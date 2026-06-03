Ele já era um dos jogadores preferidos de Hasan Salihamidzic: o FC Bayern parece estar trabalhando em uma surpreendente dupla de contratações

Com seis anos de atraso, o jogador, hoje com 25 anos, parece que agora poderá finalmente chegar ao FC Bayern. Embora Dest tenha se estabelecido temporariamente como titular no time catalão após sua transferência, isso durou apenas um ano e meio devido a problemas crescentes com lesões e à concorrência no Barça.

Após apenas duas temporadas, foi inicialmente emprestado ao AC Milan, onde não se adaptou de forma alguma, e depois seguiu para o PSV Eindhoven. Dest se transferiu para lá sem custo de transferência ao término de seu contrato no verão de 2024, mas com uma grande desvantagem. Durante a temporada em que esteve emprestado, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em abril de 2024 e só voltou aos gramados em março de 2025. Em seguida, ele rapidamente reconquistou sua vaga de titular e foi uma peça importante na defesa do título na última temporada da Eredivisie, com oito assistências e dois gols.

Segundo o Eindhovens Dagblad, Dest, cujo contrato vai até 2028, custaria ao Bayern entre 20 e 25 milhões de euros de transferência. No entanto, uma transferência para Munique está longe de ser certa. Primeiramente, o Bayern quer fechar rapidamente a contratação de Saibari, companheiro de equipe de Dest. Já haveria um acordo com o marroquino, e agora as negociações com o PSV devem ganhar ritmo. Inicialmente, o clube alemão teria feito uma oferta no valor de 48 milhões de euros.

Caso a negociação com Saibari seja concretizada, o FCB pretende, em primeiro lugar, vender jogadores para, em seguida, dar continuidade a uma possível transferência de Dest. Nesse sentido, os jogadores emprestados devem, acima de tudo, injetar dinheiro nos cofres do clube de Munique. Destaca-se, em primeiro lugar, João Palhinha, que estava emprestado ao Tottenham.