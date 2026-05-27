Ele já "praticamente encerrou" sua passagem pelo clube: um grande sucesso de exportação do FC Bayern se tornou, no Bayer Leverkusen, o símbolo de uma janela de transferências totalmente desastrosa

O próprio jogador também estava ciente disso. Tillman sempre se mostrou autocrítico, pelo menos no primeiro semestre em Leverkusen, e enfatizou isso especialmente após o que foi provavelmente sua melhor partida com a camisa do Bayer 04, na vitória por 3 a 0 na Liga dos Campeões, no final de janeiro, contra o Villarreal.

“Pessoalmente, acho que poderia ter rendido mais; eu mesmo espero mais de mim”, disse ele após marcar dois gols contra o clube espanhol. Por que ele ainda não consegue apresentar um desempenho consistentemente bom em Leverkusen? “Não sei”, disse Tillman, antes de explicar exatamente o que, na sua opinião, estava faltando: “Tenho a sensação de que muitas vezes estou na área certa, mas não recebo essas bolas com tanta frequência. Não quero apontar o dedo para ninguém, mas sim: somos uma equipe. Só posso me colocar em posição, e se recebo a bola, recebo. E se não, então não. Aí tenho que simplesmente seguir em frente.”

No entanto, as jogadas de sucesso não se tornaram mais frequentes depois disso, pelo contrário, foram cada vez menos. Talvez isso também se devesse ao fato de Hjulmand não ver Tillman em sua posição habitual no PSV, como meia-esquerda em um sistema 4-3-3, mas sim como uma espécie de ponta de ataque recuada. “Nós conversamos sobre isso. Ele é um segundo atacante. Malik precisa correr para essa posição”, disse Hjulmand sobre a situação de Tillman.

Após sua atuação brilhante contra o Villarreal, Tillman, porém, nunca mais conseguiu realmente encontrar o ritmo e marcou apenas mais três gols. Sob o comando de Hjulmand, ele acabou perdendo a vaga de titular na reta final da temporada; em seis dos últimos sete jogos da Bundesliga, ele entrou apenas como reserva — e, em alguns casos, só pouco antes do fim da partida.

Já na primavera, Tillman teria ficado frustrado com a comunicação interna no Bayer e teria abordado abertamente o assunto com o diretor esportivo Simon Rolfes. A sensação de não estar devidamente integrado ao grupo de jogadores-líderes reforçaria o desejo de sair, dizia-se já na época.

Agora, tudo indica que Tillman e o Leverkusen estão definitivamente caminhando para a separação – e isso após apenas um ano. Talvez ainda haja uma reviravolta, afinal, é provável que o Bayer não inicie a nova temporada com Hjulmand como técnico. Rumores sobre a contratação de Oliver Glasner ou Andoni Iraola têm circulado recentemente. No entanto, Glasner seria a solução preferida por Rolfes.