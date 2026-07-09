Ele jogou recentemente na Oberliga contra o Meppen II: um ex-atacante do FC Bayern, que não marcou nenhum gol, como nova esperança para a seleção alemã?

“Eu me esforço muito para aproveitar as oportunidades que recebo”, disse Ramsak ao jornal tz após sua transferência para o Leipzig. Nas categorias de base, ele conseguiu isso com sucesso e regularidade: pelo Bayern, marcou 24 gols em 29 partidas da Bundesliga Juvenil B. Em 2023, sagrou-se artilheiro do Campeonato Europeu Sub-17, que a Alemanha venceu.

E também contribuiu com dois gols para a conquista do título mundial com a seleção sub-17 da DFB no mesmo ano, mesmo tendo atuado principalmente como reserva. “Prefiro jogar bem na frente, na posição de centroavante. Mas também não tenho nada contra atuar no meio-campo ofensivo”, disse Ramsak à imprensa da DFB.

Matthäus deve ter se lembrado dessas atuações bem-sucedidas com as seleções de base da DFB antes de divulgar o nome do jogador de 19 anos e conceder a ele a chance de ser titular na seleção principal. Antes que isso aconteça, porém, algo precisa acontecer para Ramsak na próxima temporada. Ele não deve passar por mais um ano perdido, que, embora lhe permita ganhar experiência, não contribua para o seu desenvolvimento. “Gostaria que os clubes da Bundesliga ajudassem a seleção nacional, apostando mais em jogadores jovens”, afirmou Matthäus.

Não se pode descartar que, a partir do verão, as coisas corram muito melhor para Ramsak no RB; afinal, há um novo técnico, Martin Demichelis, que certamente analisará minuciosamente todos os jogadores de seu elenco. No entanto, mesmo que o atacante consiga se destacar, não está garantido que tenha futuro na seleção alemã: Ramsak pode jogar não apenas pela Alemanha, mas também pela Croácia, Eslovênia e Bósnia. É questionável se Matthäus levou isso em consideração quando surpreendeu ao citar o nome de Robert Ramsak.