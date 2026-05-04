"Ele já não é propriamente jovem" - Edin Dzeko ainda não tomou uma decisão sobre o futuro, enquanto o técnico do Schalke aborda a situação do experiente atacante após a promoção à Bundesliga

Após o aclamado retorno à primeira divisão alemã com três rodadas de antecedência, o Schalke já está voltando sua atenção para a montagem do elenco para a próxima temporada.

No centro dessas discussões está o futuro de Dzeko, o atacante de 40 anos cujo impacto desde que chegou no meio do ano foi nada menos que transformador para os Royal Blues.

O jogador da seleção da Bósnia rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida na Veltins-Arena, provando que idade é apenas um número. Em nove partidas pelo time de Gelsenkirchen, o ex-jogador do Manchester City e da Inter registrou nove participações em gols, marcando seis vezes e dando três assistências, reforçando sua importância contínua em campo.