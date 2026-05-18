Maresca teve que sair mesmo assim e, há pouco mais de quatro meses, o Chelsea já se preparava para um novo projeto, na melhor das hipóteses de longo prazo. Do Racing Strasbourg, também de propriedade da BlueCo, o clube trouxe sem hesitar, no início de janeiro, Liam Rosenior — que vinha obtendo muito sucesso na França — para Londres como sucessor de Maresca. “Este é um clube com um espírito único e uma história orgulhosa repleta de títulos. Meu trabalho é proteger essa identidade e construir uma equipe que incorpore esses valores em cada partida e continue conquistando troféus”, disse Rosenior ao assumir o cargo.

Construir uma equipe, algo que agora Alonso também se propõe a fazer, não foi possível para Rosenior. Pois o técnico de 41 anos permaneceu no cargo por apenas três meses e meio; após um início razoável, a primeira espiral negativa já significou seu fim. Após sete derrotas nas oito partidas oficiais anteriores, o Chelsea tomou uma decisão drástica no final de abril e dispensou Rosenior, a quem havia sido oferecido um contrato até 2032. Um dos fatores que provavelmente levou à queda do técnico inglês foi o fato de ele não ter conseguido o apoio de alguns dos jogadores de renome, e de parte do vestiário não o levar a sério.

Um sinal de alerta para Alonso, cujo fracasso no Real Madrid teve motivos semelhantes. Após uma passagem de muito sucesso pelo Bayer Leverkusen, o técnico de 44 anos foi para o Real Madrid no verão passado, um dos clubes pelos quais já havia jogado. Alonso deveria marcar uma era no Bernabéu, mas acabou ficando apenas pouco mais de meio ano. Já meses antes de sua demissão, começaram a se acumular reportagens na mídia de que sua metodologia não era bem aceita por muitas das estrelas do elenco do Real. Vinicius Júnior, Jude Bellingham e companhia aparentemente não seguiram Alonso — apesar do grande nome. As fissuras interpessoais destruíram cada vez mais a perspectiva de sucessos esportivos duradouros; Alonso teria rotulado sua equipe de “jardim de infância” devido às constantes intrigas.

Será que algo semelhante o aguarda no Chelsea? As supostas experiências de Roseniors levam a supor isso, mas os Blues aparentemente apostam na aura de Alonso, que, devido à sua reputação como jogador e também como técnico campeão do Leverkusen, é bem mais impressionante do que a de seu antecessor. No BlueCo, acredita-se que Alonso é um técnico que Cole Palmer e companhia irão seguir. Resumindo: Alonso tem uma chance real de realmente inspirar os jogadores. O fato de que o Chelsea já estaria observando Alonso de perto há quatro anos demonstra a confiança em suas habilidades. Com suas grandes conquistas em Leverkusen, ele acabou se tornando o técnico dos sonhos em Stamford Bridge, que finalmente puderam contratar.