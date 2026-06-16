Enquanto a imprensa do país, após o embaraçoso início de campanha, criticava impiedosamente os campeões europeus da Espanha em torno de Lamine Yamal, o técnico continuava falando, imperturbável, sobre a final da Copa do Mundo. “De acordo com nosso plano, ainda temos sete jogos pela frente”, disse Luis de la Fuente, logo após sua equipe ter passado por uma humilhação total ao empatar em 0 a 0 com Cabo Verde, estreante no torneio.
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Ele já fala da final da Copa do Mundo: o “começo desastroso” da Espanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde não abala o técnico de la Fuente
No dia 19 de julho, em Nova York, os ibéricos querem conquistar o título mundial pela segunda vez desde 2010. Mas, após a atuação assustadoramente fraca contra o grande azarão do pequeno arquipélago ao largo da costa noroeste da África, ninguém na Espanha queria mais ouvir falar nisso. O Marca escreveu sobre um “começo catastrófico”, o AS reclamou: “O grande favorito ao título? Podemos deixar essa manchete de lado com toda a tranquilidade.”
Fazendo referência a uma montanha nas Astúrias, que quase todos os anos leva os ciclistas profissionais ao limite na Volta à Espanha, o jornal continuou: “Já na primeira subida, este Mundial nos parece o Angliru.” De la Fuente provavelmente já imaginava essas manchetes, razão pela qual se mostrou bem tranquilo: “Todo esse alvoroço não me incomoda. Estamos invictos há 32 jogos.” Ele disse que iria até pendurar um cartaz no vestiário fazendo referência à série de invencibilidade.
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A Espanha e os recentes traumas da Copa do Mundo: "Não tenham dúvidas!"
E, claro, surgiram também as perguntas sobre Yamal, considerado uma das grandes estrelas da Copa do Mundo e que, devido a uma lesão na coxa contra Cabo Verde, só entrou em campo aos 71 minutos. De la Fuente ficou impressionado com o retorno do jogador de 18 anos, que, com seus dribles, “depois de entrar em campo, mostrou do que é capaz”; segundo ele, o adversário ficou “com medo” dele. Mas nem mesmo ele conseguiu evitar a humilhação de Atlanta, depois que seus companheiros de equipe já haviam se esforçado em vão contra a defesa dos “Tubarões Azuis” e seu excelente goleiro Vozinha.
“É um torneio longo, e tudo ainda vai ‘acontecer como desejamos’”, prometeu Yamal, e exigiu: “Não duvidem disso!” Mesmo assim, o status do campeão europeu como grande favorito está agora bastante abalado. Se antes do torneio a questão era basicamente se os espanhóis ou os franceses seriam campeões do mundo, de repente ressurgem as lembranças dos traumas recentes da Copa do Mundo.
Eliminação na fase de grupos em 2014, nas oitavas de final em 2018 e 2022: na verdade, tudo isso já era considerado passado, mas a 67ª colocada no ranking mundial fez com que Yamal e companhia tivessem que se perguntar seriamente como vão derrotar o próximo azarão no domingo, no segundo jogo da fase de grupos em Atlanta. De la Fuente garantiu que fará de tudo para convencer seus jogadores de que “contra a Arábia Saudita será diferente”. Pois os espanhóis não podem se dar ao luxo de ter um segundo Cabo Verde.