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Brazzo EberlGetty Images
Jonas Rütten

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Ele já era um dos jogadores preferidos de Hasan Salihamidzic: o FC Bayern parece estar trabalhando em uma surpreendente dupla de contratações

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PSV
S. Dest
I. Saibari

Ao que parece, o FC Bayern não está de olho apenas em Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, mas também em um jogador que já foi alvo de transferência do ex-diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

Segundo o Eindhovens Dagblad, além de Saibari, Sergino Dest também estaria mais uma vez na lista de desejos do clube alemão recordista de títulos. O lateral, que pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, já esteve em Munique no verão de 2020. Na época, a transferência parecia estar prestes a ser concretizada, mas, no fim das contas, o jogador da seleção dos EUA optou por deixar o Ajax para se juntar ao FC Barcelona. 

“Por que o Barcelona e não o Bayern? Não foi fácil, mas o Barcelona é o clube dos meus sonhos”, confessou Dest na época à Associated Press, “por isso eu o escolhi”. 

  • Com seis anos de atraso, o jogador, hoje com 25 anos, parece que agora poderá finalmente chegar ao FC Bayern. Embora Dest tenha se estabelecido temporariamente como titular no time catalão após sua transferência, isso durou apenas um ano e meio devido a problemas crescentes com lesões e à concorrência no Barça. 

    Após apenas duas temporadas, foi inicialmente emprestado ao AC Milan, onde não se adaptou de forma alguma, e depois seguiu para o PSV Eindhoven. Dest se transferiu para lá sem custo de transferência ao término de seu contrato no verão de 2024, mas com uma grande desvantagem. Durante a temporada em que esteve emprestado, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em abril de 2024 e só voltou aos gramados em março de 2025. Em seguida, ele rapidamente reconquistou sua vaga de titular e foi uma peça importante na defesa do título na última temporada da Eredivisie, com oito assistências e dois gols.

    Segundo o Eindhovens Dagblad, Dest, cujo contrato vai até 2028, custaria ao Bayern entre 20 e 25 milhões de euros de transferência. No entanto, uma transferência para Munique está longe de ser certa. Primeiramente, o Bayern quer fechar rapidamente a contratação de Saibari, companheiro de equipe de Dest. Já haveria um acordo com o marroquino, e agora as negociações com o PSV devem ganhar ritmo. Inicialmente, o clube alemão teria feito uma oferta no valor de 48 milhões de euros. 

    Caso a negociação com Saibari seja concretizada, o FCB pretende, em primeiro lugar, vender jogadores para, em seguida, dar continuidade a uma possível transferência de Dest. Nesse sentido, os jogadores emprestados devem, acima de tudo, injetar dinheiro nos cofres do clube de Munique. Destaca-se, em primeiro lugar, João Palhinha, que estava emprestado ao Tottenham.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    O FC Bayern poderia matar dois coelhos com uma cajadada só com Sergino Dest

    Com a contratação de Dest, o FCB poderia resolver de uma vez duas lacunas apontadas no elenco. Há algum tempo, considera-se provável que o Bayern queira e venha a reforçar novamente a posição de lateral. Inicialmente, previa-se um reserva e concorrente para Konrad Laimer na lateral direita. Recentemente, porém, surgiram sinais positivos quanto a uma renovação do contrato do austríaco; ao mesmo tempo, dizem-se crescentes as dúvidas internas quanto à condição física de Alphonso Davies.

    O canadense, que estava previsto como jogador-chave e titular nos próximos anos após sua dispendiosa renovação de contrato, ainda sofre com as consequências de uma lesão no ligamento cruzado sofrida no ano passado. Davies sofreu repetidas lesões musculares na última temporada e raramente atingiu o nível de seu desempenho anterior. Em maio, Davies sofreu mais um revés na forma de uma lesão muscular na parte posterior da coxa e, muito provavelmente, perderá pelo menos a estreia da Copa do Mundo em casa.

    Recentemente, Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, também foi apontado como um possível substituto de Davies, com uma transferência para o FCB prevista para o verão. Brown foi um dos poucos destaques durante a temporada bastante sombria do Eintracht e poderia causar sensação na Copa do Mundo como um titular surpresa. Segundo informações, o Eintracht estaria exigindo pelo menos 60 milhões de euros por sua estrela em ascensão.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    FC Bayern: zagueiros centrais versáteis como Bisseck são a melhor solução?

    Recentemente, o jogador da seleção nacional Yann Bisseck, do Inter de Milão, e Josko Gvardiol, do Manchester City, foram citados como possíveis reforços para o Bayern. Embora ambos sejam zagueiros centrais de formação, eles também podem atuar nas laterais (Bisseck pela direita, Gvardiol pela esquerda). 

    No entanto, ambos custariam muito mais do que Dest. Se, no entanto, o Bayern receber ofertas adequadas por Min-Jae Kim e Hiroki Ito na próxima janela de transferências de verão e dois reservas nominais para a zaga se despedirem, perfis de jogadores como os de Bisseck e Gvardiol poderiam se tornar mais interessantes para o FCB do que o de Dest.