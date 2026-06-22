Ele já manifestou seu desejo de ser transferido: será que o FC Bayern vai causar uma grande surpresa com uma transferência?

O jogador de 20 anos está extremamente insatisfeito no Spurs desde a chegada do técnico Roberto De Zerbi e, segundo a Sky e o Daily Mail, já teria comunicado aos dirigentes sua intenção de deixar o clube no meio do ano.

Sob o comando de De Zerbi, Bergvall disputou apenas 112 minutos, embora antes tivesse ficado meses afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo. O jovem meio-campista central de 20 anos chegou à Inglaterra em julho de 2024, vindo do Djurgården por 20 milhões de euros, e rapidamente se tornou titular. No entanto, Bergvall perdeu a vitória na Liga Europa contra o Manchester United — que ofuscou uma temporada de liga extremamente malsucedida — devido à lesão.

É possível que o time de Munique esteja de olho em Bergvall como alternativa ao supertalento do Hertha, Kennet Eichhorn, que o FCB provavelmente gostaria de ter contratado, mas não estava disposto a atender às exigências de bônus na casa dos dois dígitos em milhões. Eichhorn acabou se transferindo para o Bayer Leverkusen.