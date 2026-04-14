No entanto, é extremamente improvável que o Bayern pague uma quantia tão alta por um jogador que está previsto apenas para o banco de reservas. Especialmente porque Brobbey não está se destacando no Sunderland nesta temporada — em 25 partidas da Premier League, ele marcou seis gols e deu uma assistência.

Além disso, segundo informações da Sky, o time de Munique estaria mais interessado em jogadores com um perfil um pouco mais versátil do que o clássico centroavante Brobbey. Na verdade, o campeão recordista está procurando principalmente um reserva e um concorrente para Luis Diaz na ala esquerda. O ideal seria a contratação de um jogador capaz de atuar nas duas posições.

Nesse sentido, surgiram recentemente inúmeras notícias coincidentes sobre um interesse “muito concreto” em Anthony Gordon, do Newcastle United. Segundo uma reportagem da Sky, o jogador da seleção inglesa seria o “candidato ideal” para a vaga na ala esquerda, atrás do insubstituível Diaz.

Ao contrário de Brobbey, o jogador de 25 anos é bem mais versátil e, além de atuar como ponta, pode ser a figura central no ataque ou até mesmo o meia-atacante atrás de um centroavante como Kane. Outra vantagem para o FCB pode ser o fato de que o Newcastle, devido a dificuldades com o Fair Play Financeiro (FFP), talvez precise vender alguns de seus principais jogadores.