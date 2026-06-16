Ele já fala da final da Copa do Mundo: o “começo desastroso” da Espanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde não abala o técnico de la Fuente

E, claro, surgiram também as perguntas sobre Yamal, considerado uma das grandes estrelas da Copa do Mundo e que, devido a uma lesão na coxa contra Cabo Verde, só entrou em campo aos 71 minutos. De la Fuente ficou impressionado com o retorno do jogador de 18 anos, que, com seus dribles, “depois de entrar em campo, mostrou do que é capaz”; segundo ele, o adversário ficou “com medo” dele. Mas nem mesmo ele conseguiu evitar a humilhação de Atlanta, depois que seus companheiros de equipe já haviam se esforçado em vão contra a defesa dos “Tubarões Azuis” e seu excelente goleiro Vozinha.

“É um torneio longo, e tudo ainda vai ‘acontecer como desejamos’”, prometeu Yamal, e exigiu: “Não duvidem disso!” Mesmo assim, o status do campeão europeu como grande favorito está agora bastante abalado. Se antes do torneio a questão era basicamente se os espanhóis ou os franceses seriam campeões do mundo, de repente ressurgem as lembranças dos traumas recentes da Copa do Mundo.

Eliminação na fase de grupos em 2014, nas oitavas de final em 2018 e 2022: na verdade, tudo isso já era considerado passado, mas a 67ª colocada no ranking mundial fez com que Yamal e companhia tivessem que se perguntar seriamente como vão derrotar o próximo azarão no domingo, no segundo jogo da fase de grupos em Atlanta. De la Fuente garantiu que fará de tudo para convencer seus jogadores de que “contra a Arábia Saudita será diferente”. Pois os espanhóis não podem se dar ao luxo de ter um segundo Cabo Verde.