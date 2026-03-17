Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT

Traduzido por

Ele já recebeu a Bola de Ouro: o Real Madrid encontrou no “jogador mais subestimado do mundo” o digno sucessor de Toni Kroos

Após sua atuação brilhante contra o Manchester City, Federico Valverde está de repente sob os holofotes como raramente antes. O uruguaio é um digno sucessor de Toni Kroos — mesmo que tenha um estilo de jogo totalmente diferente.

Raramente a escolha do “Melhor Jogador da Partida” foi tão fácil de responder como após a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City. O capitão do Real, Federico Valverde (27), levou sua equipe à vitória por 3 a 0 com três gols marcados em um único tempo, garantindo assim ao clube mais titulado da Espanha uma excelente vantagem para a partida de volta em Manchester, na terça-feira (21h). 

O quão histórica foi a noite no Estádio Santiago Bernabéu ficou evidente com um dos primeiros a dar os parabéns: logo após o apito final, Valverde posou ao lado de José Martínez Sánchez (81), mais conhecido na Espanha como Pirri, ex-meio-campista do Real Madrid e atual presidente honorário. Pirri, a quem Valverde entregou o troféu sem hesitar para a foto de lembrança, foi o último meio-campista do Real a conseguir marcar um hat-trick na Liga dos Campeões, 58 anos antes.

  • Também houve mensagens de felicitações de um ex-técnico do Real Madrid. Carlo Ancelotti, que agora comanda a seleção brasileira, revelou em entrevista ao jornal Marca que enviou ao seu ex-jogador, nascido na capital uruguaia, Montevidéu, uma mensagem de texto brincalhona após a partida com as seguintes palavras: “É uma pena que você não tenha passaporte brasileiro”. 

    Um dos três gols, o 3 a 0 aos 42 minutos, realmente parecia saído do Brasil. Assim como o grande Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 contra a Suécia, Valverde levantou a bola com desenvoltura por cima do adversário Marc Guehi e, em seguida, acertou um voleio certeiro no canto oposto. 

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Arbeloa elogia: "Se há um jogador que personifica o espírito do Real Madrid, esse jogador é o Fede"

    Comparar Valverde, que havia marcado apenas três gols em suas 75 partidas anteriores na Liga dos Campeões, a um dos maiores de todos os tempos seria, sem dúvida, um exagero. Mas seu companheiro de equipe Trent Alexander-Arnold também tinha um superlativo na ponta da língua logo após o apito final: “Não tenho palavras. Ele é, sem dúvida, o jogador mais subestimado do mundo”, disse o inglês à TNT Sports.

    De fato, nos últimos anos, o uruguaio raramente esteve tão sob os holofotes quanto na semana passada. Isso também tem a ver com sua versatilidade e dedicação à equipe. Valverde é um jogador versátil como se vê nos livros, possui grandes qualidades tanto ofensivas quanto defensivas e sempre se sacrifica pela equipe no elenco repleto de estrelas do Real Madrid. Ele não produz em série jogadas de destaque como contra o ManCity, mas, na verdade, quase não tem pontos fracos evidentes. O jogador de 27 anos é dinâmico, tem boa técnica, é agressivo nos duelos e simplesmente faz muitas coisas certas em campo. Além disso, como vice-capitão atrás de Dani Carvajal, ele agora também demonstra qualidades de liderança. “Se há um jogador que personifica o espírito do Real Madrid, esse jogador é o Fede, ele simplesmente sabe fazer tudo”, elogiou o técnico Álvaro Arbeloa após a exibição contra o ManCity. 

    Simbólica de seu espírito de equipe e de sua indomável vontade de vencer foi uma jogada há uns bons seis anos, que não resultou em um gol, mas impediu um: Naquela ocasião, o jovem Valverde, na prorrogação da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, aos 115 minutos, aceitou receber um cartão vermelho para impedir o empate de Álvaro Morata – pelo que recebeu elogios até mesmo do técnico do Atlético, Diego Simeone, que havia sido derrotado.

  • Toni Kroos: "O Fede não tem limites."

    O jogador de 27 anos vem de uma trajetória de ascensão constante. Há quase dez anos, logo após sua estreia profissional no Atlético Penarol, no Uruguai, ele foi contratado pelo Real Madrid. Ao contrário de outros talentos da América do Sul, como Vinicius Júnior ou, mais recentemente, Franco Mastantuono, porém sem grandes expectativas iniciais. Valverde precisou primeiro encontrar seu lugar, jogou por um ano na equipe reserva e depois foi emprestado ao Deportivo La Coruña por mais uma temporada. Desde 2018, ele faz parte do elenco profissional, aprendendo com grandes nomes do meio-campo como Toni Kroos, Luka Modric ou Casemiro. Naquela época, o jovem magro ainda tinha o apelido de El Pajarito (o passarinho). Hoje em dia — simbolizando sua evolução — ele é chamado de El Halcón (o falcão).

    Um passo em direção a mais responsabilidade foi também o fim da carreira de Toni Kroos em 2024, de quem ele assumiu o número 8. Na época, o alemão o chamou de “digno sucessor” e lhe disse: “Fede não tem limites para o sucesso.”

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Valverde gosta de jogar em qualquer posição — mas não gosta tanto de jogar como lateral-direito

    Valverde descreveu Kroos como seu ídolo, alguém que ele “admira há toda a vida”. No entanto, ele é um tipo diferente de jogador – mais um corredor incansável do que um estrategista. Caso contrário, Xabi Alonso dificilmente teria tido a ideia de escalá-lo frequentemente como lateral-direito nesta temporada, na ausência dos lesionados Dani Carvajal e Alexander-Arnold. 

    O jogador, que na verdade é tão dedicado à equipe, sentiu-se, no entanto, deslocado nessa posição, embora esse destino já o tivesse atingido várias vezes sob o comando do antecessor de Alonso, Ancelotti. “Não vim ao mundo para jogar como lateral-direito”, disse ele publicamente no outono. Ele teria ajudado em uma situação de emergência, mas não se sente à vontade nessa posição. 

    Embora Valverde tenha enfatizado, após muita agitação em torno de suas declarações, que sempre daria tudo pela equipe independentemente da posição, sua relação com Alonso não teria sido das melhores por causa disso. A mídia espanhola chegou a especular que ele teria sido, ao lado de Vinicius Júnior e Jude Bellingham, uma das forças motrizes por trás da demissão de Alonso.

  • Após a grande exibição contra o Manchester City: Valverde recebe o Ballon d'Or “virtual”

    No entanto, o fato de o uruguaio estar brilhando tanto atualmente também tem a ver com Alexander-Arnold. Pois desde que o lateral-direito – assim como o capitão titular Dani Carvajal – voltou após uma longa pausa por lesão, Valverde voltou a atuar principalmente no meio-campo. Seja jogando no centro ou mais pelas laterais, ao longo de uma partida o jogador de 27 anos pode ser encontrado em qualquer lugar do campo. 

    Dadas as muitas ausências no Real, às quais se juntou recentemente Kylian Mbappé (que, no entanto, poderá fazer seu retorno na partida de volta contra o ManCity), Valverde é chamado, neste momento, a assumir ainda mais responsabilidades – e é exatamente o que ele está fazendo. Já antes do confronto com o ManCity, o meio-campista, que raramente se lesiona e costuma jogar a partida inteira, havia marcado na vitória por 2 a 1 contra o Celta Vigo. No fim de semana, ele marcou novamente na vitória por 4 a 1 contra o Elche com um chute curvo de tirar o fôlego no ângulo superior. 

    Parece quase que Valverde, sempre disposto a se sacrificar pela equipe, mostra melhor seu potencial goleador quando muitas outras estrelas não estão em campo. O ex-técnico Ancelotti já havia constatado que ele possui mais potencial ofensivo do que às vezes demonstra. “Fiz uma aposta com ele de que ele teria que marcar dez gols em uma temporada. Eu disse a ele que, caso contrário, devolveria minha licença de treinador”, revelou a lenda do futebol durante a temporada 2022/23, a mais prolífica de Valverde até então, com um total de doze gols. Esse recorde está em risco na temporada atual; no momento, o uruguaio soma sete gols (e doze assistências) em todas as competições.

    Se Valverde continuar assim e levar o Real a um ou até mesmo vários títulos nesta temporada que já parecia perdida, seria um marco importante em sua carreira. E de repente já se especula sobre outro: após a partida de ida contra o ManCity, uma repórter de TV italiana da Prime Video, em meio às risadas do estúdio, entregou-lhe sem cerimônia seu celular com uma foto da Bola de Ouro. O verdadeiro ainda está longe para Valverde – mas, se ele continuar assim, também não é inatingível. Sobretudo porque, graças a ele, o Real tem grandes chances de chegar longe, pelo menos na Liga dos Campeões. E isso é, como se sabe, um critério importante quando, no inverno, se trata do maior prêmio individual do futebol mundial.

  • Federico Valverde: suas estatísticas na temporada 2025/26

    Intervenções40
    Minutos em campo3.361
    Gols7
    Assistências12

Perguntas frequentes

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0