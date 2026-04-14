Segundo o jornal inglês The Independent, o campeão alemão está considerando o ex-atacante do Leipzig, Brian Brobbey, do AFC Sunderland, como uma opção para uma transferência no verão. De acordo com a reportagem, o Bayern já estaria de olho no holandês de 24 anos.
Traduzido por
Ele já foi um pesadelo para Jonathan Tah: o Bayern de Munique estaria de olho em um substituto surpresa para Harry Kane
Brobbey havia se juntado aos "Black Cats" apenas antes do início da temporada atual, quando chegou do Ajax de Amsterdã por pouco mais de 20 milhões de euros. Segundo informações do *Independent*, no entanto, o atacante não sairia barato — um clube interessado provavelmente teria que desembolsar cerca de 50 milhões de euros.
No Bayern, Brobbey poderia atuar no futuro como reserva do indiscutível Harry Kane. Atualmente, essa vaga no elenco ainda é ocupada por Nicolas Jackson, mas considera-se improvável que o senegalês, emprestado pelo Chelsea até o final da temporada, permaneça em Munique após o verão.
Devido ao tempo de jogo limitado de Jackson, o Bayern consegue contornar a cláusula de compra obrigatória integrada no contrato de empréstimo, que, segundo consta, entra em vigor a partir de um determinado número de partidas como titular. De acordo com relatos da mídia, o jogador de 24 anos poderia, em vez disso, ser atraído pelo AC Milan para a Série A.
- Getty Images
Anthony Gordon vai para o FC Bayern?
No entanto, é extremamente improvável que o Bayern pague uma quantia tão alta por um jogador que está previsto apenas para o banco de reservas. Especialmente porque Brobbey não está se destacando no Sunderland nesta temporada — em 25 partidas da Premier League, ele marcou seis gols e deu uma assistência.
Além disso, segundo informações da Sky, o time de Munique estaria mais interessado em jogadores com um perfil um pouco mais versátil do que o clássico centroavante Brobbey. Na verdade, o campeão recordista está procurando principalmente um reserva e um concorrente para Luis Diaz na ala esquerda. O ideal seria a contratação de um jogador capaz de atuar nas duas posições.
Nesse sentido, surgiram recentemente inúmeras notícias coincidentes sobre um interesse “muito concreto” em Anthony Gordon, do Newcastle United. Segundo uma reportagem da Sky, o jogador da seleção inglesa seria o “candidato ideal” para a vaga na ala esquerda, atrás do insubstituível Diaz.
Ao contrário de Brobbey, o jogador de 25 anos é bem mais versátil e, além de atuar como ponta, pode ser a figura central no ataque ou até mesmo o meia-atacante atrás de um centroavante como Kane. Outra vantagem para o FCB pode ser o fato de que o Newcastle, devido a dificuldades com o Fair Play Financeiro (FFP), talvez precise vender alguns de seus principais jogadores.
- Getty Images Sport
Brobbey se torna o pesadelo do Tah e o fracasso do Leipzig
A Sky aponta um valor de até 70 milhões de euros que o Bayern estaria disposto a pagar por Gordon. No entanto, isso provavelmente causaria apenas um sorriso irônico nos Magpies, apesar da suposta pressão devido às exigências do FFP. Pois, segundo informações, o jogador da seleção inglesa também é cobiçado pelos grandes clubes ingleses com poder financeiro, como o Arsenal.
O que está claro é que, em hipótese alguma, os dois jogadores irão para a Säbener Straße no próximo verão; afinal, gastos tão elevados em apenas uma janela de transferências não se encaixariam de forma alguma na suposta estratégia de elenco do Bayern de Munique para o futuro a médio prazo.
Ainda mais porque, no caso de Brobbey, há outro risco envolvido. O holandês já foi uma verdadeira decepção de transferência no RB Leipzig. Em 14 jogos, ele não marcou nenhum gol e acabou voltando por 16 milhões de euros ao Ajax, clube onde se formou. Lá, ele finalmente decolou, marcou 56 gols em 163 jogos e acabou se transferindo para o Sunderland.
Especialmente o zagueiro central do Bayern, Jonathan Tah, deve ter pensado em Brobbey por mais alguns dias, pois este lhe causou enormes problemas em setembro de 2024, na partida da Liga das Nações entre a Alemanha e a seleção holandesa (2 a 2). Muitas vezes, ele só conseguia se defender cometendo faltas contra Brobbey e teve que sair no intervalo para não receber o segundo cartão amarelo.