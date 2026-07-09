A situação não parecia nada boa para o Marrocos: na partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Holanda, já se estava no 91º minuto – e o semifinalista de 2022 perdia por 0 a 1. A eliminação se aproximava cada vez mais, até que um cruzamento vindo da esquerda, na altura do meio-campo, chegou à área. Lá, um zagueiro, que não havia sido mais contido na defesa, chegou perfeitamente na bola – bem ao contrário do astro holandês Virgil van Dijk: Issa Diop marcou de cabeça o gol de empate no finalzinho e garantiu que sua equipe chegasse primeiro à prorrogação e depois à disputa de pênaltis, na qual se impôs contra a Oranje. Sem Diop, o Marrocos não estaria nas quartas de final da Copa do Mundo contra a França (quinta-feira, 22h), isso é certo. Mas o fato de o jogador de 29 anos estar presente na Copa do Mundo, muito menos se tornar o grande herói, não era nem de longe previsível há cinco meses.
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Ele já esteve à frente do astro do Bayern, Dayot Upaemcano: o herói inesperado do Marrocos na Copa do Mundo deveria, na verdade, ter se tornado um superastro na França
Afinal, naquela época, já fazia cerca de sete anos e meio desde a última partida internacional de Issa Diop: em novembro de 2018, ele jogou pela última vez em nível internacional – mas não pelo Marrocos, e sim pela seleção sub-21 da França. Na Equipe Tricolore, o zagueiro nascido em Toulouse foi considerado por muito tempo a futura estrela. Ele passou por todas as seleções de base e, em 2018, com suas atuações no FC Toulouse, conquistou uma transferência de 25 milhões de euros para o West Ham.
Na Premier League, porém, após dois bons anos, ele perdeu a vaga de titular e, em 2022, foi para o Fulham por pouco menos de 18 milhões de euros, onde, no entanto, também não é uma presença constante. Sua evolução estagnou. Na seleção francesa, zagueiros centrais como Dayot Upamecano e William Saliba o ultrapassaram na hierarquia, de modo que, apesar de todo o otimismo inicial, Diop não chegou a disputar nenhuma partida pela seleção principal.
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Issa Diop: “Muito orgulhoso de jogar pelo Marrocos”
O fato de ele, mesmo assim, estar presente na Copa do Mundo na América do Norte tem a ver com Walid Regragui. O técnico de sucesso do Marrocos renunciou de forma inesperada em março deste ano, após a Copa Africana das Nações. Seu sucessor, Mohamed Ouahbi, precisou montar em pouco tempo uma equipe apta para a Copa do Mundo – e enfrentou grandes dificuldades na zaga: o capitão Romain Saiss também havia se aposentado pouco antes, e Nayef Aguerd, outro zagueiro central, ficou fora por um longo período devido a uma inflamação no púbis.
Ouahbi convenceu Diop a defender o Marrocos, o país de sua mãe – e ele fez isso pela primeira vez em março. “Estou muito feliz e muito orgulhoso de jogar agora pelo Marrocos”, disse Diop.
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Issa Diop: “Por que não conquistaríamos o título?”
Nas quartas de final, agora o adversário será justamente a França. Do outro lado, na zaga central, está Dayot Upamecano, jogador que, na última partida de Diop pela seleção sub-21, entrou apenas como reserva, enquanto o recém-convocado marroquino jogou a partida inteira.
Diop pode agora aproveitar o confronto com os Bleus para mostrar mais uma vez seus pontos fortes em uma comparação direta, mesmo que já não haja mais chances de uma carreira na seleção francesa. Mas Diop tem objetivos maiores de qualquer maneira: “Quando se participa de um torneio, quer-se vencê-lo. Por que não conquistaríamos o título?”, perguntou ele antes do início da Copa do Mundo – e talvez a França tenha uma resposta para isso na quinta-feira.
Issa Diop no Fulham na temporada 2025/26:
Jogos: 18 Minutos em campo: 1.264 Gols: 1 Assistências: 0
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