Afinal, naquela época, já fazia cerca de sete anos e meio desde a última partida internacional de Issa Diop: em novembro de 2018, ele jogou pela última vez em nível internacional – mas não pelo Marrocos, e sim pela seleção sub-21 da França. Na Equipe Tricolore, o zagueiro nascido em Toulouse foi considerado por muito tempo a futura estrela. Ele passou por todas as seleções de base e, em 2018, com suas atuações no FC Toulouse, conquistou uma transferência de 25 milhões de euros para o West Ham.

Na Premier League, porém, após dois bons anos, ele perdeu a vaga de titular e, em 2022, foi para o Fulham por pouco menos de 18 milhões de euros, onde, no entanto, também não é uma presença constante. Sua evolução estagnou. Na seleção francesa, zagueiros centrais como Dayot Upamecano e William Saliba o ultrapassaram na hierarquia, de modo que, apesar de todo o otimismo inicial, Diop não chegou a disputar nenhuma partida pela seleção principal.