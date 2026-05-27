Segundo a revista Sport Bild, Tillman teria "praticamente encerrado" sua passagem pelo Werkself, pretendendo aproveitar a Copa do Mundo com a seleção dos EUA neste verão para se destacar e deixar o clube após apenas 42 partidas oficiais.
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Ele já "praticamente encerrou" sua passagem pelo clube: um grande sucesso de exportação do FC Bayern se tornou, no Bayer Leverkusen, o símbolo de uma janela de transferências totalmente desastrosa
O Bayer 04 estaria disposto a atender ao desejo do jovem atacante de 23 anos, desde que uma condição fundamental fosse cumprida: um clube interessado teria de desembolsar por Tillman a quantia que o Werkself havia transferido ao PSV Eindhoven no verão passado — ou seja, 35 milhões de euros. Segundo a Sport Bild, o FC Fulham, da Premier League, já teria demonstrado interesse inicial.
Tillman havia chegado a Leverkusen como uma grande promessa e assinado lá um contrato de longo prazo até 2030. No PSV, ele havia se estabelecido como titular após sua transferência de 12 milhões de euros do FC Bayern e, com 21 gols e 12 assistências em 54 jogos da Eredivisie, foi uma das figuras marcantes nos dois títulos de campeão que Eindhoven conquistou em 2024 e 2025.
No entanto, já o início de Tillman em Leverkusen foi marcado pelo caos e pela disfuncionalidade que reinavam após a chegada de Erik ten Hag. O técnico, que o queria a todo custo, foi demitido após apenas três partidas oficiais. No lugar do polêmico holandês, assumiu o dinamarquês Kaspar Hjulmand, que, embora sempre tenha apoiado Tillman publicamente, nunca recebeu em troca um desempenho realmente bom.
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Malik Tillman está insatisfeito com seu papel no Bayer Leverkusen sob o comando de Hjulmand
O próprio jogador também estava ciente disso. Tillman sempre se mostrou autocrítico, pelo menos no primeiro semestre em Leverkusen, e enfatizou isso especialmente após o que foi provavelmente sua melhor partida com a camisa do Bayer 04, na vitória por 3 a 0 na Liga dos Campeões, no final de janeiro, contra o Villarreal.
“Pessoalmente, acho que poderia ter rendido mais; eu mesmo espero mais de mim”, disse ele após marcar dois gols contra o clube espanhol. Por que ele ainda não consegue apresentar um desempenho consistentemente bom em Leverkusen? “Não sei”, disse Tillman, antes de explicar exatamente o que, na sua opinião, estava faltando: “Tenho a sensação de que muitas vezes estou na área certa, mas não recebo essas bolas com tanta frequência. Não quero apontar o dedo para ninguém, mas sim: somos uma equipe. Só posso me colocar em posição, e se recebo a bola, recebo. E se não, então não. Aí tenho que simplesmente seguir em frente.”
No entanto, as jogadas de sucesso não se tornaram mais frequentes depois disso, pelo contrário, foram cada vez menos. Talvez isso também se devesse ao fato de Hjulmand não ver Tillman em sua posição habitual no PSV, como meia-esquerda em um sistema 4-3-3, mas sim como uma espécie de ponta de ataque recuada. “Nós conversamos sobre isso. Ele é um segundo atacante. Malik precisa correr para essa posição”, disse Hjulmand sobre a situação de Tillman.
Após sua atuação brilhante contra o Villarreal, Tillman, porém, nunca mais conseguiu realmente encontrar o ritmo e marcou apenas mais três gols. Sob o comando de Hjulmand, ele acabou perdendo a vaga de titular na reta final da temporada; em seis dos últimos sete jogos da Bundesliga, ele entrou apenas como reserva — e, em alguns casos, só pouco antes do fim da partida.
Já na primavera, Tillman teria ficado frustrado com a comunicação interna no Bayer e teria abordado abertamente o assunto com o diretor esportivo Simon Rolfes. A sensação de não estar devidamente integrado ao grupo de jogadores-líderes reforçaria o desejo de sair, dizia-se já na época.
Agora, tudo indica que Tillman e o Leverkusen estão definitivamente caminhando para a separação – e isso após apenas um ano. Talvez ainda haja uma reviravolta, afinal, é provável que o Bayer não inicie a nova temporada com Hjulmand como técnico. Rumores sobre a contratação de Oliver Glasner ou Andoni Iraola têm circulado recentemente. No entanto, Glasner seria a solução preferida por Rolfes.
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Bayer Leverkusen: Tillman é o símbolo do desastre nas contratações — mas não é o único fracasso
No entanto, se Tillman, a contratação mais cara da história do Leverkusen, realmente decidir se despedir do clube após apenas uma temporada, ele seria provavelmente o maior, mas de longe não o único, símbolo de uma janela de transferências desastrosa.
Equi Fernandez, por exemplo, chegou vindo do Al Quadsiah por 25 milhões de euros e entrou em conflito total com Hjulmand ao longo da temporada. Na vitória por 1 a 0 sobre o BVB em abril, ele chegou a se recusar a entrar em campo. Segundo a Sport Bild, Fernandez também quer encerrar o capítulo Leverkusen o mais rápido possível neste verão e está à espera de propostas.
Pelo Eliesse Ben Seghir, o Werkself pagou 32 milhões de euros ao AS Monaco. Ele deveria ser um dos jogadores que, no meio-campo ofensivo do Leverkusen, tentariam de alguma forma compensar a saída de Florian Wirtz para o Liverpool. Uma tarefa gigantesca, para a qual Ben Seghir, no fim das contas, não conseguiu contribuir em nada.
No início da temporada, Ben Seghir ainda teve suas chances como titular, mas não conseguiu convencer. Consequentemente, foi ficando cada vez mais em segundo plano e, para piorar, lesionou-se no início do ano durante a Copa Africana de Nações, na qual participou com o anfitrião Marrocos.
Ben Seghir ficou afastado dos gramados por bons dois meses e, após seu retorno, continuou a ter poucas oportunidades. Em 2026, o jogador de 32 milhões de euros somou apenas 50 minutos em campo. Ele encerrou a temporada sem marcar nenhum ponto.
No entanto, segundo a Sport Bild, ele se sente bem no clube e quer tentar um recomeço em Leverkusen sob o comando de um novo técnico. O mesmo vale para Loic Bade, que, especialmente na segunda metade da temporada, jogou cada vez menos, em parte devido a lesões.
Os números de Malik Tillman na temporada 2025/2026:
Concurso Jogos Gols Assistências Tempo de jogo em minutos Bundesliga 29 6 1 1.677 Liga dos Campeões 10 2 - 533 Copa da Alemanha 3 - - 125