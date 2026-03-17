Ele já é considerado um "exemplo a seguir": o FC Bayern parece ter declarado internamente que o ex-jogador emprestado não está à venda

Nesta temporada, Stanisic está prestes a superar significativamente esses números. Atualmente, ele soma três gols e seis assistências em 28 partidas oficiais. Nem mesmo uma lesão no joelho no início da temporada e uma lesão na cápsula articular do tornozelo em janeiro o tiraram do ritmo. Para o técnico Vincent Kompany, ele é insubstituível neste momento, especialmente devido à nova ausência de Alphonso Davies.

“O Stani precisou de um tempinho. Agora ele está aqui e conquistou um papel importante”, disse Kompany após o empate em 1 a 1 contra o Leverkusen, ex-clube de Stanisic, no último fim de semana. O que mais chama a atenção nas últimas semanas, no impressionante desenvolvimento de Stanisic, é a frequência com que o lateral-direito se envolve no ataque.

Em Munique, Stanisic foi considerado por muito tempo um lateral mais voltado para a defesa; nas categorias de base, ele jogava muito na zaga. Favorecido pelo sistema ousado de Kompany, ele está se reinventando nesta temporada. Isso também não passou despercebido pela diretoria do FCB. O diretor esportivo Christoph Freund, por exemplo, considera “muito boa” a evolução de Stanisic. “Ele está cada vez melhor em termos de futebol, ousa cada vez mais avançar e é muito ativo.”