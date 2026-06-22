Pois, conforme noticiado pelo Daily Mail, o clube alemão mais titulado, que, segundo informações, estaria prestes a contratar Ismael Saibari e Nathaniel Brown, estaria acompanhando a situação de Lucas Bergvall no Tottenham Hotspur.
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Ele já manifestou seu desejo de ser transferido: será que o FC Bayern vai causar uma grande surpresa com uma transferência?
O jogador de 20 anos está extremamente insatisfeito no Spurs desde a chegada do técnico Roberto De Zerbi e, segundo a Sky e o Daily Mail, já teria comunicado aos dirigentes sua intenção de deixar o clube no meio do ano.
Sob o comando de De Zerbi, Bergvall disputou apenas 112 minutos, embora antes tivesse ficado meses afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo. O jovem meio-campista central de 20 anos chegou à Inglaterra em julho de 2024, vindo do Djurgården por 20 milhões de euros, e rapidamente se tornou titular. No entanto, Bergvall perdeu a vitória na Liga Europa contra o Manchester United — que ofuscou uma temporada de liga extremamente malsucedida — devido à lesão.
É possível que o time de Munique esteja de olho em Bergvall como alternativa ao supertalento do Hertha, Kennet Eichhorn, que o FCB provavelmente gostaria de ter contratado, mas não estava disposto a atender às exigências de bônus na casa dos dois dígitos em milhões. Eichhorn acabou se transferindo para o Bayer Leverkusen.
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À primeira vista, o FC Bayern não parece ter problemas no meio-campo central
No entanto, diante do boato divulgado pelo Daily Mail, surge também a questão sobre o sentido de uma contratação de destaque para o meio-campo defensivo central. Embora Leon Goretzka vá deixar o clube com o término de seu contrato em 30 de junho, o FC Bayern já encontrou há muito tempo seu núcleo central com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic e conta com Tom Bischof como um primeiro reserva de grande talento.
Konrad Laimer também poderia ajudar nessa posição em caso de necessidade e, além disso, o recém-retornado Noel Aseko (por meio da opção de recompra do Hannover 96) deve ter a chance de conquistar seu lugar no elenco profissional do FCB. Bara Sapoko Ndiaye, que chegou a integrar a seleção do Senegal na Copa do Mundo, também é muito bem visto internamente.
Portanto: na verdade, as vagas no meio-campo central parecem estar preenchidas. É questionável se o Bayern estaria disposto a desembolsar uma quantia considerável por um jogador como Bergvall, tendo em vista os gastos iminentes de 110 milhões de euros com Brown e Saibari. Pois, independentemente do desejo de mudança: o contrato do jogador da seleção sueca com o Spurs vai até 2031.
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FC Bayern: Palhinha se tornará moeda de troca nas negociações com Bergvall?
Caso o Bayern, apesar de tudo, decida realmente tentar contratar Bergvall, João Palhinha — que atualmente ainda está emprestado — poderia servir como moeda de troca nas negociações. O português se destacou no Spurs como um dos poucos pontos positivos em uma temporada completamente desastrosa, que no final quase terminou com o rebaixamento. O Tottenham provavelmente gostaria de contratar Palhinha em definitivo, mas a opção de compra negociada com o Bayern, no valor de supostos 30 milhões de euros, seria cara demais para os londrinos.
Palhinha ainda tem contrato com o Bayern até 2028, mas não tem mais futuro no clube. Ele deve ser vendido para sanar as finanças do time de Munique e, possivelmente, viabilizar mais uma contratação além de Saibari e Brown. Talvez até mesmo como moeda de troca por Bergvall.
Enquanto isso, este último ainda luta com a seleção sueca (Tre Kronor) pela classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo. No entanto, após uma goleada por 5 a 1 contra uma seleção tunisiana assustadoramente fraca, veio um duro revés na segunda rodada, quando a Suécia foi derrotada sem glória por 1 a 5 pela Holanda. Em ambas as partidas, Bergvall entrou como reserva; contra a Tunísia, ele chegou a dar uma assistência para um gol.
Além do Bayern, o Nottingham Forest estaria particularmente interessado em contratar Bergvall. Lá, Bergvall poderia se tornar o sucessor de Elliot Anderson no meio-campo central dos “Tricky Trees”. A saída deste último para um clube de ponta após o Mundial é considerada altamente provável.