Conforme noticiado peloSabah Spor, o time da Saxônia está de olho em Christ Inao Oulai, do Trabzonspor. O jogador de 20 anos está chamando a atenção neste momento na Copa do Mundo com a Costa do Marfim e, segundo a reportagem, também teria despertado o interesse do Paris Saint-Germain, do FC Barcelona e do FC Chelsea.
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Ele já deu trabalho à seleção alemã: será que o RB Leipzig vai contratar um jogador que disputou a Copa do Mundo por uma quantia recorde?
Oulai ainda tem contrato com o clube turco até 2030. O Trabzonspor estaria exigindo atualmente até 50 milhões de euros pelos serviços do jogador da Costa do Marfim. Um valor que representaria uma transferência recorde para o RB. Apenas Xavi Simons custou exatamente a mesma quantia em sua transferência do PSG para o Leipzig.
Oulai havia se transferido da França para a Turquia no verão passado, vindo do SC Bastia por 5,5 milhões de euros, e teve que cumprir uma suspensão nas quatro primeiras partidas do campeonato. Em sua última partida pelo Bastia, Oulai, que estava no banco, recebeu um cartão vermelho após uma briga e foi suspenso por quatro partidas pela federação francesa.
Posteriormente, Oulai se consolidou como titular no Trabzonspor — e como um colecionador assíduo de cartões. O jogador de 20 anos recebeu duas suspensões por cartões amarelos em sua temporada de estreia, mas disputou, ainda assim, 31 partidas oficiais, nas quais marcou dois gols e deu quatro assistências.
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Oulai apresenta um bom desempenho contra a Alemanha na Copa do Mundo
Em novembro, Oulai estreou pela seleção nacional, foi titular na Copa Africana das Nações e apresentou uma atuação extremamente empenhada e corajosa na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Alemanha. Na vitória na estreia contra o Equador, ele só entrou em campo aos 77 minutos.
Com a saída de Xaver Schlager, sem custo de transferência, há uma clara necessidade de reforços no meio-campo central do Leipzig. Nesse sentido, Sergi Altimira, do Real Betis, também deve ter um papel nos planos do Leipzig.
O jornal “A Bola” informou recentemente que o terceiro colocado da última temporada da Bundesliga estaria preparando uma oferta pelo jogador de 24 anos. O Real Betis teria recusado recentemente uma proposta do Sporting de Lisboa no valor total de 17 milhões de euros por Altimira. No entanto, Altimira deve acabar saindo mais barato do que Oulai.