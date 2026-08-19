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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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Ele impõe suas regras: Mourinho envia seu primeiro aviso aos jogadores do Real Madrid

Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Portugal vai consolidar sua hegemonia?

José Mourinho começou rapidamente a impor suas regras dentro do Real Madrid, depois de passar mais de um mês em Valdebebas, e iniciou a reformulação dos contornos do vestiário de acordo com sua filosofia, que se baseia em disciplina, trabalho e responsabilidade.

O  jornal espanhol "Marca" revelou que o treinador português realizou reuniões com os líderes da equipe e conversou individualmente com a maioria dos jogadores que entraram em seu escritório, no momento em que começou a estabelecer as primeiras bases de uma nova cultura dentro do time, que ele considera necessária para alcançar os objetivos da temporada.

A "Marca" avalia que a estreia do documentário sobre Mourinho na Netflix neste momento carrega um significado especial, depois de revelar um lado de sua personalidade e sua forma de lidar com os vestiários, sendo essa a mesma mentalidade que o treinador busca aplicar atualmente dentro do Real Madrid.

  • "Eram mimados"

    O jornal recuperou parte da fala de Mourinho sobre sua passagem anterior pelo Real Madrid, especificamente sobre sua relação com o então capitão do time, Iker Casillas.

    O treinador português relata que, durante seus primeiros encontros com Casillas, alguns pedidos se limitaram a assuntos como férias, horários dos treinos e a forma de lidar com as concentrações.

    Mourinho diz no documentário: "Em pouco tempo percebi que eles eram mimados".

    O "Marca" considera que esse episódio reflete uma das ideias que Mourinho quer reforçar durante sua fase atual, a de que o vestiário deve conhecer os limites dos privilégios, e que a relação entre o treinador e os jogadores deve se basear na responsabilidade de ambas as partes.

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  • Mourinho quer mudar os hábitos do Real Madrid

    De acordo com o jornal, o técnico português trabalha para evitar a repetição dos problemas internos que surgiram na última temporada, além de eliminar alguns hábitos que se enraizaram no elenco ao longo dos anos.

    Mourinho acredita que a melhor maneira de conseguir isso é estabelecer regras claras desde o início, de modo que cada jogador saiba o que a comissão técnica espera dele e quais são os critérios que devem ser respeitados dentro e fora de campo.

    Um dos detalhes mais marcantes da nova personalidade de Mourinho em Valdebebas é a preocupação em chegar ao centro de treinamentos antes de todos.

    O treinador não vê isso como uma mera demonstração de disciplina, mas utiliza sua chegada antecipada para observar pequenos detalhes relativos ao elenco, desde os jogadores que chegam mais cedo até aqueles que se atrasam ou aparentam cansaço e falta de concentração.

  • Pequenos detalhes sob observação

    O Marca explica que Mourinho se preocupa com os detalhes desde o primeiro momento da chegada dos jogadores ao centro de treinamentos.

    Antes mesmo do início da sessão de treino, o treinador observa o estado mental dos jogadores, a maneira como chegam e como lidam com o dia de trabalho, pois esses pequenos detalhes, do seu ponto de vista, podem influenciar mais tarde o clima do vestiário.

    Assim que os jogadores entram no gramado, Mourinho revela sua conhecida personalidade: um treinador que se preocupa com cada exercício e cada movimento, e que intervém para corrigir os detalhes que julga precisarem de ajuste.

    Os jogadores do Real Madrid já começaram a conhecer essa personalidade durante as primeiras semanas de seu trabalho.

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  • Uma mensagem clara em sua estreia oficial

    E a estreia oficial de Mourinho veio para confirmar aquilo que já começava a ser aplicado dentro de Valdebebas.

    Durante uma cerimônia especial, com a presença de Florentino Pérez, o treinador português falou sobre seu retorno ao Real Madrid como uma "missão" e ressaltou a importância de resgatar uma cultura baseada no trabalho, na responsabilidade e na ambição.

    Mourinho disse, em mensagem direta aos jogadores do Real Madrid: "Sou um de vocês, e sempre fui".

    Segundo a "Marca", a mensagem parece clara dentro de Valdebebas: Mourinho quer construir um vestiário diferente, que não se baseie em privilégios ou favores, mas sim no comprometimento total com as regras da equipe.

    E, após apenas um mês de trabalho, o treinador português já começou de fato a impor sua filosofia, fundamentada no trabalho, no respeito, na responsabilidade e, acima de tudo, na afirmação de que não há espaço para mimos.

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