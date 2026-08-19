José Mourinho começou rapidamente a impor suas regras dentro do Real Madrid, depois de passar mais de um mês em Valdebebas, e iniciou a reformulação dos contornos do vestiário de acordo com sua filosofia, que se baseia em disciplina, trabalho e responsabilidade.

O jornal espanhol "Marca" revelou que o treinador português realizou reuniões com os líderes da equipe e conversou individualmente com a maioria dos jogadores que entraram em seu escritório, no momento em que começou a estabelecer as primeiras bases de uma nova cultura dentro do time, que ele considera necessária para alcançar os objetivos da temporada.

A "Marca" avalia que a estreia do documentário sobre Mourinho na Netflix neste momento carrega um significado especial, depois de revelar um lado de sua personalidade e sua forma de lidar com os vestiários, sendo essa a mesma mentalidade que o treinador busca aplicar atualmente dentro do Real Madrid.