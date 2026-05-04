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"Ele já não é propriamente jovem" - Edin Dzeko ainda não tomou uma decisão sobre o futuro, enquanto o técnico do Schalke aborda a situação do experiente atacante após a promoção à Bundesliga
O Schalke se prepara para o retorno à Bundesliga
Após o aclamado retorno à primeira divisão alemã com três rodadas de antecedência, o Schalke já está voltando sua atenção para a montagem do elenco para a próxima temporada.
No centro dessas discussões está o futuro de Dzeko, o atacante de 40 anos cujo impacto desde que chegou no meio do ano foi nada menos que transformador para os Royal Blues.
O jogador da seleção da Bósnia rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida na Veltins-Arena, provando que idade é apenas um número. Em nove partidas pelo time de Gelsenkirchen, o ex-jogador do Manchester City e da Inter registrou nove participações em gols, marcando seis vezes e dando três assistências, reforçando sua importância contínua em campo.
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Baumann dá sua opinião sobre a situação de Dzeko
O diretor esportivo do Schalke, Frank Baumann, apareceu na Sky para dar uma atualização sobre a situação do experiente atacante.
Baumann deixou claro que, embora as conversas estejam em andamento, ainda não se chegou a uma decisão final sobre se Dzeko liderará o ataque na Bundesliga na próxima temporada.
“Acho que Edin, é claro, também percebe o que ele pode oferecer à equipe e ao clube — mas, da mesma forma, o que o clube pode oferecer a ele”, explicou Baumann. “Ele tomou uma decisão muito consciente: que quer jogar, que quer viver algo positivo e que também pode encerrar a temporada com um momento tão marcante.”
O impacto da idade e a Copa do Mundo
Se o artilheiro de nível mundial vai prolongar sua carreira até os 41 anos continua sendo a grande questão que a diretoria do Schalke enfrenta. Com o veterano prestes a representar a Bósnia-Herzegovina na próxima Copa do Mundo, o clube está disposto a conceder-lhe o espaço necessário para avaliar sua condição física e seus objetivos profissionais.
“É claro que ele também tem uma Copa do Mundo pela frente e já não é exatamente o mais jovem, mas combinamos que nos sentaremos para conversar depois da temporada. Mas não haverá prazo por parte nossa”, disse Baumann.
Ele enfatizou ainda que o calendário do torneio afetaria o cronograma de qualquer maneira: “Devido à Copa do Mundo, ele não estará em campo no primeiro dia de treinos de qualquer forma, e é por isso que temos tempo.”
- AFP
Compromisso acima do lucro financeiro
Os incentivos financeiros não parecem ser o fator determinante por trás da decisão de Dzeko, com Baumann elogiando a integridade do jogador e sua vontade de jogar pelo clube. O atacante teria recusado ofertas milionárias de clubes de elite europeus para ajudar o Schalke a garantir seu retorno à primeira divisão do futebol alemão.
“O importante é que ele tomou a decisão por convicção novamente, assim como fez no inverno”, disse Baumann. “Ele recusou ofertas significativamente melhores, de Paris, por exemplo, e decidiu jogar por pouco dinheiro em Gelsenkirchen – o que, aparentemente, também tem seu apelo.”