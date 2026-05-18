No domingo, o Chelsea FC oficializou o que já vinha se tornando cada vez mais evidente nos dias anteriores: Xabi Alonso será o novo técnico dos Blues na próxima temporada. A reação de muitos deve ter sido: por que ele está se metendo nessa? Mesmo que ele não estivesse vindo de uma passagem extremamente complicada e turbulenta pelo Real Madrid — por que justamente o Chelsea agora? Por que ir direto para o próximo clube em crise, com potencial para o caos?
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Ele já não passou por dramas suficientes no Real Madrid? Por que Xabi Alonso está agora se metendo justamente no Chelsea?
Além do fato de que o contrato de quatro anos de Alonso, válido até 2030, certamente inclui um salário astronômico, um pequeno detalhe no comunicado oficial do Chelsea sugere o que poderia estar na lista de vantagens de Alonso. Enquanto o clube inglês apresentava seus antecessores diretos, Enzo Maresca e Liam Rosenior, como “treinador principal”, o Chelsea se referiu a Alonso como “gerente”. Uma diferença que, à primeira vista, parece insignificante, mas que pode ter grande importância no trabalho diário.
Isso porque, como “gerente”, Alonso tem mais poder do que os dois “treinadores principais” que o precederam, inclusive no que diz respeito à formação do elenco e à política de transferências. Segundo informações, o próprio espanhol não teria insistido necessariamente nisso; ao contrário, isso seria resultado de uma mudança na orientação estratégica da BlueCo, o consórcio que adquiriu o Chelsea em 2022. Para Alonso, isso significa que, ao assumir não apenas o cargo de treinador, mas também funções de diretor esportivo, ele poderá influenciar o futuro do clube de forma mais forte e sustentável. Um argumento a favor de que, com ele, o Chelsea possa ter a paciência necessária — em comparação com seus antecessores — para construir, passo a passo, algo realmente novo, ou seja, um time verdadeiramente competitivo.
Maresca, que chegou no verão de 2024 com grandes expectativas, acabou não recebendo essa paciência dos proprietários do Chelsea. O italiano estava, de fato, construindo algo, levou o Chelsea de volta à Liga dos Campeões com o 4º lugar na temporada anterior, após dois anos de ausência, venceu o Mundial de Clubes no verão passado e, quando foi demitido na virada de 2025 para 2026, os Blues ainda estavam em 5º lugar na Premier League, posição que agora está fora de alcance.
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Xabi Alonso passou por experiências semelhantes no Real Madrid às que seu antecessor viveu no Chelsea
Maresca teve que sair mesmo assim e, há pouco mais de quatro meses, o Chelsea já se preparava para um novo projeto, na melhor das hipóteses de longo prazo. Do Racing Strasbourg, também de propriedade da BlueCo, o clube trouxe sem hesitar, no início de janeiro, Liam Rosenior — que vinha obtendo muito sucesso na França — para Londres como sucessor de Maresca. “Este é um clube com um espírito único e uma história orgulhosa repleta de títulos. Meu trabalho é proteger essa identidade e construir uma equipe que incorpore esses valores em cada partida e continue conquistando troféus”, disse Rosenior ao assumir o cargo.
Construir uma equipe, algo que agora Alonso também se propõe a fazer, não foi possível para Rosenior. Pois o técnico de 41 anos permaneceu no cargo por apenas três meses e meio; após um início razoável, a primeira espiral negativa já significou seu fim. Após sete derrotas nas oito partidas oficiais anteriores, o Chelsea tomou uma decisão drástica no final de abril e dispensou Rosenior, a quem havia sido oferecido um contrato até 2032. Um dos fatores que provavelmente levou à queda do técnico inglês foi o fato de ele não ter conseguido o apoio de alguns dos jogadores de renome, e de parte do vestiário não o levar a sério.
Um sinal de alerta para Alonso, cujo fracasso no Real Madrid teve motivos semelhantes. Após uma passagem de muito sucesso pelo Bayer Leverkusen, o técnico de 44 anos foi para o Real Madrid no verão passado, um dos clubes pelos quais já havia jogado. Alonso deveria marcar uma era no Bernabéu, mas acabou ficando apenas pouco mais de meio ano. Já meses antes de sua demissão, começaram a se acumular reportagens na mídia de que sua metodologia não era bem aceita por muitas das estrelas do elenco do Real. Vinicius Júnior, Jude Bellingham e companhia aparentemente não seguiram Alonso — apesar do grande nome. As fissuras interpessoais destruíram cada vez mais a perspectiva de sucessos esportivos duradouros; Alonso teria rotulado sua equipe de “jardim de infância” devido às constantes intrigas.
Será que algo semelhante o aguarda no Chelsea? As supostas experiências de Roseniors levam a supor isso, mas os Blues aparentemente apostam na aura de Alonso, que, devido à sua reputação como jogador e também como técnico campeão do Leverkusen, é bem mais impressionante do que a de seu antecessor. No BlueCo, acredita-se que Alonso é um técnico que Cole Palmer e companhia irão seguir. Resumindo: Alonso tem uma chance real de realmente inspirar os jogadores. O fato de que o Chelsea já estaria observando Alonso de perto há quatro anos demonstra a confiança em suas habilidades. Com suas grandes conquistas em Leverkusen, ele acabou se tornando o técnico dos sonhos em Stamford Bridge, que finalmente puderam contratar.
Xabi Alonso está aproveitando ao máximo o potencial do Chelsea?
Outro aspecto que torna perfeitamente compreensível que Alonso veja potencial no Chelsea: a qualidade, sem dúvida, está presente. Com Enzo Fernández e Moisés Caicedo, os Blues contam com dois dos melhores volantes do mundo em suas fileiras, além de Cole Palmer, um dos jogadores mais criativos. A isso se somam alguns talentos de ponta extremamente promissores, como Estevao e Jamie Gittens no ataque, bem como Jorrel Hato na defesa. Ou um zagueiro central como Levi Colwill, que antes de sua lesão no ligamento cruzado estava a caminho de se tornar um jogador de classe mundial.
Não é preciso muita imaginação para perceber que Alonso pode levar esses jogadores ainda mais longe individualmente e, com seus impulsos táticos, moldá-los em uma estrutura que volte a figurar entre as melhores da Inglaterra e da Europa. Certamente, isso exigirá alguns ajustes, como, por exemplo, a contratação há muito esperada de um goleiro de primeira linha e garantir que João Pedro receba mais apoio na linha de frente e possa se tornar um artilheiro ainda mais confiável.
Alonso deve ter analisado cuidadosamente a situação no Chelsea antes de aceitar essa tarefa gigantesca. Afinal, considerando os desdobramentos em torno de Arne Slot, o cargo de técnico do Liverpool FC poderia muito bem ter surgido para ele em um futuro próximo. Na Anfield Road, onde se tornou um ícone como jogador e onde está sediado um dos três clubes (Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool) que ele identificou como destinos dos sonhos após sua saída do Leverkusen. Talvez o fiasco no Real Madrid tenha feito com que Alonso repensasse sua decisão e escolhesse conscientemente um clube com o qual ainda não tivesse um histórico e onde o risco de fracasso, pelo menos do ponto de vista pessoal, não fosse tão grande.
De um ponto de vista puramente objetivo, a ousada decisão de assinar com o Chelsea representa, de fato, um certo risco para a carreira de treinador do ex-meio-campista de classe mundial, que começou de forma tão fulminante. Se Alonso fracassar também no segundo grande clube europeu de ponta, sua reputação como treinador certamente sofrerá o primeiro abalo duradouro. Visto dessa forma, ele está, sem dúvida, assumindo um risco, especialmente porque os desafios no Chelsea parecem gigantescos.
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Xabi Alonso no Chelsea FC: uma linha tênue
O elenco inchado dos ingleses, com inúmeros contratos exorbitantes, carece de estrutura; o grupo de jogadores parece, por vezes, ter sido montado de forma quase aleatória. Alonso precisa, antes de tudo, fazer uma limpeza e, dentro dessa estrutura complexa, deixar claro em quem ele aposta e em quem não aposta. Ele precisa estabelecer uma hierarquia mais clara na equipe e, em meio a todo esse estilo jovem, também precisa de um pouco mais de experiência. Não é à toa que já se diz que Alonso pretende, acima de tudo, trazer novos jogadores com mentalidade de vencedores em sua primeira janela de transferências no verão.
Como é sabido, ele dispõe no Chelsea do dinheiro necessário para reformular o elenco em grande escala. Os Blues, por sua vez, provavelmente também pretendem usar o nome de seu novo chefe no mercado de transferências no futuro e atrair jogadores cobiçados explicitamente com as oportunidades de desenvolvimento que o trabalho com Alonso pode oferecer para suas carreiras. Como o atual décimo colocado na tabela não estará na Liga dos Campeões na próxima temporada e talvez nem sequer dispute competições europeias, isso se torna ainda mais importante.
Resta a questão de até que ponto a paciência dos dirigentes do Chelsea realmente existirá na prática, caso o plano com Alonso — o que é de se esperar — não funcione imediatamente como desejado, quando surgirem os inevitáveis contratempos. Será que o espanhol, ao contrário de Maresca ou Rosenior, realmente terá o tempo necessário? Desde que Thomas Tuchel teve que sair, há pouco mais de três anos e meio, o Chelsea já passou por cinco treinadores; de Graham Potter a Mauricio Pochettino e Rosenior, todos tentaram a sorte em vão. O último técnico que permaneceu no cargo por mais de um ano e meio em Stamford Bridge foi Antonio Conte (2016 a 2018), com dois anos no total.
“Das minhas conversas com os proprietários e a diretoria esportiva ficou claro que compartilhamos as mesmas ambições”, enfatizou Alonso. A partir de 1º de julho, ele fará de tudo para que o risco que está assumindo em Londres valha a pena. A linha que separa uma decisão corajosa de uma escolha errada é muito tênue.
Os antecessores de Xabi Alonso: os últimos cinco treinadores do Chelsea FC
Técnico
Assunção do cargo
Fim do mandato
Jogos
Média de pontos
Graham Potter
8 de setembro de 2022
2 de abril de 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 de abril de 2023
30 de junho de 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1º de julho de 2023
30 de junho de 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1º de julho de 2024
1º de janeiro de 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 de janeiro de 2026
22 de abril de 2026
23
1,52