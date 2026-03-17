Ele já recebeu a Bola de Ouro: o Real Madrid encontrou no “jogador mais subestimado do mundo” o digno sucessor de Toni Kroos

No entanto, o fato de o uruguaio estar brilhando tanto atualmente também tem a ver com Alexander-Arnold. Pois desde que o lateral-direito – assim como o capitão titular Dani Carvajal – voltou após uma longa pausa por lesão, Valverde voltou a atuar principalmente no meio-campo. Seja jogando no centro ou mais pelas laterais, ao longo de uma partida o jogador de 27 anos pode ser encontrado em qualquer lugar do campo.

Dadas as muitas ausências no Real, às quais se juntou recentemente Kylian Mbappé (que, no entanto, poderá fazer seu retorno na partida de volta contra o ManCity), Valverde é chamado, neste momento, a assumir ainda mais responsabilidades – e é exatamente o que ele está fazendo. Já antes do confronto com o ManCity, o meio-campista, que raramente se lesiona e costuma jogar a partida inteira, havia marcado na vitória por 2 a 1 contra o Celta Vigo. No fim de semana, ele marcou novamente na vitória por 4 a 1 contra o Elche com um chute curvo de tirar o fôlego no ângulo superior.

Parece quase que Valverde, sempre disposto a se sacrificar pela equipe, mostra melhor seu potencial goleador quando muitas outras estrelas não estão em campo. O ex-técnico Ancelotti já havia constatado que ele possui mais potencial ofensivo do que às vezes demonstra. “Fiz uma aposta com ele de que ele teria que marcar dez gols em uma temporada. Eu disse a ele que, caso contrário, devolveria minha licença de treinador”, revelou a lenda do futebol durante a temporada 2022/23, a mais prolífica de Valverde até então, com um total de doze gols. Esse recorde está em risco na temporada atual; no momento, o uruguaio soma sete gols (e doze assistências) em todas as competições.

Se Valverde continuar assim e levar o Real a um ou até mesmo vários títulos nesta temporada que já parecia perdida, seria um marco importante em sua carreira. E de repente já se especula sobre outro: após a partida de ida contra o ManCity, uma repórter de TV italiana da Prime Video, em meio às risadas do estúdio, entregou-lhe sem cerimônia seu celular com uma foto da Bola de Ouro. O verdadeiro ainda está longe para Valverde – mas, se ele continuar assim, também não é inatingível. Sobretudo porque, graças a ele, o Real tem grandes chances de chegar longe, pelo menos na Liga dos Campeões. E isso é, como se sabe, um critério importante quando, no inverno, se trata do maior prêmio individual do futebol mundial.