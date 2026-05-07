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“Ele gostaria que eles o ouvissem” – Como Cole Palmer reagiria a uma oferta de transferência de 150 milhões de libras, enquanto o Chelsea corre o risco de perder a superestrela ligada ao Manchester United
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Contrato de Palmer: Quando termina o contrato com o Chelsea
O Chelsea tem seu emblemático camisa 10 vinculado a um contrato até 2033. O clube não tem pressa em vendê-lo e exigiria a maior quantia possível em qualquer negociação de saída, mas pode acabar sendo forçado a ceder.
Depois de se separarem de Enzo Maresca e Liam Rosenior durante a atual temporada, os Blues correm o risco de perder completamente a classificação para as competições europeias — já que ocupam a nona posição na tabela da Premier League, faltando três jogos para o fim.
Se as competições continentais fossem retiradas da agenda do Stamford Bridge, jogadores como Palmer inevitavelmente começariam a se perguntar se não seria necessário mudar de ares.
O Chelsea estaria disposto a ouvir ofertas pelo Palmer?
Como costuma-se dizer que todo jogador tem um preço, o ex-lateral do Chelsea Johnson — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — respondeu, quando questionado se o clube londrino consideraria ofertas recordes por Palmer: “Acho que sim. Acho que ele gostaria que eles considerassem.
“Se eles ficarem de fora dos quatro primeiros, não estarão competindo no topo, e obviamente um time que paga bem será um clube de primeira linha. Então isso definitivamente chamaria a atenção do Cole.
“Não sei qual é a situação do contrato dele nem nada disso, mas com certeza, se ele estiver em um time que não está tendo um bom desempenho e as confusões fora de campo não pararem, então, claro, por que ele não iria pelo menos tentar exercer a opção e ver onde vai parar?”
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Os rumores sobre transferências do Manchester United não dão trégua
A ideia de Palmer deixar o Chelsea para ir para o Manchester United parecia absurda há alguns meses — já que os Blues conquistaram o Mundial de Clubes em 2025 e os Red Devils terminaram em 15º lugar —, mas a sorte dos dois clubes, no oeste de Londres e no noroeste, se inverteu de forma espetacular.
Questionado sobre o apelo que o retorno para casa terá para Palmer, formado na base do City e torcedor do United desde a infância, Johnson acrescentou: “Se você tivesse feito essa pergunta há um ano, nós teríamos caído na gargalhada. Mas agora o futebol muda muito rápido e é quase como se eles tivessem trocado de lugar. O United parece estar em ascensão.
“Sei que ele é de Manchester, mas não sei se é torcedor do United. De qualquer forma, voltar a morar em Manchester, se é lá que está a família dele, assim como o Real Madrid seria empolgante para outra pessoa, voltar para casa e jogar por um clube muito, muito grande, isso também seria interessante.”
O que está incomodando Palmer durante a campanha de 2025-26?
As lesões têm prejudicado o progresso de Palmer em alguns momentos desta temporada, impedindo-o de recuperar a forma que lhe rendeu 25 gols e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA durante sua temporada de estreia no Chelsea.
Questionado se o jogador de 24 anos parece um pouco frustrado, Johnson disse: “Eu diria que ele não está sendo ele mesmo. Certamente não parece tão tranquilo. Mas estamos falando dele porque se trata de Cole Palmer. Nada está definido. Não há nada no clube que esteja definido, então é difícil para os jogadores terem um bom desempenho.
“Todo mundo sempre diz: ‘apenas jogue seu jogo, treine duro, dispute suas partidas, deixe o futebol falar por si e não se preocupe com o que está acontecendo, deixe que outras pessoas se preocupem com as coisas fora de campo’. É fácil dizer isso, mas é bem difícil de fazer.
“Você começa a acreditar na filosofia de um novo técnico, a trabalhar duro do jeito que ele quer, a correr para onde ele quer que você corra, e então ele é demitido um mês depois e você tem que começar tudo de novo. Então, sim, os jogadores têm que ser profissionais e se concentrar neles mesmos da melhor maneira possível, mas, ao mesmo tempo, é difícil porque isso simplesmente quebra o seu ritmo.”
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Palmer precisa de um impulso para entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo
Palmer espera conseguir dar um salto de qualidade nas semanas que restam da temporada 2025-26, já que há vagas em aberto na seleção inglesa para a Copa do Mundo — com a disputa por vagas sendo acirrada no setor de meia-atacante dos Três Leões.
O Chelsea tem três jogos difíceis pela Premier League pela frente e uma final da FA Cup contra o Manchester City. Palmer deve ter destaque nessas partidas, mas resta saber se ele voltará para mais uma temporada com os Blues em 2026-27 ou se buscará um novo começo em um novo ambiente.