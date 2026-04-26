Ele já causou polêmica em uma partida do BVB! O árbitro da partida contra o PSG seria um mau presságio para o FC Bayern?

O suíço Sandro Schärer irá arbitrar o confronto da equipe do técnico Vincent Kompany no Parc des Princes, quando o Bayern tentará chegar novamente à final — que este ano será disputada na Puskas Aréna, em Budapeste, na Hungria —, após a edição de 2020.

Até agora, o Bayern de Munique disputou duas partidas sob o comando de Schärer na Liga dos Campeões: na temporada 2020/21, ele apitou a vitória por 2 a 0 dos Vermelhos contra o Lokomotiv de Moscou, da Rússia. No entanto, em Munique, provavelmente não se recorda com muito prazer do último confronto sob a arbitragem do suíço.