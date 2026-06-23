Ele já deu trabalho à seleção alemã: será que o RB Leipzig vai contratar um jogador que disputou a Copa do Mundo por uma quantia recorde?

Oulai ainda tem contrato com o clube turco até 2030. O Trabzonspor estaria exigindo atualmente até 50 milhões de euros pelos serviços do jogador da Costa do Marfim. Um valor que representaria uma transferência recorde para o RB. Apenas Xavi Simons custou exatamente a mesma quantia em sua transferência do PSG para o Leipzig.

Oulai havia se transferido da França para a Turquia no verão passado, vindo do SC Bastia por 5,5 milhões de euros, e teve que cumprir uma suspensão nas quatro primeiras partidas do campeonato. Em sua última partida pelo Bastia, Oulai, que estava no banco, recebeu um cartão vermelho após uma briga e foi suspenso por quatro partidas pela federação francesa.

Posteriormente, Oulai se consolidou como titular no Trabzonspor — e como um colecionador assíduo de cartões. O jogador de 20 anos recebeu duas suspensões por cartões amarelos em sua temporada de estreia, mas disputou, ainda assim, 31 partidas oficiais, nas quais marcou dois gols e deu quatro assistências.