenhar papéis importantes na seleção alemã nos próximos meses e anos. “Certamente haverá muitos nomes novos que terão chances de entrar no time titular”, afirmou Matthäus – e, surpreendentemente, mencionou, entre outros, Robert Ramsak.
Surpreendente porque Ramsak, aos 19 anos, não só se encaixa na categoria de “talento” em termos de idade, mas também em termos de desempenho: duas passagens por empréstimo na última temporada não correram como ele esperava, de modo que ele ainda não deixou de ser considerado um jogador promissor com grande potencial.
Em 2024, o RB Leipzig o contratou sem custo de transferência do FC Bayern de Munique, clube pelo qual ele jogava desde os oito anos de idade. Após uma temporada na equipe sub-19 dos “Touro Vermelho”, o RB não acreditava que ele conseguiria se destacar no próprio clube e optou por uma solução óbvia: por meio de um empréstimo, Ramsak deveria acumular mais tempo de jogo na temporada 25/26 do que teria conseguido em Leipzig.
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Duas contratações por empréstimo não trazem o sucesso esperado para Robert Ramsak
No entanto, o plano não deu certo: Ramsak foi para Braunschweig – e ficou em campo por apenas 59 minutos no total, em quatro partidas da 2ª Bundesliga. O Eintracht chegou a escalar o atacante duas vezes na segunda equipe, de modo que Ramsak teve a oportunidade de jogar na Oberliga, quinta divisão, contra o FC Verden 04 e o SV Meppen II. Como o acordo de empréstimo não saiu como todos esperavam, o RB encerrou o contrato já no meio do ano – e enviou Ramsak para o SV Sandhausen.
Na Regionalliga, ele teve mais tempo de jogo, mas a principal função de um atacante em campo continuou a lhe causar problemas, mesmo em Sandhausen. O balanço final da temporada 2025/26 mostra, portanto, que, para dizer o mínimo, Robert Ramsak ainda tem espaço para melhorar: em 959 minutos pelas equipes principal e reserva do Braunschweig e pelo Sandhausen, ele não conseguiu marcar nenhum gol.
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Robert Ramsak: Pela Alemanha, pela Croácia, pela Eslovênia ou pela Bósnia?
“Eu me esforço muito para aproveitar as oportunidades que recebo”, disse Ramsak ao jornal tz após sua transferência para o Leipzig. Nas categorias de base, ele conseguiu isso com sucesso e regularidade: pelo Bayern, marcou 24 gols em 29 partidas da Bundesliga Juvenil B. Em 2023, sagrou-se artilheiro do Campeonato Europeu Sub-17, que a Alemanha venceu.
E também contribuiu com dois gols para a conquista do título mundial com a seleção sub-17 da DFB no mesmo ano, mesmo tendo atuado principalmente como reserva. “Prefiro jogar bem na frente, na posição de centroavante. Mas também não tenho nada contra atuar no meio-campo ofensivo”, disse Ramsak à imprensa da DFB.
Matthäus deve ter se lembrado dessas atuações bem-sucedidas com as seleções de base da DFB antes de divulgar o nome do jogador de 19 anos e conceder a ele a chance de ser titular na seleção principal. Antes que isso aconteça, porém, algo precisa acontecer para Ramsak na próxima temporada. Ele não deve passar por mais um ano perdido, que, embora lhe permita ganhar experiência, não contribua para o seu desenvolvimento. “Gostaria que os clubes da Bundesliga ajudassem a seleção nacional, apostando mais em jogadores jovens”, afirmou Matthäus.
Não se pode descartar que, a partir do verão, as coisas corram muito melhor para Ramsak no RB; afinal, há um novo técnico, Martin Demichelis, que certamente analisará minuciosamente todos os jogadores de seu elenco. No entanto, mesmo que o atacante consiga se destacar, não está garantido que tenha futuro na seleção alemã: Ramsak pode jogar não apenas pela Alemanha, mas também pela Croácia, Eslovênia e Bósnia. É questionável se Matthäus levou isso em consideração quando surpreendeu ao citar o nome de Robert Ramsak.
Robert Ramsak na temporada 2025/26:
Jogos: 19 Minutos em campo: 959 Gols: 0 Assistências: 1
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