Segundo o jornal *as*, o novo diretor técnico do Chelsea, Álvaro Carreras, pretende trazer para Stamford Bridge o jogador que ele tanto desejava contratar no verão passado.
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Ele já era o jogador dos sonhos do Real Madrid! Xabi Alonso parece estar planejando uma grande contratação no Chelsea FC
Carreras chegou ao Real Madrid vindo do Benfica em julho de 2025, por 50 milhões de euros, a pedido de Alonso, e conquistou a titularidade praticamente de imediato sob o comando do então técnico do Real.
“Eu estava otimista, já que o observávamos há algum tempo. Mas seu caráter e seu espírito de luta me surpreenderam positivamente”, disse Alonso sobre Carreras logo após as primeiras semanas da temporada: “Ele comete muito poucos erros e tem uma mentalidade excelente. É surpreendente a rapidez com que ele se impôs nessa posição. Também temos o Fran [Garcia], o David [Alaba] e o Ferland [Mendy] para essa posição. Mas o desempenho dele é excelente.”
Com a demissão de Alonso em janeiro, porém, a situação de Carreras também mudou rapidamente: na reta final da temporada, ele ficou principalmente no banco, depois de não ter se saído bem contra Michael Olise na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.
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Real Madrid: forte desentendimento entre Carreras e Antonio Rüdiger
Além disso, em maio veio a público uma forte briga entre Carreras e o jogador da seleção nacional Antonio Rüdiger, que teria ocorrido em fevereiro. Rüdiger teria se desculpado oferecendo um jantar para toda a equipe. “Quanto ao incidente com um companheiro de equipe, trata-se de um caso isolado e sem importância, que já foi esclarecido. Minha relação com toda a equipe é muito boa”, afirmou Carreras.
No entanto, a transferência de Marc Cucurella poderia agora impedir um futuro de longo prazo em Madri, razão pela qual o Chelsea aparentemente percebeu sua chance. O Real anunciou na segunda-feira a surpreendente transferência do lateral-esquerdo do Chelsea, no valor de 60 milhões de euros. No time do Real, o jogador espanhol que disputou a Copa do Mundo provavelmente seria titular; segundo o jornal “as”, o Real estaria totalmente aberto a uma saída de Carreras.
No Chelsea, ele encontraria novamente um técnico que deposita total confiança nele. Pelo Real, Carreras disputou 40 partidas oficiais na última temporada, nas quais marcou dois gols e deu três assistências.