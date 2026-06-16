Ele já era o jogador dos sonhos do Real Madrid! Xabi Alonso parece estar planejando uma grande contratação no Chelsea FC

Carreras chegou ao Real Madrid vindo do Benfica em julho de 2025, por 50 milhões de euros, a pedido de Alonso, e conquistou a titularidade praticamente de imediato sob o comando do então técnico do Real.

“Eu estava otimista, já que o observávamos há algum tempo. Mas seu caráter e seu espírito de luta me surpreenderam positivamente”, disse Alonso sobre Carreras logo após as primeiras semanas da temporada: “Ele comete muito poucos erros e tem uma mentalidade excelente. É surpreendente a rapidez com que ele se impôs nessa posição. Também temos o Fran [Garcia], o David [Alaba] e o Ferland [Mendy] para essa posição. Mas o desempenho dele é excelente.”

Com a demissão de Alonso em janeiro, porém, a situação de Carreras também mudou rapidamente: na reta final da temporada, ele ficou principalmente no banco, depois de não ter se saído bem contra Michael Olise na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.