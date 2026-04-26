Atualmente, ninguém é tão comentado quanto os árbitros e seu desempenho. Também no confronto do FC Bayern de Munique, na terça-feira, pela partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o árbitro estará no centro das atenções. A UEFA já anunciou a escalação, e o nome não traz necessariamente boas lembranças para o clube alemão recordista de títulos.
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Ele já causou polêmica em uma partida do BVB! O árbitro da partida contra o PSG seria um mau presságio para o FC Bayern?
O suíço Sandro Schärer irá arbitrar o confronto da equipe do técnico Vincent Kompany no Parc des Princes, quando o Bayern tentará chegar novamente à final — que este ano será disputada na Puskas Aréna, em Budapeste, na Hungria —, após a edição de 2020.
Até agora, o Bayern de Munique disputou duas partidas sob o comando de Schärer na Liga dos Campeões: na temporada 2020/21, ele apitou a vitória por 2 a 0 dos Vermelhos contra o Lokomotiv de Moscou, da Rússia. No entanto, em Munique, provavelmente não se recorda com muito prazer do último confronto sob a arbitragem do suíço.
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Schärer causou descontentamento entre os adversários do BVB
Embora tenha sido reconhecido por uma atuação impecável na época, a derrota por 1 a 2 em casa na partida de ida das quartas de final da temporada passada contra o Inter de Milão foi o que selou a eliminação, já que o Bayern não conseguiu ir além do empate em 2 a 2 na partida de volta em San Siro — o que, portanto, não é exatamente um bom presságio.
O Borussia Dortmund, sob o comando de Schärer, teve um desempenho melhor, ao conseguir avançar para as quartas de final após uma vitória por 2 a 1 na partida de volta das oitavas de final contra o OSC Lille, também na última temporada. Um resultado que, na época, causou irritação principalmente entre os franceses derrotados.
Schärer: "Eu era um garoto difícil, muito mesmo"
"Quando se tratou de designar o árbitro, vi que ele era suíço-alemão. Achei isso bastante curioso. No intervalo, ele conversou exclusivamente em alemão com os jogadores do Dortmund", reclamou na época o presidente do Lille, Olivier Letang, responsabilizando indiretamente o árbitro pela eliminação de sua equipe.
No entanto, Schärer sabe como é estar do outro lado; afinal, o árbitro de 37 anos já foi jogador e era considerado um “rebelde”, como escreve o Tagesanzeiger sobre ele. “Eu era difícil, muito mesmo”, diz ele mesmo sobre si.