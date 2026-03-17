Segundo a revista "kicker", o FC Bayern teria declarado internamente que Josip Stanisic não está à venda. De acordo com a publicação, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, tem recebido "repetidamente" propostas pelo jogador defensivo versátil, mas essas propostas já não têm qualquer importância, tanto para o clube quanto para o próprio Stanisic.
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Ele já é considerado um "exemplo a seguir": o FC Bayern parece ter declarado internamente que o ex-jogador emprestado não está à venda
De acordo com relatos coincidentes, por exemplo, no verão a Juventus de Turim teria avaliado seriamente a contratação do jogador da seleção croata; na época, o clube campeão teria ainda atribuído a Stanisic um valor de 50 milhões de euros. Pelo menos foi o que afirmou Fabrizio Romano em setembro do ano passado.
Para tornar a oferta mais atraente, o time de Munique teria então colocado Sacha Boey, que já havia retornado ao Galatasaray, como moeda de troca. No entanto, essa oferta também teria sido rejeitada em Turim. Apesar de tudo, Stanisic continuava sendo um candidato nos planos futuros da Juve, afirmou Romano na época. Mas a empreitada deve agora se revelar impossível para a Velha Senhora.
- IMAGO / IPA Sport
"Exemplo a seguir": Stanisic consegue se destacar sob o comando de Xabi Alonso
Por um lado, o jogador nascido em Munique, com contrato até 2029, não tem intenção de sair. Por outro lado, ao lado de Lennart Karl e Aleksandar Pavlovic, ele é agora visto internamente como um “exemplo a seguir” de como, mesmo no ambicioso clube recordista de títulos, os talentos da base podem dar o salto para o time profissional.
Para isso, porém, Stanisic teve que dar uma pequena volta. Ele passou a temporada 2023/24 por empréstimo no Bayer Leverkusen e, com o Werkself, chegou a fazer história na Bundesliga como campeão invicto. Em Leverkusen, o jogador de 25 anos se destacou sob o comando do então técnico Xabi Alonso, tornando-se titular especialmente na segunda metade da temporada e somando um total de 38 partidas, nas quais marcou quatro gols e deu seis assistências.
- AFP
Stanisic renasce no FC Bayern sob o comando de Kompany
Nesta temporada, Stanisic está prestes a superar significativamente esses números. Atualmente, ele soma três gols e seis assistências em 28 partidas oficiais. Nem mesmo uma lesão no joelho no início da temporada e uma lesão na cápsula articular do tornozelo em janeiro o tiraram do ritmo. Para o técnico Vincent Kompany, ele é insubstituível neste momento, especialmente devido à nova ausência de Alphonso Davies.
“O Stani precisou de um tempinho. Agora ele está aqui e conquistou um papel importante”, disse Kompany após o empate em 1 a 1 contra o Leverkusen, ex-clube de Stanisic, no último fim de semana. O que mais chama a atenção nas últimas semanas, no impressionante desenvolvimento de Stanisic, é a frequência com que o lateral-direito se envolve no ataque.
Em Munique, Stanisic foi considerado por muito tempo um lateral mais voltado para a defesa; nas categorias de base, ele jogava muito na zaga. Favorecido pelo sistema ousado de Kompany, ele está se reinventando nesta temporada. Isso também não passou despercebido pela diretoria do FCB. O diretor esportivo Christoph Freund, por exemplo, considera “muito boa” a evolução de Stanisic. “Ele está cada vez melhor em termos de futebol, ousa cada vez mais avançar e é muito ativo.”
Josip Stanisic: Estatísticas de desempenho no FC Bayern e no Bayer Leverkusen
Temporada Clube Jogos Gols Assistências 2020/21 FC Bayern 1 0 0 2021/22 FC Bayern 17 1 1 2022/23 FC Bayern 23 0 0 2023/24 Bayer Leverkusen 38 4 6 2024/25 FC Bayern 26 0 2 2025/26 FC Bayern 28 3 6