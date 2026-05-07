“Ele gostaria que eles o ouvissem” – Como Cole Palmer reagiria a uma oferta de transferência de 150 milhões de libras, enquanto o Chelsea corre o risco de perder a superestrela ligada ao Manchester United

As lesões têm prejudicado o progresso de Palmer em alguns momentos desta temporada, impedindo-o de recuperar a forma que lhe rendeu 25 gols e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA durante sua temporada de estreia no Chelsea.

Questionado se o jogador de 24 anos parece um pouco frustrado, Johnson disse: “Eu diria que ele não está sendo ele mesmo. Certamente não parece tão tranquilo. Mas estamos falando dele porque se trata de Cole Palmer. Nada está definido. Não há nada no clube que esteja definido, então é difícil para os jogadores terem um bom desempenho.

“Todo mundo sempre diz: ‘apenas jogue seu jogo, treine duro, dispute suas partidas, deixe o futebol falar por si e não se preocupe com o que está acontecendo, deixe que outras pessoas se preocupem com as coisas fora de campo’. É fácil dizer isso, mas é bem difícil de fazer.

“Você começa a acreditar na filosofia de um novo técnico, a trabalhar duro do jeito que ele quer, a correr para onde ele quer que você corra, e então ele é demitido um mês depois e você tem que começar tudo de novo. Então, sim, os jogadores têm que ser profissionais e se concentrar neles mesmos da melhor maneira possível, mas, ao mesmo tempo, é difícil porque isso simplesmente quebra o seu ritmo.”